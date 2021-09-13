Лимит на иностранцев вызывает бурю в футболе и доходит до президента. В хоккее все гораздо проще

Уже много лет действует ограничение на пять игроков, и в ближайшие годы ничего менять не надо.

Хороших иностранцев на всех не хватит

Лимит на иностранцев в последние месяцы по необъяснимым причинам стал главным вопросом российского спорта. Особенно для клубного футбола. Оказывается, он чем-то и кому-то мешает добиваться результатов. Хотя адекватному человеку очевидно, что в первую очередь дело в низком уровне менеджмента на различных уровнях, а не в ограничениях на привоз рабочей силы из-за границы. Бездумно и безумно кидаться деньгами можно и в российских, и в иностранных кудесников мяча. Подключился к всеобщему обсуждению даже президент страны.

В хоккее ситуация с лимитом, которая казалась острой еще несколько лет назад, сейчас на удивление спокойная. Президент ФХР Владислав Третьяк, известный как стойкий борец против всего иноземного, в рабочем порядке заявляет в интервью ТАСС, что имеющийся формат в пять иностранцев в заявке его полностью устраивает. Этот тот самый случай, когда с легендой можно безоговорочно согласиться. Заодно вспомнить классическую фразу о сытости волков и целости овец.

Действующую квоту на легионеров выбирают далеко не все клубы. Длинной очереди игроков хорошего уровня на вход попросту нет. Не случайно даже такие состоятельные и амбициозные клубы, как «Ак Барс» и московское «Динамо», сейчас не смогли подписать пятерых иностранцев. Фраза «рынок пустой» стала модной. Некоторые иностранцы едут в лигу по второму-третьему разу, хотя их уровень с тех пор точно не вырос. Приглашение отдельных игроков и вовсе кажется странным, если смотреть на их предыдущие достижения.

Объективно менять действующие правила сейчас нет повода. Хотя альтернативное мнение по-прежнему встречается. Например, летом в интервью клубному сайту спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в очередной раз призвал отменить лимит, поскольку это приведет к росту конкуренции. В первые годы существования КХЛ, когда цена нефти стремилась в небо, была возможность платить безумные деньги иностранцам, которых чем-то не устраивала ситуация в НХЛ. Но и тогда приток качественных игроков выглядел в лучшем случае умеренным. Ситуации, когда потенциальная звезда не оказалась в российском клубе из-за перебора легионеров, встречались крайне редко.

В ближайшие годы ничего не изменится

Первый президент КХЛ Александр Медведев тем не менее конфликтовал с ФХР и пытался изо всех продавить смягчение лимита. На самом верху пользы от этой идеи не увидели. Она изначально имела мало шансов на успех, что доказали последующие события. Даже при сокращении кахаэловских бюджетов иностранцы, не подошедшие в Северной Америке или переросшие Европу, рано или поздно оказываются в КХЛ. И ладно бы их заманивали только топ-клубы, как в футболе «Зенит» — Малкома. Уровень легионеров СКА или «Металлурга» очень часто мало чем отличается от их коллег из минского «Динамо» и «Витязя».

На фоне слегка обнаглевших «мастеров», через раз попадающих по мячу, КХЛ с введением жесткого потолка зарплат находится в выгодном положении — если говорить и об уровне конкуренции, и об умеренности зарплат доморощенных игроков. Времена, когда некоторые клубы платили по миллиону долларов нападающим третьего-четвертого звеньев, ушли безвозвратно. А что касается легионеров, то несколько лет назад положение дел изменилось в пользу сторонников «свободного рынка». Белорусы и казахстанцы могут выступать в лиге без ограничений. В отличие от футбола, где хороших игроков оттуда по минимуму, клубы КХЛ могут вести себя на рынке активнее. Процедура получения нового спортивного гражданства проще, поэтому чистокровные североамериканцы, получая паспорта новых стран, перестают считаться легионерами. В «Автомобилисте» нынешний сезон начинали семь игроков, не имеющих права вступить за сборную России — все как один из дальнего зарубежья.

Система мирового хоккея, где все вертится вокруг НХЛ, отличается от остальных видов спорта за исключением баскетбола. Российский хоккей и КХЛ обречены работать вторым номером. Сравнивать с другими дисциплинами напрямую нельзя из-за отсутствия клубных хоккейных турниров на европейском уровне. Предновогодний Кубок Шпенглера — скорее возможность хорошо провести время с семьями в Швейцарских Альпах, чем серьезное соревнование. Тогда как у волейбола и баскетбола это престиж и слава, а в случае с футболом еще и большие призовые за одно лишь участие. Тут некогда выстраивать стратегию. Принцип «здесь и сейчас» превалирует.

КХЛ с учетом этого фактора нельзя назвать в прямом смысле образцом для подражания. Условия у видов спорта разные. Но к каким-то моментам присмотреться можно.

В хоккее история с пятью легионерами в заявке на матч берет начало со второго сезона существования КХЛ и выдержала испытание временем. Еще раньше клубы платили ФХР взнос за каждого иностранца. Польза лимита в случае с вратарями (россияне были обязаны провести не менее 35 процентов игрового времени) привела со временем к тому, что Россия стала регулярно поставлять звезд на этой позиции. От грамотного ограничения реально выиграть. Вернутся в хоккей большие деньги, достаточные для того, чтобы переманивать хотя бы некоторых игроков из НХЛ, — можно подумать о реформе.