Портал Transfermarkt.ru обновил стоимости игроков РПЛ. Разбираемся, кто подорожал и подешевел больше остальных, а главное — почему.

Самые дорогие

На первом месте в списке самых дорогих игроков РПЛ остается Сердар Азмун (25 миллионов евро). Форвард «Зенита» продолжает забивать, летом к нему проявляли интерес ведущие клубы Европы: «Лион», «Рома», «Байер» и «Тоттенхэм». Пока Азмун никуда не ушел, но через год он, вполне возможно, сменит команду. Причем бесплатно — по окончании сезона-2021/2022 у него истекает контракт с «Зенитом».

Следом расположились еще три игрока сине-бело-голубых: Малком (22 миллиона евро), Вендел и Вильмар Барриос (оба — по 18 миллионов евро). Рыночная стоимость двух последних продолжает расти, а вот Малком с момента перехода в «Зенит» подешевел почти вдвое — с 40 до 22 миллионов евро.

На пятом месте — вингер «Рубина» Хвича Кварацхелия. Его, как и Вендела с Барриосом, сайт оценивает в 18 миллионов евро. Поблизости новичок «Краснодара» Джон Кордоба (17 миллионов евро), защитник «Зенита» Дуглас Сантос и армеец Марио Фернандес (оба — по 16 миллионов евро).

Самые дорогие игроки РПЛ. Фото «СЭ»

Самые подорожавшие

Наибольший прирост рыночной стоимости показал Арсен Захарян. Юный хавбек «Динамо» подорожал больше чем в два раза (с 4 до 9 миллионов евро). Для 18-летнего футболиста Арсен показывает яркую игру: в семи матчах РПЛ он забил один мяч и отдал три результативных передачи. Захарян успел дебютировать за сборную России и уже привлек к себе внимание европейских клубов.

На 3,5 миллиона евро подорожал другой динамовец — Константин Тюкавин (с 3 до 6,5 миллиона евро). Он тоже попал в сборную и показывает неплохую для своего возраста результативность. Столько же прибавил Рифат Жемалетдинов — теперь вингер «Локо» стоит 7,5 миллиона евро. Здесь также сказались вызов в национальную команду и мощный прогресс. Начиная с весеннего отрезка прошлого сезона в 18 матчах РПЛ Жемалетдинов забил шесть мячей и отдал десять результативных передач.

Джон Кордоба, здорово себя проявивший в «Краснодаре», подорожал на 2 миллиона евро (с 15 до 17 миллионов евро). Колумбиец с ходу начал оправдывать ожидания: в семи матчах он забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Больше результативных действий в РПЛ только у вышеупомянутого Жемалетдинова — три гола и пять ассистов.

Федор Смолов прибавил к своей рыночной стоимости 2 миллиона евро и теперь стоит 8 миллионов евро. Он, как и Жемалетдинов, сохранил свою весеннюю форму, за что получил вызов в сборную — впервые за два года. Сейчас Смолов наравне с Гамидом Агаларовым из «Уфы» лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ (у обоих по шесть мячей).

Остальные игроки если и показали прирост, то незначительный. Так, например, на 1 миллион евро подорожали зенитовец Вендел (с 17 до 18 миллионов евро), хавбек «Динамо» Никола Моро (с 7 до 8 миллионов евро) и опорник ЦСКА Максим Мухин (с 2,5 до 3,5 миллиона евро).

Самые подорожавшие игроки РПЛ. Фото «СЭ»

Самые подешевевшие

Потерял 2 миллиона евро от своей рыночной стоимости Гжегож Крыховяк (с 15 до 13 миллионов евро). В первую очередь из-за возраста — в январе ему исполнится 32 года. Кроме того, упала результативность поляка: в шести матчах РПЛ текущего сезона он отдал всего одну голевую передачу. Причем случилось это еще тогда, когда он выступал за «Локо». В «Краснодаре» он пока не забивал и не ассистировал своим партнерам.

Также на 2 миллиона евро подешевел Антон Миранчук. Теперь хавбек «Локо» стоит 10 миллионов евро. Главная причина тому — травмы, из-за которых Антон почти год толком не играет.

По одному миллиону потеряли сразу четверо игроков «Спартака»: Квинси Промес, Джордан Ларссон (оба — с 15 до 14 миллионов евро), Александр Соболев (с 11 до 10 миллионов евро) и Айртон (с 6 до 5 миллионов евро). Все они не лучшим образом проводят старт сезона в составе красно-белых. Также на 1 миллион евро подешевел Артем Дзюба (с 11 до 10 миллионов евро).

Самые подешевевшие игроки РПЛ. Фото «СЭ»

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