Семак: «Венделу предстоит обследование перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитника Вендела.

— Вендел работает индивидуально. Остался в Санкт-Петербурге, потому что не может играть. Анатолий Тимощук остался работать с ним. Пока Вендел в индивидуальном режиме, а там уже посмотрим. Сначала лечение, затем тренажерный зал, потом уже беговая работа.

— Какова вероятность, что он сыграет с «Краснодаром»?

— Пока сложно сказать. У него будет обследование, после которого станет ясно, что ему можно делать, — сказал Семак.

27 сентября «Зенит» сыграет товарищеский матч против «Шанхай Шэньхуа».

Матч 10-го тура РПЛ против «Краснодара» пройдет 10 октября на «Ozon Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.