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Сегодня, 11:00

Историческая сотня Промеса, чрезмерная ярость Абаскаля, красавцы из «Факела». Рабинер — о самом ярком субботнем матче РПЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Впечатления обозревателя «СЭ» о встрече «Спартак» — «Факел» (3:2).
Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:2
Факел

Ярость и интрига, которых никто не ждал

Половина «Спартака», включая игроков, оттаскивала Гильермо Абаскаля, который с финальным свистком, несмотря на победу, рванул в сторону Владислава Безбородова. Оттащили, хотя и с трудом. Вот это эмоции, вот это огонь на «Открытие Арене» в матче, где этого можно было ожидать меньше всего! Особенно на 42-й минуте, когда Квинси Промес удвоил счет, эстетски забив свой 101-й мяч за «Спартак».

Спасибо за эти эмоции и интригу в первую очередь «Факелу». Не сдаться, а наоборот, мгновенно провести голевую атаку, поймав красно-белых на секундной расслабленности, — это для одного из аутсайдеров дорогого стоит.

Как же не хочется, чтобы эта команда вылетела. И из-за ее болельщиков, и из-за ее характера. Недаром главный тренер воронежцев Дмитрий Пятибратов перед игрой — в гостях со «Спартаком»! — заявил, что Воронеж приехал за тремя очками. И хотя почти весь матч гости были сконцентрированы на обороне, это объяснялось не излишней осторожностью, а просто гораздо более высоким мастерством и агрессией «Спартака». «Факел» хотел бы больше атаковать, но элементарно не мог.

Зато второй тайм он рубился просто люто — и завоевывал все большие и большие симпатии за такое самоотречение, за систематический прыжок выше головы. Когда команда так бьется и играет с такой степенью концентрации, она часто добивается своего.

Спасительное упрощение

Но «Спартак» в атаке играл хорошо и, когда уже были сделаны все вообразимые и невообразимые атакующие замены, в итоге все-таки дожал. На поле в это время одновременно были Промес, Александр Соболев, Шамар Николсон, Антон Зиньковский...

А забил после диагонали Зиньковского и скидки бедолаги Соболева, у которого в двух матчах отбирают второй честный гол, — полузащитник Кристофер Мартинс, добежавший до вратарской. Выпустив его на замену вместо Данила Пруцева, Абаскаль добавил габаритов, с выходом Николсона при сохранении на поле Соболева сделал атаку своей команды еще более исполинской. И вот так парадоксально, весь матч играя, в конце концов «Спартак» воронежцев забодал. Это тоже должно быть опцией. И это есть.

За интригу, вернувшуюся в матч на последних минутах первого тайма, «Спартак» должен в первую очередь винить себя, а не Безбородова — так что тут эмоции Абаскаля, с которых я начал этот пост, были чрезмерны. Да, я не понимаю, почему отменили гол Соболева, — но Промес уже после этого забил второй, «заиграв» таким образом этот момент. А пенальти Пруцева на Квеквескири — был, когда бы судьи его ни назначили. Сделай это Безбородов сразу — реакция спартаковской стороны, думаю, была бы менее эмоциональной, поскольку спорить там особо не с чем.

Александр Соболев. Спартаковца Соболева лишили второго гола. Как на это отреагирует национальный инструктор Левников?

Просто при 2:0 не надо бросать играть. «Спартак» сам дал «Факелу» шанс, и тот им воспользовался. Зато благодаря этому мы увидели не банальное избиение младенцев, а настоящий мужской футбол с пятью голами и интригой до последней минуты.

Мысль о тотальном упрощении игры «Спартака» ближе к концовке, которое принесло ему победу над «Факелом», навела меня на аналогию. Точно так же резко упростила игру в четвертьфинале ЧМ-2022 против Аргентины сборная Нидерландов при 0:2 в последней четверти матча. Луи ван Гал тогда выпустил в атаку на замену двух «столбов», Вегхорста и Люка де Йонга, и просто вдавил команду Лионеля Скалони в ее ворота. Эти истории говорят, что у любой команды должен быть план В. Иной раз да сработает.

В итоге, правда, счет на 11-й добавленной минуте голландцам позволила сравнять не мощь, а хитрость с феноменальным для такого момента игры розыгрышем стандарта. Но коренным образом изменить уже отданную, казалось, игру помогло именно то самое упрощение, вызвавшее, кстати, недовольство Месси: мол, говорят, что играют, а на самом деле грузят и грузят. А что, права не имеют, уважаемый Лео?

В итоге Нидерланды тот матч по пенальти (а во многом ещё в овертайме, который Аргентина выиграла «в одну калитку», хоть и не забила) все же проиграли.

Шамар Николсон держит Гильермо Абаскаля после матча. «Спартак» чуть не упустил победу с 2:0, но дожал «Факел»! Абаскаль в ярости из-за судейства

Объединяет же две эти встречи ещё и то, что их выиграли команды, которые доминировали большую часть этих матчей. Ведите игру, будьте активнее, смелее, агрессивнее соперника — и будет вам в конце концов счастье! Аргентина тогда была молодцом именно потому, что драма последних минут основного времени ее вообще не смутила и не деморализовала — что произошло бы на ее месте почти с каждым. И «Спартак» сегодня после перерыва продолжил гнуть свою линию. И обе команды добились своего.

Понимаю, что сравнение это очень условное, натянутое. И по уровню футбола, и по разнице в классе между соперниками, в российском случае гораздо большей, чем в мундиальном. Поэтому не надо критиковать меня за эти сопоставления. Речь только о чисто игровых и психологических аспектах, которые мне бросились в глаза.

Новый маскот &laquo;Спартака&raquo;.

История от Промеса

А главное, благодаря чему этот матч войдет в нашу футбольную историю, случилось на 18-й минуте.

Когда я увидел, что перед началом матча «Спартак» — «Факел» главный редактор «СЭ» Максим Максимов вручает Квинси Промесу приз лучшему футболисту России 2022 года (в голосовании участвовали по 16 наших тренеров, топ-менеджеров, журналистов «СЭ», а также учитывались результаты голосования болельщиков на сайте издания), сразу подумал, что это должно стать хорошей приметой и сегодня голландец забьет свой сотый мяч за «Спартак». Положительные флюиды от «Спорт-Экспресса» должны были сработать!

Так и произошло. Причем Промесу для юбилейного гола не потребовалось и двадцати минут. Самой видной фигурой исторической для красно-белых атаки стал Зиньковский — сначала отдал пяткой на ход Даниилу Денисову, а вторым темпом хлестко пробил издали. Вратарь «Факела» Алексей Городовой неудачно отбил, и досыл мяча в пустые ворота стал для Квинси одним из самых легких голов в карьере — хотя немножко изловчиться, чтобы оказаться первым на взвившемся мяче, ему все-таки пришлось.

Квинси Промес. Промес преодолел отметку в 100 голов за «Спартак». Это не удавалось ни одному легионеру красно-белых

Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны, человек, набиравший за красно-белых 2+2 в одном матче группового турнира Лиги чемпионов с «Севильей», Промес стал первым легионером в истории «Спартака» со ста голами.

В чемпионате России у него в тот момент стало 83 мяча, а не дожидаясь перерыва, после свитой веревки из защитника «Факела» Евгения Морозова и чёткого удара мимо Городового — 84. У легионеров-рекордсменов — бразильца Вагнера Лав из ЦСКА и Сердара Азмуна из «Рубина» и «Зенита» — по 85.

Дистанция, которую можно преодолеть очень быстро. Стать номером один по голам из легионеров нашей лиги — следующая цель Квинси.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
70
115
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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