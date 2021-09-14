После заседания попечительского совета РФС президент футбольного союза Александр Дюков ответил на вопросы журналистов.

Об итогах попечительского совета РФС

— Было рассмотрено несколько вопросов. Например, стимулирование частных инвестиций в футбол. Заседание посетил Леонид Арнольдович Федун, который высказал ряд интересных предложений. Часть из них будут проработаны. Если их удастся реализовать, то получится привлечь дополнительные инвестиции в футбол. В том числе найти дополнительные деньги для оплаты работы наших детских тренеров. Также рассматривался вопрос реализации стратегии до 2030 года и ряд других важных вопросов.

О развитии детского футбола

— Мы в целом обсуждали вопрос развития российского футбола. Мы строим пирамиду, вы знаете об этом. В основании пирамиды массовый организованный футбол. Мы обсуждали реализацию проекта «Футбол в школе». В восьми регионах в 150 школах пилоты уже реализуются. Это только начало. В следующем году будет больше 2500 школ и более 50 регионов будет вовлечено в эту работу. Это не просто футбол в школе, а третий урок физкультуры, который получил официальный статус от Министерства просвещения. Это тренеры, которые получают соответствующую бесплатную лицензию. Это создание спортивных клубов и футбольных секций в школах, которые будут проводить тренировки дополнительно к этому третьему уроку физкультуры.

В начале следующего года заработает школьная единая футбольная лига. Очень важно, чтобы ребята не просто тренировалась, но и соревновались. Вы знаете, что мы проводим Всероссийские футбольные фестивали. Про школьный футбол я могу долго рассказывать. Вершина пирамиды — это подготовка спортивного резерва. Мы идем по пути создания детских футбольных центров и региональных центров, в которых проводим концентрацию лучших ресурсов, чтобы талантливые дети имели возможность получить доступ к соревнованиям.

О лимите на легионеров

— Президент Владимир Путин сказал о том, что необходимо регулирование вопроса по использованию иностранных игроков. Что касается нашего предложения — мы не предлагали отказаться от регулирования. Мы предлагали новый подход к изменению регулирования. Мы не ставили перед собой задачу создать приятные условия для иностранных спортсменов и ущемить права российских футболистов. Наша цель другая — повысить конкурентоспособность наших клубов, снизить их расходы, повысить конкурентоспособность игроков. Сохранить мотивацию к развитию, что очень важно для национальной сборной.

К сожалению, информационное поле слилось в формат того, что мы предлагаем отменить лимит. Это не так. Если вы посмотрите на наше предложение, то поймете, что мы предлагаем иные вещи. Мы предлагаем минимальное количество доморощенных игроков — восемь футболистов, но их может быть и больше. Это качественные требования к легионерам. Это введение плавающего потолка зарплат. Потолок, как в хоккее, невозможен, ибо у нас нет закрытых лиг. Это финансовое стимулирование российских клубов использовать молодых российских игроков. Это, на наш взгляд, работает более эффективно, чем завышенные зарплаты и бонусы за российские паспорта. Этот подход кажется более правильным.

РФС заинтересован, чтобы российские игроки выступали за наши клубы. Основные поставщики игроков сборной — наши клубы. Нам нужны мотивированные игроки. А клубы, которые подготовили игроков сборной, получали соответствующее вознаграждение.

О высказывании Президента РФ по лимиту

— Ограничения есть в любом чемпионате. Везде есть требование к доморощенным игрокам. Есть качественные критерии для иностранных игроков. Мы считаем, что отказаться полностью от регулирования нельзя. Мы хотим сохранить регулирование, но изменить подход к нему. Наш Президент все понимает. Еще раз — мы предлагаем другой подход к регулированию участия иностранных спортсменов, а не отказ от него.

О телевизионных правах и формате проведения чемпионата

— Мы считаем, что при решении о продаже телевизионных прав нужно рассматривать сразу и новый формат, который мы предложили и обсуждаем. Мы понимаем, что стоимость прав будет зависеть от формата, который будет принят. Ибо увеличение количества матчей предполагает больше интенсивных игр. Безусловно, это скажется на стоимости прав. Что касается формата проведения РПЛ, то сейчас идет обсуждение, есть разные мнения. Надеюсь, что в ходе обсуждения нам удастся прийти к оптимальному формату. Есть вопросы по календарю, есть технические вопросы. На них нужно ответить.

Об уходе Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства

— Получил ли Кашшаи неустойку? Нет, это была его инициатива. Мы благодарны за работу, которую он проделал. Понятно, что мы всегда недовольны судейством, но за минувшие два года мы видим положительную динамику. Количество ключевых ошибок, не исправленных ВАР, становится все меньше. Видим, что наши судьи привлекаются к обслуживанию важных матчей. У Сергея Карасева работа на матчах плей-офф чемпионата Европы и игра за Суперкубок УЕФА, а у Анастасии Пустовойтовой — финал Олимпийских игр.

Кандидат на пост главы департамента судейства? Сейчас ведется работа. Рассматриваем несколько кандидатов. Срок? Будем стараться принять решение уже на следующей неделе, потому что чемпионат продолжается. Иностранец? Давайте дождемся, и вы все узнаете.

О футболе на Олимпийских играх

— Обеспокоен ли РФС отсутствием сборной России на Олимпиаде? Отбор на Олимпиаду в Токио был в 2017-2018 годах. Это было достаточно давно. Мы понимаем, что Олимпийские игры — это не самый важный международный футбольный турнир. Он уступает по значимости чемпионату мира и Европы. Безусловно, нам бы хотелось, чтобы команда до 23 лет принимала участие в Олимпиаде. Такую задачу ставим и будем работать над этим. Попасть на ОИ, возможно, даже сложнее, чем на Евро и мундиаль, ибо европейские сборные получают всего четыре квоты.