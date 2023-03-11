Героический «Локо»: час в меньшинстве, полчаса вдевятером — и победа над «Ахматом»
Перегоревший Магкеев
В этом сезоне в нашем футболе разгорелся конфликт между неочевидными сторонами. После сентябрьского поражения от «Ахмата» защитник «Локомотива» Станислав Магкеев был настолько разгневан действиями Бернарда Бериши в матче, что назвал его самым мерзким игроком РПЛ. В ответ вингер грозненцев признался, что тренеры перед игрой говорили футболистам проводить атаки через зону Магкеева, а заодно нарек Станислава игроком невысокого уровня. После этого защитник «Локомотива» сказал «СЭ»: «Что мне отвечать. У нас вторая игра в Грозном будет».
Разумеется, такой треш-ток подогревал интерес к матчу. Магкеев как раз отбыл дисквалификацию и занял место в стартовом составе, причем в опорной зоне вместо перебравшего предупреждений Баринова. Бериша, конечно, тоже вышел в основе и в своем стиле регулярно смещался с левого фланга в центр, так что дуэли с Магкеевым были неизбежны. И уже на 10-й минуте после одного столкновения Бериша посадил своего хейтера на карточку. А на 20-й минуте, после ненужного фола на Олейникове в середине поля, Магкеев был удален.
Капитан Дзюба
«Локомотив» к тому времени уже вел 1:0 — сработала многолетняя связка Глушенкова и Пиняева, и 18-летний вингер забил первый гол за «Локомотив». Но удержать хлипкое преимущество, когда тебе больше часа играть вдесятером, — архисложная задача. Тем более в Грозном.
Однако красно-зеленые будто бы были готовы к подобному сценарию — Тикнизян стал действовать уже и фактически превратился в третьего центрального защитника, а Пиняев закрывал всю левую бровку целиком. Эти перестроения позволили «Локо» устранить появившиеся дыры, и по первому тайму совсем не казалось, что «Ахмат» играет в большинстве.
Любопытно, что после удаления Магкеева капитаном гостей стал Артем Дзюба, который проводил всего четвертый матч в красно-зеленой футболке. Но, помимо повязки, форвард больше ничем не выделялся на поле. Мяч до Дзюбы толком не доходил, и за 75 минут на газоне он так ни разу не пробил по воротам.
Второе удаление за час
Несмотря на все сложности, «Локо» провел приличный первый тайм и вдесятером даже создал несколько полумоментов. А «Ахмат» разочаровал: за 45 минут хозяева не нанесли ни единого удара в створ и стали просыпаться только после перерыва — на 54-й минуте Лантратов отразил выстрел Агаларова.
Грозненцы заметно прибавили во втором тайме, но «Локо» все еще спокойно оборонялся вдесятером. Плотная, рослая и дисциплинированная оборона позволяла красно-зеленым отбиваться от большинства атак, а «Ахмату» явно не хватало травмированного Конате, который мог бы навязать борьбу в воздухе Кузьмичеву и Конти. «Локо» явно адаптировался к игре вдесятером, но тут появилась проблема посерьезнее — Ненахов получил вторую желтую карточку. Причем тоже за фол на Берише.
Самоотверженные гости
Когда недостает одного игрока, выдержать тайм можно — не всегда, но такое случается. Когда недостает двух, не пропустить за полчаса почти невозможно. Но у «Локо» получилось!
Конечно, важную роль сыграла тактика: после ряда замен «Локо» перестроился на схему 4-2-2 — так, чтобы все футболисты находились в створе ворот. И игроки дисциплинированно выполняли установку, хотя однажды Тикнизян зачем-то убежал прессинговать вратаря. Безусловно, важную роль в победе сыграл Лантратов: он не только четко руководил действиями обороны в форс-мажорной ситуации, но и тащил сам. Двойной сейв голкипера после ударов Агаларова и Ильина — ключевые моменты встречи.
«Ахмату» не хватило идей — у играющего вдевятером соперника неизбежно появляются свободные зоны, но грозненцы их не находили и не наполняли. Показательно, что самый опасный момент финальных 15 минут создал «Локомотив», когда Миранчук с Марадишвили убежали к чужой штрафной, но Константин промазал.
0:1 — невероятная победа «Локо», за которую команда заслуживает только оваций. Вряд ли в немецкую эпоху красно-зеленые смогли бы так.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3