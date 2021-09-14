Захарян и «Барселона»: почему Арсен не поедет в Каталонию

Хотя для просмотра 18-летнего динамовца в Москву прилетал глава отдела скаутинга сине-гранатовых Хосе Мария Бакеро.

В августе «СЭ» писал о том, что скаут «Барселоны» приезжал на матч «Динамо» — ЦСКА смотреть игру Арсена Захаряна. А во вторник журналист Нобель Арустамян сообщил, что каталонский клуб в ближайшие недели планирует начать переговоры по поводу футболиста, рассчитывая провернуть трансфер летом 2022 года.

Не сильно удивлюсь, если все действительно обстоит так. Все-таки в августе в Москву прилетал, по моим сведениям, не кто-нибудь, а Хосе Мария Бакеро. Глава отдела скаутинга «Барсы», что означает реальный интерес сине-гранатовых. Находись полузащитник просто в каких-то очень расширенных списках, наверняка приехал бы кто-то пониже рангом. Кроме того, по словам Арустамяна, селекционеры «Барсы» смотрели Захаряна вживую уже не один раз. А «СЭ» писал о других командах, имеющих виды на талантливого парня, — «Лейпциге» и «Челси».

Вообще было бы странно, если бы не наблюдали за футболистом, который в 17 лет выходит на поле — и забивает — в высшей лиге, на молодежном Евро ставит рекорд как самый юный автор гола и получает вызов в первую сборную для подготовки к ЧЕ-2020. А в 18 выходит в ее стартовом составе на отборочный матч ЧМ-2022 с Хорватией.

За Захаряном внимательно следят, это не блеф, а данность. «СЭ» уже писал об условиях выкупа для потенциальных претендентов: 12 миллионов евро в этом сезоне, 15 — в следующем. Опция действует только для зарубежных коллективов, но в России Арсен, по моим данным, и без того никуда не пошел бы. Ему комфортно в «Динамо», он ценит доверие и стиль работы Сандро Шварца.

Сумма, кстати, подъемная для серьезных европейских клубов, вопрос только в том, каким видит свое развитие сам Захарян. Насколько мне известно, в окружении футболиста считают, что переход в «Барселону» на данном этапе стал бы слишком резким шагом. Нужен какой-то промежуточный этап на пути к вершине.

Видел уже реакцию на новость коллеги Арустамяна: мол, да вы в своем уме, в «Барсу» надо бежать без раздумий. Но очень просто рассуждать с дивана, когда речь не идет о твоей судьбе. Уезжать надо с четким пониманием вариантов развития карьеры. Будет нынешний Захарян выходить на поле в составе каталонского гранда? Нет. Значит, поедет в аренду в условный «Кадис». Но выбрать команду второго эшелона можно и самому, не попадая в зависимость от видения клуба-владельца.

В интервью «СЭ» бывший игрок каталонцев Игорь Корнеев выразил мнение, что Захаряну рано ехать в Испанию, тем более, в «Барсу». Схожая позиция у тренера «Динамо» Андрея Воронина, который в выпуске «Красавы» заметил, что в Европу нужно перебираться или в 16 лет, как сделал он сам, или уж окрепнув в РПЛ. А значит, Арсену надо еще пару лет провести в футболке бело-голубых.

В любом случае решение принимать Захаряну. Я уверен, что он будет думать не о деньгах, а именно о карьере.

Но сейчас, когда трансферное окно закрыто, куда важнее сосредоточиться на сегодняшнем дне, а не на мыслях о завтрашнем. Последние полгода выдались для парня сверхнасыщенными, путь от молодежной команды «Динамо» до первой сборной и выпусков на YouТube с миллионом просмотров получился стремительным. Со всем этим надо справляться психике и нервной системе. И я не могу назвать последние два матча (с Мальтой и «Нижним Новгородом») удачными для Арсена.

Полузащитнику надо спокойно развиваться, выжимая максимум из своего таланта и не отвлекаясь на разговоры о «Барселонах». Тогда трансфер в серьезный зарубежный клуб никуда от Захаряна не денется.

Ведь не столь важно просто уехать. Куда важнее не затеряться на новом уровне.