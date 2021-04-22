Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков подвел итоги полуфинала БЕТСИТИ Кубка России против «Ахмата» (0:0, пенальти — 4:1).

— Эмоции непередаваемые, мы опустошены полностью, — приводит слова Горшкова пресс-служба клуба. — Хочется сказать спасибо тем, кто переживал и на стадионе, и у экранов. Всем болельщикам огромное спасибо.

— Что было в раздевалке? Что говорил Игорь Осинькин?

— В раздевалке было немного танцев, песен. Игорь Витальевич сказал, что мы сделали огромный шаг вперед, но самое главное сейчас чемпионат. Нужно там решить свои задачи.

— Как чувствовалась поддержка болельщиков? В какие-то моменты казалось, что дома играете.

— Да, в какие-то моменты даже перекрикивали. Было очень приятно. Домашняя атмосфера была.

— По игре что можете сказать? Физически как выглядели?

— Думаю, что начало второго тайма было за нами. Мы много держали мяч, контролировали, были подходы. В конце немного просели из-за того, что «Ахмат» упростил игру, начал играть длинными передачами. Я считаю, что во втором тайме мы выглядели лучше, больше владели мячом, контролировали ход встречи.

— Понятно, что задача — выход в Премьер-лигу, но все говорят только о Кубке. Что можете сказать болельщикам?

— Хочу сказать, бронируйте билеты, покупайте билеты на игру. Берите отпуска. Мы ждем вас в Нижнем Новгороде!