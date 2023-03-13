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Судейство

Сегодня, 00:25

«Ростов» — «Пари НН»: судья Фролов не соответствует требованиям РПЛ. Зачем ему дают назначения?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр Антон Фролов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
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К сожалению, рефери из Москвы еще раз подтвердил, что ему пока очень трудно судить игры чемпионата России. В Ростове-на-Дону он допустил серьезную ошибку, повлиявшую на результат матча, которая в итоге может сказаться на судьбе клуба из Нижнего Новгорода.

Гол «Ростова»

На 55-й и 58-й минутах матча «Ростов» — «Пари НН» (2:1) арбитр Антон Фролов дважды ошибочно засчитал гол Андрея Ланговича, отказавшись признавать, что перед этим в площади ворот нижегородцев ростовчанин Максим Осипенко нарушил правила в борьбе с вратарем Никитой Гойло.

Скриншот из трансляции

Судья не изменил своего мнения и после вмешательства видеоассистента Василия Казарцева. Посмотрев повторы на мониторе, Фролов снова указал на центр поля, засчитав взятие ворот.

Скриншот из трансляции

Уткин и Голенков «висели» на карточках. Ошибочно не предупреждены

На 24-й минуте на глазах у Фролова Даниил Уткин наступил Эдгару Севикяну шипами на голень, нанеся ему повреждение. Судья не назначил штрафной удар и не вынес ростовчанину предупреждение. Показал, что нужно продолжать игру. Желтая карточка стала бы для Уткина четвертой — он пропустил бы следующий тур.

Скриншот из трансляции

На 50-й минуте Егор Голенков в верховом единоборстве ударил соперника левой рукой в голову. Обзор Фролову никто не перекрывал. Он не вынес нарушителю правил предупреждение. У Голенкова осталось три желтых карточки в чемпионате — он избежал дисквалификации.

Скриншот из трансляции

Лицо, а не рука Янсане

На 84-й минуте Фролову показалось, что Момо Янсане сыграл рукой, рефери назначил пенальти и наказал нижегородца желтой карточкой. Тот показывал, куда на самом деле попал мяч, — ему в лицо. Но от наказания «Пари НН» спас только Казарцев.

Скриншот из трансляции

После вмешательства видеоарбитра Фролов убедился, что мяч действительно угодил Янсане в лицо, а потом отскочил в левую руку Ярослава Михайлова. Она была прижата к корпусу.

После этого 11-метровый удар и предупреждение Янсане были отменены.

Фол Корнюшина

На 89-й минуте Фролов не заметил, что Даниил Корнюшин ударил соперника рукой в лицо. К счастью для судьи, этот фол заметил видеоарбитр. Казарцев после проверки предложил рефери отправиться к монитору и самому убедиться, что совершено нарушение правил.

В итоге на 90+2-й минуте в ворота гостей был правильно назначен 11-метровый удар.

Скриншот из трансляции

«Сочи» — «Урал»

До игры в Ростове-на-Дону Фролов работал судьей только на трех матчах чемпионата-2022/23. В одном из них, «Сочи» — «Урал» (2:2), 30 октября он допустил две серьезные ошибки и после этого не получал назначений арбитром. В РПЛ он однажды выполнил обязанности резервного, а на игре «Факел» — «Химки» (1:1) был видеоассистентом.

В Сочи он на 27-й минуте ошибочно назначил пенальти в ворота гостей. После вмешательства видеоассистентов Яна Бобровского и Николая Богача и долгого изучения видеозаписи. Тогда ошибся и он, и ВАР, который вмешался.

На 72-й минуте Фролов во второй раз ошибочно назначил 11-метровый удар — уже в ворота хозяев поля. После вмешательства Бобровского и Богача судья решил, что Иван Миладинович нарушил правила в борьбе с Алексеем Каштановым.

Арбитр Артур Федоров в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;. «Зенит» — «Химки»: арбитр-дебютант «перегорел». Риск судейских боссов не оправдался

«Химки» — «Пари НН»

Фролов совершил серьезную ошибку, работая и видеоарбитром. В матче 2-го тура «Химки» — «Нижний Новгород» он после долгого изучения повторов не увидел, что забивший гол Резиуан Мирзов находился в положении «вне игры».

ФНЛ

Учитывая те сложности, с которыми сталкивается судья в чемпионате, а также особую значимость матчей во второй части чемпионата (борьба за медали и за сохранение места в РПЛ), может, есть смысл воздержаться от использования Фролова в весенних играх? Вернулся сложившийся рефери Роман Галимов, который на приличном уровне провел после долгого перерыва два матча. Неужели судейские руководители не справятся без Антона?

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3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
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 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
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 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
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10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
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14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
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