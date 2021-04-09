Феномен Николича: от ноунейма до лидера за три месяца. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о безупречной пока весне «Локомотива»

Footбольные люди

После 25-го тура РПЛ Марко Николич или обретет почти мистическое могущество, или станет более приземленной фигурой. Лучше сегодняшнего «Спартака» соперника этому «Локомотиву» не найти — победа над красно-белыми заставит говорить о железнодорожниках как о претендентах если не на титул, то на место в Лиге чемпионов.

Так что и почему произошло с тем «Локо», который уходил в зиму, пропустив от «Краснодара» и «Химок» восемь голов?

За двухмесячный перерыв Николич сотворил чудо — и объяснить такой рывок москвичей только новой тактической схемой, сменой амплуа некоторых игроков и влиянием на результаты и атмосферу бразильца Пабло невозможно.

Его роль в победной серии красно-зеленых по-прежнему недооценивается, хотя то, как на результаты, настрой и качество футбола может повлиять новичок, показывает пример не только «Локо», но и «Спартака». Возвращение Промеса дало команде ту правильную энергию, которая раньше проскакивала лишь эпизодически. Точно так же и Пабло не только сцементировал центр обороны, а стал той деталью системы — речь и о тактике, и о настрое, — которая была нужна для целостности.

Но Пабло — всего один из команды Николича. Безусловно, центральный защитник способен влиять на результат — как и на партнеров. Как, например, на бывшего одноклубника по «Бордо» Камано, сразу переставшего чувствовать себя в Черкизове сиротливо.

«Локомотив» зимой провел серьезную перестройку. Не раз говорилось, что именно на этих сборах Николич впервые получил возможность поработать с командой плотно. Но кроме этого есть еще несколько интересных фактов.

Перед Новым годом серб оказался в подвешенном состоянии. Дело не только в не лучших результатах — Марко заводили в «Локомотив» другие люди. Насколько известно, изначально у Василия Кикнадзе было пять кандидатов, затем их осталось трое — и Николич из них самый неочевидный. Назначение тренера-ноунейма в такой клуб, да еще и на фоне внутренних войн, естественно, сопровождалось недоумением.

Чтобы выжить, Николичу требовалось начать побеждать. Менять отношение к себе — сделать это можно было только через команду. Речь не только о перестройке, но и об общении. Чтобы попытаться выжать из коллектива максимум, чтобы футболисты поверили в тренера и пошли за ним.

Николич пока еще живет без сравнений — даже с Юрием Семиным, которого он сменил. Но я (при всей спорности подобной проекции) рискнул бы сопоставить его с Массимо Каррерой — и не только потому, что в их окружении в России нашлись одни и те же люди.

Николич, как и Каррера, смог собрать из вроде бы треснувшей вазы единое целое. Начался расцвет молодых игроков и ренессанс ветеранов. Марко смог заставить команду бежать. Определил каждому именно его место. И еще оказался очень приличным психологом, подобрав ключ к каждому — через кнут или пряник. Николич произносит именно то, что люди хотят слышать, вызывая этим уважение.

И, кстати, судят «Локомотив» сейчас тоже безупречно. Так, что иногда соперники публично сетуют на арбитров. А генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко после кубкового четвертьфинала и вовсе обвинил рефери в предвзятости.

Есть и еще одна параллель — со Станиславом Черчесовым. От нескольких людей слышал, что сейчас в «Локомотиве» футболисты понимают, почему выходит именно такой состав. Если Антон Миранчук не в форме, он не играет. Если Камано и Лисакович заслуживают быть в старте, то они появляются с первых минут. Это сложно назвать ротацией — Николич выбирает по заслугам и объясняет, кому над чем надо работать. Жемалетдинов, Мухин, Смолов, даже Крыховяк — всем серб нашел место. Скрупулезно разобрался в каждом, смог мотивировать. Все просчитал. И, как Черчесов, выжимает из команды максимум — по крайней мере, сейчас, весной. После тяжелого долгого сбора зимой.

Надо понимать, что сегодняшний «Локомотив» создавался много лет. Клуб инвестировал большие деньги в состав, академию, молодежь. Для глобальных выводов время еще не настало, но, если резюмировать имеющееся здесь и сейчас, очевидно, что Николич оказался:

— лидером;

— профессионально позитивным специалистом;

— тренером, умеющим увидеть сильные качества игроков и объяснить им это.

Хватит ли всего этого для чего-то серьезного по итогам сезона? Все покажет не только игра со «Спартаком», а еще и матчи с «Ростовом», «Зенитом» и «Динамо». Календарь непростой, но судьба что «Локомотива», что Николича в их собственных руках. В условиях стресса или конфликта, не обязательно ярко выраженного, многие работают продуктивнее.

Единственное, что было бы некорректно, — говорить о феномене Николича как об иллюстрации превосходства иностранных специалистов над российскими. Ход и результат кубкового четвертьфинала в Самаре говорит, что это не так, — 0:2 почти без шансов для «Динамо».

Просто «Локо», похоже, угадал с тренером. И здесь надо сказать спасибо Кикнадзе — рискнувшему поставить на Николича, когда это казалось абсурдом.

Когда Марко приезжал в Россию, его встречали, чуть ли не в лицо говоря, что он аферист. А оказалось, что нужно было просто немного подождать.

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