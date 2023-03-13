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Сотый гол Промеса, геройство «Локо» вдевятером и победная формула Федотова. Рабинер — о топ-событиях тура

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» рецензирует главные сюжеты выходных в РПЛ.

Голландская сотня

После каждого тура чемпионата России задаюсь вопросом — что вспомнят о нем летописцы нашего футбола спустя десятилетия, составляя хронику главных событий? Останется ли тот или иной уик-энд в истории хотя бы крохотным фактиком?

19-й тур первенства-2022/23 останется стопроцентно. Сотым — а далее и сто первым — голом Квинси Промеса за «Спартак». Голландец стал первым иностранцем — автором ста мячей за красно-белых и третьим в России вообще. После бразильского армейца Вагнера Лава и иранского рубиновца, ростовчанина и зенитовца Сердара Азмуна. У первого за один российский клуб 124 гола во всех турнирах, у второго за три — 104. Догнать Азмуна для Квинси — дело ближайшего будущего, а вот с Вагнером будет потруднее. Главное, чтобы не случилось никаких событий за пределами футбольного поля, которые лишат его шанса для этой погони.

Один бывший руководитель красно-белых, имевший прямое отношение к возвращению Промеса в «Спартак», вчера прислал мне взятые из интернета за февраль 2021 года заголовки с хлесткими утверждениями известных в футболе фигур, что у Квинси во второй заход ничего не получится. Андрей Червиченко, например, назвал камбэк голландца глупостью. Тимур Гурцкая размышлял: «Зачем брать такого дорогого игрока в команду, где меняется тренер?» и делал вывод: «Промес — самый шумный трансфер в России. Он невыгоден «Спартаку» (проверил собственную реакцию на его возвращение и с облегчением обнаружил оптимистичный текст под заголовком «Вагнер Лав вошел в армейскую реку трижды. Почему Промес не может в спартаковскую — дважды?»).

Руслан Литвинов и Квинси Промес празднуют гол в ворота «Факела».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Оказалось — выгоден этот трансфер, и еще как. Его возвращение оправдало себя уже одним тем, что он забил победный мяч в финале Кубка России с «Динамо», принеся красно-белым первый трофей с золотого и суперкубкового 2017 года. Промес имеет отношение абсолютно ко всем титулам, взятым спартаковцами после 2003 года!

Всего же после возвращения он в 69 матчах забил 35 голов, то есть даже чуть опережает график «гол за два матча». Опытный Промес забивает за «Спартак» в том же режиме, что и молодой, — тогда у него было 66 мячей в 135 встречах. То есть сейчас — 0,50 за игру, тогда — 0,49! Вы можете сколько угодно говорить о падении уровня российского первенства по сравнению со второй половиной нулевых, о том, что в то время подготовка к сезону в одиночку, не на сборах, точно не сошла бы ему с рук в плане кондиций. Наверное, это правда. Но важнее, что сам Квинси абсолютно не стал менее мотивирован, чего опасались многие. Огонь из него пышет, как и прежде, и такая страсть разжигает костер и в его партнерах.

А с Гильермо Абаскалем, у которого огонь в волосах и в сердце, они точно нашли друг друга. Испанец дал голландцу правильную степень свободы действий, роль этакого блуждающего форварда, который может оказываться в любой точке поля по собственной интуиции. При этом он, даже и являясь формально левым нападающим, к бровке не привязан, что вечно вводит соперников в заблуждение. А легкость в ногах у Промеса осталась почти прежней — видели, как при 101-м голе он играючи «размотал» защитника воронежцев Морозова?

Очень рад, что для юбилейного гола ему не пришлось пробивать пенальти. И не потому, что с 11-метровыми отношения у Промеса в последнее время складываются не ахти, хотя третья реализованная попытка в ответной кубковой игре с «Локомотивом» в итоге ему действительно здорово помогла психологически. Просто хотелось, чтобы сотню он отметил голом с игры. Что и произошло.

Новый маскот &laquo;Спартака&raquo;.

Квинси осталось совсем немного — всего два мяча, чтобы опередить Вагнера Лава и Азмуна по голам в чемпионатах России: у тех по 85, у него — 84. После чего и сотня не за горами, а там и до единственного спартаковца, сейчас опережающего Квинси по числу мячей в чемпионатах России, Егора Титова (у него 105), рукой подать. То есть у голландца есть шанс стать снайпером «Спартака» номер один в истории российских первенств!

О том, насколько важен для него был сотый гол за «Спартак», говорит приезд на игру с «Факелом» его родителей. С «Открывашки» они выходили, кстати, с призом лучшему игроку России 2022 года, врученному сыну перед игрой главным редактором «СЭ» Максимом Максимовым. А еще сто голов Промеса — это мотивация для его партнеров по команде. Недаром Александр Соболев сказал прямым текстом, что тоже стремится к ста мячам за «Спартак»: «К этой цифре (верно говорить все-таки — числу. — Прим. И.Р.) все равно приду».

