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Судейство

Виктор Кашшаи покинул пост главы департамента судейства

17:34
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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РФС на официальном сайте объявил об уходе Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства.

По информации «СЭ», венгр в последнее время перестал организовывать брифинги для арбитров премьер-лиги.

Они по традиции проводились в режиме онлайн спустя несколько дней после каждого тура — на них разбирались спорные моменты и по возможности давались установки, как трактовать правила в тех или иных ситуациях. После 5-го и 6-го туров брифинги не состоялись.

46-летний Виктор Кашшаи — бывший венгерский арбитр ФИФА. Обслуживал игры юношеского чемпионата Европы 2005 до 19 лет, чемпионата мира 2007 среди молодежных команд и юношеского чемпионата мира 2009 до 17 лет. На летних Олимпийских играх 2008 судил финал.

Также работал на чемпионате мира-2010. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов-2010/11 между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед».

Кашшаи занял этот пост 9 января 2020 года после отставки Александра Егорова.

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Евгений Петров все материалы автора

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