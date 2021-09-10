Президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

«Вот футбол, я слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут», — приводит ТАСС слова Путина.

Действующий в данный момент в Тинькофф РПЛ лимит на легионеров по схеме «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.