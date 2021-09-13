Виктор Кашшаи покинул пост главы департамента судейства

РФС на официальном сайте объявил об уходе Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства.

По информации «СЭ», венгр в последнее время перестал организовывать брифинги для арбитров премьер-лиги.

Они по традиции проводились в режиме онлайн спустя несколько дней после каждого тура — на них разбирались спорные моменты и по возможности давались установки, как трактовать правила в тех или иных ситуациях. После 5-го и 6-го туров брифинги не состоялись.

46-летний Виктор Кашшаи — бывший венгерский арбитр ФИФА. Обслуживал игры юношеского чемпионата Европы 2005 до 19 лет, чемпионата мира 2007 среди молодежных команд и юношеского чемпионата мира 2009 до 17 лет. На летних Олимпийских играх 2008 судил финал.

Также работал на чемпионате мира-2010. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов-2010/11 между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед».

Кашшаи занял этот пост 9 января 2020 года после отставки Александра Егорова.