«Локомотив» на пороге больших перемен? Спортивный директор ушел, Галактионов якобы думает об увольнении
В «Локомотиве» кадровая революция. Московский клуб уже покинул спортивный директор Дмитрий Ульянов. Не исключено, что следующий на очереди — главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.
Акавов сформирует спортивный отдел
Об уходе Ульянова «Локомотив» объявил официально, поблагодарив спортивного директора за четыре года работы.
«Дмитрий Николаевич занимал должность с конца ноября 2022 года. За четыре года с Ульяновым во главе спортивного блока наша команда добилась определенной стабилизации состава, а в сезоне-2025/26 завоевала бронзу чемпионата. Коллектив и руководство ФК «Локомотив» благодарят Дмитрия Николаевича за проделанную работу и весомый вклад в развитие клуба. Желаем всевозможных успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении клуба.
По данным «СЭ», сменщиком Ульянова станет Нариман Акавов — его кандидатуру уже утвердил совет директоров. Ранее 37-летний функционер занимал должность шеф-скаута в «Динамо» и начальника селекционного отдела в «Спартаке». В «Локомотиве» Акавову предстоит собрать спортивный блок заново — прошлая команда уходит в полном составе.
При этом, согласно информации «СЭ», кардинальных перемен в трансферной политике красно-зеленых можно не ждать: как и ранее, основная ставка будет делаться на россиян и точечное усиление легионерами.
Галактионов на грани отставки?
Спортивный отдел — не единственный в «Локомотиве», которого могут коснуться перемены. Как сообщает «Чемпионат», об увольнении задумался главный тренер Галактионов. По словам источника, причин несколько — это и уход Ульянова, и семейные обстоятельства. Напомним, 21 сентября у 42-летнего специалиста умер отец. В «Локомотиве» уже высказались по этому поводу.
«В этой тяжелой жизненной ситуации для нашего главного тренера от всего футбольного клуба «Локомотив» и от себя лично выражаю поддержку Михаилу Михайловичу и всей его семье. Футбольный клуб «Локомотив» всегда держался вместе: и в тяжелые моменты, и в моменты радости. У нас много задач, которые мы должны решать вместе», — сказал генеральный директор клуба Борис Ротенберг в интервью «СЭ».
Хотя пока говорить об уходе Галактионова, по всей видимости, преждевременно, в Сети уже появился список потенциальных кандидатов на замену. По данным Telegram-канала «Мутко против», «Локомотив» рассматривает шесть вариантов: Дмитрия Хохлова из молодежки красно-зеленых, Станислава Черчесова из «Ахмата», Курбана Бердыева из «Турана», Андрея Талалаева из «Балтики», Вадима Евсеева из махачкалинского «Динамо», а также Леонида Слуцкого.
Перемены — как минимум психологические — «Локомотиву» точно нужны. В этом сезоне результаты команды сильно просели: в РПЛ по итогам 9 туров идет в зоне стыков на 14-м месте, имея на счету всего 7 очков. В Кубке России ситуация не лучше — последнее место в группе D после трех туров и 2 балла в активе. Исправлять ситуацию точно нужно — однако трудно сказать, как далеко пойдут железнодорожники в попытке это сделать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1