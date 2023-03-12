Историческая сотня Промеса, чрезмерная ярость Абаскаля, красавцы из «Факела». Рабинер — о самом ярком субботнем матче РПЛ
Ярость и интрига, которых никто не ждал
Половина «Спартака», включая игроков, оттаскивала Гильермо Абаскаля, который с финальным свистком, несмотря на победу, рванул в сторону Владислава Безбородова. Оттащили, хотя и с трудом. Вот это эмоции, вот это огонь на «Открытие Арене» в матче, где этого можно было ожидать меньше всего! Особенно на 42-й минуте, когда Квинси Промес удвоил счет, эстетски забив свой 101-й мяч за «Спартак».
Спасибо за эти эмоции и интригу в первую очередь «Факелу». Не сдаться, а наоборот, мгновенно провести голевую атаку, поймав красно-белых на секундной расслабленности, — это для одного из аутсайдеров дорогого стоит.
Как же не хочется, чтобы эта команда вылетела. И из-за ее болельщиков, и из-за ее характера. Недаром главный тренер воронежцев Дмитрий Пятибратов перед игрой — в гостях со «Спартаком»! — заявил, что Воронеж приехал за тремя очками. И хотя почти весь матч гости были сконцентрированы на обороне, это объяснялось не излишней осторожностью, а просто гораздо более высоким мастерством и агрессией «Спартака». «Факел» хотел бы больше атаковать, но элементарно не мог.
Зато второй тайм он рубился просто люто — и завоевывал все большие и большие симпатии за такое самоотречение, за систематический прыжок выше головы. Когда команда так бьется и играет с такой степенью концентрации, она часто добивается своего.
Спасительное упрощение
Но «Спартак» в атаке играл хорошо и, когда уже были сделаны все вообразимые и невообразимые атакующие замены, в итоге все-таки дожал. На поле в это время одновременно были Промес, Александр Соболев, Шамар Николсон, Антон Зиньковский...
А забил после диагонали Зиньковского и скидки бедолаги Соболева, у которого в двух матчах отбирают второй честный гол, — полузащитник Кристофер Мартинс, добежавший до вратарской. Выпустив его на замену вместо Данила Пруцева, Абаскаль добавил габаритов, с выходом Николсона при сохранении на поле Соболева сделал атаку своей команды еще более исполинской. И вот так парадоксально, весь матч играя, в конце концов «Спартак» воронежцев забодал. Это тоже должно быть опцией. И это есть.
За интригу, вернувшуюся в матч на последних минутах первого тайма, «Спартак» должен в первую очередь винить себя, а не Безбородова — так что тут эмоции Абаскаля, с которых я начал этот пост, были чрезмерны. Да, я не понимаю, почему отменили гол Соболева, — но Промес уже после этого забил второй, «заиграв» таким образом этот момент. А пенальти Пруцева на Квеквескири — был, когда бы судьи его ни назначили. Сделай это Безбородов сразу — реакция спартаковской стороны, думаю, была бы менее эмоциональной, поскольку спорить там особо не с чем.
Просто при 2:0 не надо бросать играть. «Спартак» сам дал «Факелу» шанс, и тот им воспользовался. Зато благодаря этому мы увидели не банальное избиение младенцев, а настоящий мужской футбол с пятью голами и интригой до последней минуты.
Мысль о тотальном упрощении игры «Спартака» ближе к концовке, которое принесло ему победу над «Факелом», навела меня на аналогию. Точно так же резко упростила игру в четвертьфинале ЧМ-2022 против Аргентины сборная Нидерландов при 0:2 в последней четверти матча. Луи ван Гал тогда выпустил в атаку на замену двух «столбов», Вегхорста и Люка де Йонга, и просто вдавил команду Лионеля Скалони в ее ворота. Эти истории говорят, что у любой команды должен быть план В. Иной раз да сработает.
В итоге, правда, счет на 11-й добавленной минуте голландцам позволила сравнять не мощь, а хитрость с феноменальным для такого момента игры розыгрышем стандарта. Но коренным образом изменить уже отданную, казалось, игру помогло именно то самое упрощение, вызвавшее, кстати, недовольство Месси: мол, говорят, что играют, а на самом деле грузят и грузят. А что, права не имеют, уважаемый Лео?
В итоге Нидерланды тот матч по пенальти (а во многом ещё в овертайме, который Аргентина выиграла «в одну калитку», хоть и не забила) все же проиграли.
Объединяет же две эти встречи ещё и то, что их выиграли команды, которые доминировали большую часть этих матчей. Ведите игру, будьте активнее, смелее, агрессивнее соперника — и будет вам в конце концов счастье! Аргентина тогда была молодцом именно потому, что драма последних минут основного времени ее вообще не смутила и не деморализовала — что произошло бы на ее месте почти с каждым. И «Спартак» сегодня после перерыва продолжил гнуть свою линию. И обе команды добились своего.
Понимаю, что сравнение это очень условное, натянутое. И по уровню футбола, и по разнице в классе между соперниками, в российском случае гораздо большей, чем в мундиальном. Поэтому не надо критиковать меня за эти сопоставления. Речь только о чисто игровых и психологических аспектах, которые мне бросились в глаза.
История от Промеса
А главное, благодаря чему этот матч войдет в нашу футбольную историю, случилось на 18-й минуте.
Когда я увидел, что перед началом матча «Спартак» — «Факел» главный редактор «СЭ» Максим Максимов вручает Квинси Промесу приз лучшему футболисту России 2022 года (в голосовании участвовали по 16 наших тренеров, топ-менеджеров, журналистов «СЭ», а также учитывались результаты голосования болельщиков на сайте издания), сразу подумал, что это должно стать хорошей приметой и сегодня голландец забьет свой сотый мяч за «Спартак». Положительные флюиды от «Спорт-Экспресса» должны были сработать!
Так и произошло. Причем Промесу для юбилейного гола не потребовалось и двадцати минут. Самой видной фигурой исторической для красно-белых атаки стал Зиньковский — сначала отдал пяткой на ход Даниилу Денисову, а вторым темпом хлестко пробил издали. Вратарь «Факела» Алексей Городовой неудачно отбил, и досыл мяча в пустые ворота стал для Квинси одним из самых легких голов в карьере — хотя немножко изловчиться, чтобы оказаться первым на взвившемся мяче, ему все-таки пришлось.
Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны, человек, набиравший за красно-белых 2+2 в одном матче группового турнира Лиги чемпионов с «Севильей», Промес стал первым легионером в истории «Спартака» со ста голами.
В чемпионате России у него в тот момент стало 83 мяча, а не дожидаясь перерыва, после свитой веревки из защитника «Факела» Евгения Морозова и чёткого удара мимо Городового — 84. У легионеров-рекордсменов — бразильца Вагнера Лав из ЦСКА и Сердара Азмуна из «Рубина» и «Зенита» — по 85.
Дистанция, которую можно преодолеть очень быстро. Стать номером один по голам из легионеров нашей лиги — следующая цель Квинси.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3