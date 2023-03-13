«Ростов» — «Пари НН»: судья Фролов не соответствует требованиям РПЛ. Зачем ему дают назначения?
Гол «Ростова»
На 55-й и 58-й минутах матча «Ростов» — «Пари НН» (2:1) арбитр Антон Фролов дважды ошибочно засчитал гол Андрея Ланговича, отказавшись признавать, что перед этим в площади ворот нижегородцев ростовчанин Максим Осипенко нарушил правила в борьбе с вратарем Никитой Гойло.
Судья не изменил своего мнения и после вмешательства видеоассистента Василия Казарцева. Посмотрев повторы на мониторе, Фролов снова указал на центр поля, засчитав взятие ворот.
Уткин и Голенков «висели» на карточках. Ошибочно не предупреждены
На 24-й минуте на глазах у Фролова Даниил Уткин наступил Эдгару Севикяну шипами на голень, нанеся ему повреждение. Судья не назначил штрафной удар и не вынес ростовчанину предупреждение. Показал, что нужно продолжать игру. Желтая карточка стала бы для Уткина четвертой — он пропустил бы следующий тур.
На 50-й минуте Егор Голенков в верховом единоборстве ударил соперника левой рукой в голову. Обзор Фролову никто не перекрывал. Он не вынес нарушителю правил предупреждение. У Голенкова осталось три желтых карточки в чемпионате — он избежал дисквалификации.
Лицо, а не рука Янсане
На 84-й минуте Фролову показалось, что Момо Янсане сыграл рукой, рефери назначил пенальти и наказал нижегородца желтой карточкой. Тот показывал, куда на самом деле попал мяч, — ему в лицо. Но от наказания «Пари НН» спас только Казарцев.
После вмешательства видеоарбитра Фролов убедился, что мяч действительно угодил Янсане в лицо, а потом отскочил в левую руку Ярослава Михайлова. Она была прижата к корпусу.
После этого 11-метровый удар и предупреждение Янсане были отменены.
Фол Корнюшина
На 89-й минуте Фролов не заметил, что Даниил Корнюшин ударил соперника рукой в лицо. К счастью для судьи, этот фол заметил видеоарбитр. Казарцев после проверки предложил рефери отправиться к монитору и самому убедиться, что совершено нарушение правил.
В итоге на 90+2-й минуте в ворота гостей был правильно назначен 11-метровый удар.
«Сочи» — «Урал»
До игры в Ростове-на-Дону Фролов работал судьей только на трех матчах чемпионата-2022/23. В одном из них, «Сочи» — «Урал» (2:2), 30 октября он допустил две серьезные ошибки и после этого не получал назначений арбитром. В РПЛ он однажды выполнил обязанности резервного, а на игре «Факел» — «Химки» (1:1) был видеоассистентом.
В Сочи он на 27-й минуте ошибочно назначил пенальти в ворота гостей. После вмешательства видеоассистентов Яна Бобровского и Николая Богача и долгого изучения видеозаписи. Тогда ошибся и он, и ВАР, который вмешался.
На 72-й минуте Фролов во второй раз ошибочно назначил 11-метровый удар — уже в ворота хозяев поля. После вмешательства Бобровского и Богача судья решил, что Иван Миладинович нарушил правила в борьбе с Алексеем Каштановым.
«Химки» — «Пари НН»
Фролов совершил серьезную ошибку, работая и видеоарбитром. В матче 2-го тура «Химки» — «Нижний Новгород» он после долгого изучения повторов не увидел, что забивший гол Резиуан Мирзов находился в положении «вне игры».
ФНЛ
Учитывая те сложности, с которыми сталкивается судья в чемпионате, а также особую значимость матчей во второй части чемпионата (борьба за медали и за сохранение места в РПЛ), может, есть смысл воздержаться от использования Фролова в весенних играх? Вернулся сложившийся рефери Роман Галимов, который на приличном уровне провел после долгого перерыва два матча. Неужели судейские руководители не справятся без Антона?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3