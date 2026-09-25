«Локомотив» на пороге больших перемен? Спортивный директор ушел, Галактионов якобы думает об увольнении

Уже опубликован шорт-лист тренеров на замену.

В «Локомотиве» кадровая революция. Московский клуб уже покинул спортивный директор Дмитрий Ульянов. Не исключено, что следующий на очереди — главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.

Акавов сформирует спортивный отдел

Об уходе Ульянова «Локомотив» объявил официально, поблагодарив спортивного директора за четыре года работы.

«Дмитрий Николаевич занимал должность с конца ноября 2022 года. За четыре года с Ульяновым во главе спортивного блока наша команда добилась определенной стабилизации состава, а в сезоне-2025/26 завоевала бронзу чемпионата. Коллектив и руководство ФК «Локомотив» благодарят Дмитрия Николаевича за проделанную работу и весомый вклад в развитие клуба. Желаем всевозможных успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении клуба.

По данным «СЭ», сменщиком Ульянова станет Нариман Акавов — его кандидатуру уже утвердил совет директоров. Ранее 37-летний функционер занимал должность шеф-скаута в «Динамо» и начальника селекционного отдела в «Спартаке». В «Локомотиве» Акавову предстоит собрать спортивный блок заново — прошлая команда уходит в полном составе.

При этом, согласно информации «СЭ», кардинальных перемен в трансферной политике красно-зеленых можно не ждать: как и ранее, основная ставка будет делаться на россиян и точечное усиление легионерами.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Галактионов на грани отставки?

Спортивный отдел — не единственный в «Локомотиве», которого могут коснуться перемены. Как сообщает «Чемпионат», об увольнении задумался главный тренер Галактионов. По словам источника, причин несколько — это и уход Ульянова, и семейные обстоятельства. Напомним, 21 сентября у 42-летнего специалиста умер отец. В «Локомотиве» уже высказались по этому поводу.

«В этой тяжелой жизненной ситуации для нашего главного тренера от всего футбольного клуба «Локомотив» и от себя лично выражаю поддержку Михаилу Михайловичу и всей его семье. Футбольный клуб «Локомотив» всегда держался вместе: и в тяжелые моменты, и в моменты радости. У нас много задач, которые мы должны решать вместе», — сказал генеральный директор клуба Борис Ротенберг в интервью «СЭ».

Хотя пока говорить об уходе Галактионова, по всей видимости, преждевременно, в Сети уже появился список потенциальных кандидатов на замену. По данным Telegram-канала «Мутко против», «Локомотив» рассматривает шесть вариантов: Дмитрия Хохлова из молодежки красно-зеленых, Станислава Черчесова из «Ахмата», Курбана Бердыева из «Турана», Андрея Талалаева из «Балтики», Вадима Евсеева из махачкалинского «Динамо», а также Леонида Слуцкого.

Перемены — как минимум психологические — «Локомотиву» точно нужны. В этом сезоне результаты команды сильно просели: в РПЛ по итогам 9 туров идет в зоне стыков на 14-м месте, имея на счету всего 7 очков. В Кубке России ситуация не лучше — последнее место в группе D после трех туров и 2 балла в активе. Исправлять ситуацию точно нужно — однако трудно сказать, как далеко пойдут железнодорожники в попытке это сделать.