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Локомотив: из клуба ушел спортивный директор Дмитрий Ульянов, Михаил Галактионов может уволиться

«Локомотив» на пороге больших перемен? Спортивный директор ушел, Галактионов якобы думает об увольнении

Артем Белинин
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Уже опубликован шорт-лист тренеров на замену.

В «Локомотиве» кадровая революция. Московский клуб уже покинул спортивный директор Дмитрий Ульянов. Не исключено, что следующий на очереди — главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.

Акавов сформирует спортивный отдел

Об уходе Ульянова «Локомотив» объявил официально, поблагодарив спортивного директора за четыре года работы.

«Дмитрий Николаевич занимал должность с конца ноября 2022 года. За четыре года с Ульяновым во главе спортивного блока наша команда добилась определенной стабилизации состава, а в сезоне-2025/26 завоевала бронзу чемпионата. Коллектив и руководство ФК «Локомотив» благодарят Дмитрия Николаевича за проделанную работу и весомый вклад в развитие клуба. Желаем всевозможных успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении клуба.

Главный тренер &laquo;Локомотива&raquo; Михаил Галактионов.Нулевой километр «Локомотива». В сезоне-2026/27 красно-зеленые не одержали еще ни одной победы в девяти матчах

По данным «СЭ», сменщиком Ульянова станет Нариман Акавов — его кандидатуру уже утвердил совет директоров. Ранее 37-летний функционер занимал должность шеф-скаута в «Динамо» и начальника селекционного отдела в «Спартаке». В «Локомотиве» Акавову предстоит собрать спортивный блок заново — прошлая команда уходит в полном составе.

При этом, согласно информации «СЭ», кардинальных перемен в трансферной политике красно-зеленых можно не ждать: как и ранее, основная ставка будет делаться на россиян и точечное усиление легионерами.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Галактионов на грани отставки?

Спортивный отдел — не единственный в «Локомотиве», которого могут коснуться перемены. Как сообщает «Чемпионат», об увольнении задумался главный тренер Галактионов. По словам источника, причин несколько — это и уход Ульянова, и семейные обстоятельства. Напомним, 21 сентября у 42-летнего специалиста умер отец. В «Локомотиве» уже высказались по этому поводу.

«В этой тяжелой жизненной ситуации для нашего главного тренера от всего футбольного клуба «Локомотив» и от себя лично выражаю поддержку Михаилу Михайловичу и всей его семье. Футбольный клуб «Локомотив» всегда держался вместе: и в тяжелые моменты, и в моменты радости. У нас много задач, которые мы должны решать вместе», — сказал генеральный директор клуба Борис Ротенберг в интервью «СЭ».

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Хотя пока говорить об уходе Галактионова, по всей видимости, преждевременно, в Сети уже появился список потенциальных кандидатов на замену. По данным Telegram-канала «Мутко против», «Локомотив» рассматривает шесть вариантов: Дмитрия Хохлова из молодежки красно-зеленых, Станислава Черчесова из «Ахмата», Курбана Бердыева из «Турана», Андрея Талалаева из «Балтики», Вадима Евсеева из махачкалинского «Динамо», а также Леонида Слуцкого.

Перемены — как минимум психологические — «Локомотиву» точно нужны. В этом сезоне результаты команды сильно просели: в РПЛ по итогам 9 туров идет в зоне стыков на 14-м месте, имея на счету всего 7 очков. В Кубке России ситуация не лучше — последнее место в группе D после трех туров и 2 балла в активе. Исправлять ситуацию точно нужно — однако трудно сказать, как далеко пойдут железнодорожники в попытке это сделать.

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Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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