Мне видится символика в том, что сотый гол Промес забил именно «Факелу». Потому что он сам — факел, от игры и эмоций которого зажигаются и его партнеры по «Спартаку» разных поколений, и болельщики. И те и другие всегда будут ему благодарны — вне зависимости от того, что может произойти в голландском суде. Как бы хотелось, чтобы ничего плохого не случилось...

Квинси Промес. Историческая сотня Промеса, чрезмерная ярость Абаскаля, красавцы из «Факела». Рабинер — о самом ярком субботнем матче РПЛ

Кто-то из иностранцев забил сотый и сто первый мячи за свой клуб РПЛ, а кто-то — первый и второй. Может, мы когда-нибудь будем вспоминать матч «Краснодар» — «Динамо» как начало славной российской карьеры бразильского форварда Кади Борджеса. Победный мяч у него вообще получился роскошным, и новый бразильский «бык» дал понять, что намерен отрабатывать свой хлеб с первых же недель игры за клуб.

Промес подал пример даже Малкому, на дубль голландца днем позже ответившему своими двумя голами «Химкам». Вообще, степень совпадения сюжета матчей в Тушине и на Крестовском острове феноменальна. Дубль ведущего снайпера. Двойной ответ аутсайдера, от которого при 2:0 в пользу фаворита на его поле никто уже ничего не ждет. Причем первый мяч «Факела"/"Химок» забивается с игры, а второй — с пенальти. И все же под самый занавес игры фаворит берет свое, причем мяч забивает игрок, вышедший на замену. Разумеется, и там и там — по 3:2.

Малком.
Фото ФК «Зенит»

Терпение и мужество возрожденного «Локомотива»

Безусловное уважение «Локомотиву», который, ведя 1:0 в Грозном после красивого дебютного гола за красно-зеленых Сергея Пиняева «шведкой», на 20-й минуте остался вдесятером, на 60-й — вдевятером, но не сломался и выиграл. Не так часто бывает, чтобы команда, имея в гостях 70+ минут на одного футболиста меньше, а 30+ - на двух, не пропускала ни одного мяча и побеждала. С удовольствием респектую сейчас. На поле были мужчины, готовые ради победы терпеть столько, сколько нужно!

Я не видел матч в деталях — у меня два гаджета стояли рядом, но больше смотрел «Спартак» — «Факел» и звук слышал только оттуда. Когда в последние полчаса кидал взгляд на картинку из Грозного, она все время была одна и та же — мяч внутри или возле штрафной «Локо», хозяева давят, но ничего по-настоящему интересного придумать не могут. Гости сражаются, отбиваются, будто победа в этом матче — главное, что только может быть в их жизни. Грозненцы злятся, что у них ничего не получается, и фолят в атаке...

«Локомотив» дотерпел и выиграл. Заслуженно и честно.

«Локомотив» становится другим. Тренеру Михаилу Галактионову игроки поверили — иначе такая победа не могла бы быть возможной. Правильно выбран, тащит и придает партнерам уверенности вратарь Илья Лантратов. Тренеры вовремя поняли, что Маринато Гильерме, похоже, уже идет с базара, а Даниил Худяков до него еще не дошел.

Сергей Пиняев.
ФК «Локомотив»

Рубится впереди за каждый вынос, а не только делает хет-трик в Ростове Артем Дзюба. Уже начинает оправдывать авансы вундеркинд Пиняев, которому помогает его бывший и нынешний одноклубник Максим Глушенков. Матереет в середине поля Артем Карпукас. Не воротит нос, когда тренер ставит его не в основу, а в запас, Антон Миранчук. Хотя, когда он в резерве уже не в первый раз, — мне это непонятно.

Конечно, у красно-зеленых еще много проблем, особенно в обороне. Но новая команда на глазах формируется и крепнет. Весной в чемпионате она выиграла на сложных выездах в Ростов и Грозный два матча из двух. «Нижний Новгород» уже настигнут, до «Крыльев Советов» — одно очко. Правда, вот кому меньше всех хочется пожелать оказаться в стыках — так это команде Игоря Осинькина, которая в каждое трансферное окно теряет лучших игроков, но продолжает играть в приятный глазу футбол.

Илья Лантратов. Героический «Локо»: час в меньшинстве, полчаса вдевятером — и победа над «Ахматом»

Но «Локо», конечно, команда не для стыков. Стоило отправить на выход всю эту плутократию (Плутник, Цорн и Ко) и принять несколько разумных кадровых решений, как жизнь у клуба стала налаживаться. Честно говоря, я изначально был далеко не уверен в правильности выбора в пользу молодого тренера Галактионова в сложнейшей ситуации, но на данный момент это работает.

Там один за всех и все за одного. Добиться такого было совсем непросто. Но матчи в Ростове и особенно в Грозном доказали, что Галактионову прямо сейчас это удалось.

Победное фото в раздевалке после матча с «Ахматом».
ФК «Локомотив»

Федотов предпочел Заболотного Карраскалю. И это сработало!

