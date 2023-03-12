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Сегодня, 18:40

Федотов ответил на слухи об отставке разгромом «Крыльев». Заболотный забивает и ассистирует

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Футболисты ЦСКА радуются голу в ворота «Крыльев» в матче 19-го тура РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Голевой удар Облякова в матче ЦСКА — «Крылья Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
У ЦСКА вторая победа в восьми последних матчах РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 19-й тур
12 мар, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
4:0
Крылья Советов

Карьера Владимира Федотова ранее развивалась настолько безоблачно, что как-то и непривычно оценивать работу тренера под критическим углом. Успехи в «Оренбурге», затем серебро в «Сочи» подняли репутацию Федотова куда-то под небеса. И ЦСКА сразу прибавил под руководством этого специалиста — в Кубке команда вышла из группы, а потом уверенно прошла «Краснодар».

Но если посмотреть на последние выступления в чемпионате, то все для Федотова было невесело. В Сочи неделю назад армейцы потерпели третье поражение подряд, а в последних семи встречах РПЛ у красно-синих всего одна победа. Совсем плохо с учетом амбиций ЦСКА. Перед началом тура команда делила пятое место с «Ахматом», а к воскресенью ее догнал еще и «Краснодар».

Лука Джорджевич. Бердыев ярко вернулся в РПЛ — его «Сочи» уверенно смял ЦСКА. У Джорджевича — дубль за 6 минут

Неудивительно, что на неделе пошли слухи о возможной отставке Федотова. При всем его тренерском авторитете. И пусть инсайдеры, похоже, бежали впереди паровоза, но и без них очевидно — в ЦСКА не могли быть довольны происходящим.

Основная критика в последнее время доставалась двум лидерам — Медине и Карраскалю. И в матче с «Крыльями» тренерский штаб решил внести коррективы — Карраскаль остался в запасе, на его место сместился Чалов, а на острие атаки вышел столь критикуемый Заболотный.

Именно он и забил победный гол, но вообще-то счет должны были открывать самарцы. На 9-й минуте Писарский-Сычевой бил абсолютно без помех после передачи Рассказова. Идеальный момент, но форвард не попал толком по мячу. Дальше интриги уже не было.

«Крылья» никогда не упрощают игру, делают ставку на комбинационный футбол и в матче с ЦСКА стали заложниками этой любви к розыгрышам. Хозяева забили в первом тайме трижды, и все голы пришли после потерь волжан на своей половине поля. Футболисты «Крыльев» пытались сохранить мяч, но уступали его сопернику, после чего следовало наказание в быстрых атаках.

Голевой удар Облякова в матче ЦСКА — «Крылья Советов».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Хотя тут не только критика гостей, но и комплимент хозяевам. Армейцы действовали агрессивно, здорово накрывали соперника высоким прессингом, а потом добивали резкими выпадами. Сначала Заболотный полетел на отскок, ударом головой открыл счет и отметил мяч традиционным сальто — 1:0. Это первый гол форварда в РПЛ с декабря 2021 года. Затем Гайич запрессинговал Костанцу, чуть прихватив его за руку, и Обляков реализовал выход один на один — 2:0. А под занавес тайма Заболотный прострелил, Ломаев смахнул мяч, но точно на голову Чалову — 3:0.

Дело было сделано, после перерыва соперники играли уже для души. Самарцы пытались хотя бы размочить счет, а москвичи — поймать оппонента на контратаке. В довольно веселом футболе Шитов угодил в штангу, Цыпченко не переиграл Акинфеева при выходе один на один, а вот Роша на стандарте был хорош — 4:0.

ЦСКА отвечает на слухи о возможной отставке Федотова разгромной победой и догоняет в таблице «Динамо». А «Крылья» все ближе к стыковым матчам — от идущего на 13-м месте «Локомотива» всего одно очко.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Федор Чалов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
8
64
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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