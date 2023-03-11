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Героический «Локо»: час в меньшинстве, полчаса вдевятером — и победа над «Ахматом»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Илья Лантратов.
Фото ФК «Локомотив»
Красно-зеленые выстояли в Грозном — 1:0.
Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:1
Локомотив

Перегоревший Магкеев

В этом сезоне в нашем футболе разгорелся конфликт между неочевидными сторонами. После сентябрьского поражения от «Ахмата» защитник «Локомотива» Станислав Магкеев был настолько разгневан действиями Бернарда Бериши в матче, что назвал его самым мерзким игроком РПЛ. В ответ вингер грозненцев признался, что тренеры перед игрой говорили футболистам проводить атаки через зону Магкеева, а заодно нарек Станислава игроком невысокого уровня. После этого защитник «Локомотива» сказал «СЭ»: «Что мне отвечать. У нас вторая игра в Грозном будет».

Разумеется, такой треш-ток подогревал интерес к матчу. Магкеев как раз отбыл дисквалификацию и занял место в стартовом составе, причем в опорной зоне вместо перебравшего предупреждений Баринова. Бериша, конечно, тоже вышел в основе и в своем стиле регулярно смещался с левого фланга в центр, так что дуэли с Магкеевым были неизбежны. И уже на 10-й минуте после одного столкновения Бериша посадил своего хейтера на карточку. А на 20-й минуте, после ненужного фола на Олейникове в середине поля, Магкеев был удален.

Капитан Дзюба

«Локомотив» к тому времени уже вел 1:0 — сработала многолетняя связка Глушенкова и Пиняева, и 18-летний вингер забил первый гол за «Локомотив». Но удержать хлипкое преимущество, когда тебе больше часа играть вдесятером, — архисложная задача. Тем более в Грозном.

Однако красно-зеленые будто бы были готовы к подобному сценарию — Тикнизян стал действовать уже и фактически превратился в третьего центрального защитника, а Пиняев закрывал всю левую бровку целиком. Эти перестроения позволили «Локо» устранить появившиеся дыры, и по первому тайму совсем не казалось, что «Ахмат» играет в большинстве.

Любопытно, что после удаления Магкеева капитаном гостей стал Артем Дзюба, который проводил всего четвертый матч в красно-зеленой футболке. Но, помимо повязки, форвард больше ничем не выделялся на поле. Мяч до Дзюбы толком не доходил, и за 75 минут на газоне он так ни разу не пробил по воротам.

Второе удаление за час

Несмотря на все сложности, «Локо» провел приличный первый тайм и вдесятером даже создал несколько полумоментов. А «Ахмат» разочаровал: за 45 минут хозяева не нанесли ни единого удара в створ и стали просыпаться только после перерыва — на 54-й минуте Лантратов отразил выстрел Агаларова.

Грозненцы заметно прибавили во втором тайме, но «Локо» все еще спокойно оборонялся вдесятером. Плотная, рослая и дисциплинированная оборона позволяла красно-зеленым отбиваться от большинства атак, а «Ахмату» явно не хватало травмированного Конате, который мог бы навязать борьбу в воздухе Кузьмичеву и Конти. «Локо» явно адаптировался к игре вдесятером, но тут появилась проблема посерьезнее — Ненахов получил вторую желтую карточку. Причем тоже за фол на Берише.

Самоотверженные гости

Когда недостает одного игрока, выдержать тайм можно — не всегда, но такое случается. Когда недостает двух, не пропустить за полчаса почти невозможно. Но у «Локо» получилось!

Конечно, важную роль сыграла тактика: после ряда замен «Локо» перестроился на схему 4-2-2 — так, чтобы все футболисты находились в створе ворот. И игроки дисциплинированно выполняли установку, хотя однажды Тикнизян зачем-то убежал прессинговать вратаря. Безусловно, важную роль в победе сыграл Лантратов: он не только четко руководил действиями обороны в форс-мажорной ситуации, но и тащил сам. Двойной сейв голкипера после ударов Агаларова и Ильина — ключевые моменты встречи.

«Ахмату» не хватило идей — у играющего вдевятером соперника неизбежно появляются свободные зоны, но грозненцы их не находили и не наполняли. Показательно, что самый опасный момент финальных 15 минут создал «Локомотив», когда Миранчук с Марадишвили убежали к чужой штрафной, но Константин промазал.

0:1 — невероятная победа «Локо», за которую команда заслуживает только оваций. Вряд ли в немецкую эпоху красно-зеленые смогли бы так.

Илья Лантратов
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Станислав Магкеев
7
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