ЦСКА после трех поражений в чемпионате подряд сегодня играл с «Крыльями Советов», и Владимиру Федотову надо было как-то свою команду встряхнуть. Тем более что самарцы все три матча с «Динамо» (два кубковых и в лиге) выглядели интересно и свежо.

Что сделал главный тренер ЦСКА, слухи об отставке которого пошли после поражения от «Сочи» — и даже если они не имели никакой связи с реальностью, что-то в игре надо было менять? Он посадил на лавку креативщика номер один команды Хорхе Карраскаля и впервые с начала сезона выпустил в основе Антона Заболотного. При этом играл и Федор Чалов — чуть из глубины. По сути, с позиции Карраскаля.

Идея Федотова сработала на все сто. Заболотный красиво забил головой первый мяч, перед тем отдав предголевой пас Милану Гайичу, а затем организовал Чалову третий. Тренер отлично знает Заболотного по «Сочи», где тот был у него до Кассьерры и перехода в ЦСКА лучшим снайпером. Он знает, как с ним разговаривать, на какие кнопки нажимать. И больше чем полсезона с минимумом игровой практики не деморализовал нападающего — первым же полноценным шансом он воспользовался отлично.

Сказалось еще и возвращение после травмы Ивана Облякова, забившего второй мяч. В ближайшее время вернутся Игорь Дивеев с Бахтиером Зайнутдиновым, и ресурсов у Федотова станет намного больше. Пока же ЦСКА все решил уже к концу первого тайма, а во втором добавил четвертый мяч.

Федор Чалов и Антон Заболотный.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Карраскаль не был травмирован и вышел на поле на 80-й минуте уже при 4:0. Выиграли, и крупно, по сути без колумбийца, и это должно встряхнуть уже его.

Талант Карраскаля очевиден. Но мне не раз уже доводилось слышать от знающих футбольных людей, что Хорхе оказался падок до московских развлечений, и футболу это с какого-то момента начало мешать.

Последний мяч с игры Карраскаль забил 21 августа (!) «Ахмату». 10 сентября еще был гол с пенальти «Краснодару» — и все. То есть человек, на которого делается главная ставка в атаке, не забивал уже полгода. У него всего пять голов, два из которых — с пенальти. А голевых пасов за весь чемпионат — лишь два. Хотя, казалось бы, с такими способностями в РПЛ нужно отдавать минимум десяток.

Федотову надоело ждать. Талант талантом, но его надо во что-то воплощать. Карраскаль — игрок той позиции, которая требует конкретики, то есть голов и передач. Их уже давно нет.

А Заболотный, раз примерно в тысячу менее талантливый и на Кубок «Краснодару» вышедший на замену, забил третий мяч (и, возможно, решающий для противостояния) и сегодня сыграл чуть ли не главную роль. Кто-то «звездит», кто-то пашет.

Болельщицы ЦСКА.

Очень надеюсь, что эта история вправит Карраскалю мозги. Мы видели уже десятки случаев, когда в Россию (в первую очередь в Москву) приезжали теоретически очень хорошие легионеры, но быстро погружались в ночную жизнь столицы, и на этом все заканчивалось. Недавно я делал интервью с вратарем «Динамо» Игорем Лещуком, и он рассказывал такую историю, например, о голландце Александре Бюттнере, приехавшем в «Динамо» не откуда-нибудь, а из «МЮ». Вначале все на него нарадоваться не могли, но глядь — и нет футболиста. Ну а про Веллитона — правда, уже после двух снайперских титулов в РФПЛ — и так все знают. Да сколько было таких историй...

Такие посадки как бы лидеров на лавку — они ведь и остальных мотивируют. Игроки видят, что самым большим талантам тоже можно не всё. И когда они не дают результат, к тому же к ним есть вопросы по дисциплине, — рано или поздно приходится отвечать.

Футболисты ЦСКА радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев&raquo; в&nbsp;матче 19-го тура РПЛ. Федотов ответил на слухи об отставке разгромом «Крыльев». Заболотный забивает и ассистирует

Не знаю и даже не хочу выяснять, была ли конкретная нефутбольная причина у отправки Карраскаля в запас. Или просто накопилось. Факт, что это произошло и дало результат. Да, крайне слабо сыграла оборона «Крыльев», которые выглядели намного хуже, чем во всех матчах с «Динамо», но ведь и ЦСКА сыграл мощно.

Армейцы в этом году какая-то совсем уж домашняя команда. Две победы и 7:0 в двух матчах с «Краснодаром» и «Крыльями» на своем поле, два поражения и 0:3 с «быками» и «Сочи» на чужом. Как решить эту проблему — следующая шарада для Федотова, который теперь снова делит с «Динамо» четвертое место. И на данный момент отстает всего на три от «Ростова».

А в следующем туре у ЦСКА — «Зенит». Дома. И пусть непосредственного соперничества за золото между самыми титулованными командами России XXI века в этом сезоне уже не будет, матч на 3-й Песчаной все равно должен оказаться чрезвычайно интересным.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Дмитрий Баринов

Локомотив

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