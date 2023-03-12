Федотов ответил на слухи об отставке разгромом «Крыльев». Заболотный забивает и ассистирует

У ЦСКА вторая победа в восьми последних матчах РПЛ.

Карьера Владимира Федотова ранее развивалась настолько безоблачно, что как-то и непривычно оценивать работу тренера под критическим углом. Успехи в «Оренбурге», затем серебро в «Сочи» подняли репутацию Федотова куда-то под небеса. И ЦСКА сразу прибавил под руководством этого специалиста — в Кубке команда вышла из группы, а потом уверенно прошла «Краснодар».

Но если посмотреть на последние выступления в чемпионате, то все для Федотова было невесело. В Сочи неделю назад армейцы потерпели третье поражение подряд, а в последних семи встречах РПЛ у красно-синих всего одна победа. Совсем плохо с учетом амбиций ЦСКА. Перед началом тура команда делила пятое место с «Ахматом», а к воскресенью ее догнал еще и «Краснодар».

Неудивительно, что на неделе пошли слухи о возможной отставке Федотова. При всем его тренерском авторитете. И пусть инсайдеры, похоже, бежали впереди паровоза, но и без них очевидно — в ЦСКА не могли быть довольны происходящим.

Основная критика в последнее время доставалась двум лидерам — Медине и Карраскалю. И в матче с «Крыльями» тренерский штаб решил внести коррективы — Карраскаль остался в запасе, на его место сместился Чалов, а на острие атаки вышел столь критикуемый Заболотный.

Именно он и забил победный гол, но вообще-то счет должны были открывать самарцы. На 9-й минуте Писарский-Сычевой бил абсолютно без помех после передачи Рассказова. Идеальный момент, но форвард не попал толком по мячу. Дальше интриги уже не было.

«Крылья» никогда не упрощают игру, делают ставку на комбинационный футбол и в матче с ЦСКА стали заложниками этой любви к розыгрышам. Хозяева забили в первом тайме трижды, и все голы пришли после потерь волжан на своей половине поля. Футболисты «Крыльев» пытались сохранить мяч, но уступали его сопернику, после чего следовало наказание в быстрых атаках.

Голевой удар Облякова в матче ЦСКА — «Крылья Советов». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Хотя тут не только критика гостей, но и комплимент хозяевам. Армейцы действовали агрессивно, здорово накрывали соперника высоким прессингом, а потом добивали резкими выпадами. Сначала Заболотный полетел на отскок, ударом головой открыл счет и отметил мяч традиционным сальто — 1:0. Это первый гол форварда в РПЛ с декабря 2021 года. Затем Гайич запрессинговал Костанцу, чуть прихватив его за руку, и Обляков реализовал выход один на один — 2:0. А под занавес тайма Заболотный прострелил, Ломаев смахнул мяч, но точно на голову Чалову — 3:0.

Дело было сделано, после перерыва соперники играли уже для души. Самарцы пытались хотя бы размочить счет, а москвичи — поймать оппонента на контратаке. В довольно веселом футболе Шитов угодил в штангу, Цыпченко не переиграл Акинфеева при выходе один на один, а вот Роша на стандарте был хорош — 4:0.

ЦСКА отвечает на слухи о возможной отставке Федотова разгромной победой и догоняет в таблице «Динамо». А «Крылья» все ближе к стыковым матчам — от идущего на 13-м месте «Локомотива» всего одно очко.