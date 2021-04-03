Николич победил экс-ассистента Семина. «Локо» продолжает разрывать РПЛ

В первом матче после назначения Юрия Батуренко «Ротор» уступил «Локомотиву» (0:2). Красно-зеленые — в одном очке от второго места.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

24-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Локомотив» (Москва) — 0:2 (0:1)

Голы: Крыховяк, 21 (0:1). Жемалетдинов, 79 (0:2).

«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Кверквелия, Кожемякин (Песегов, 35), Степанов, Гогуа, Жигулев, Кипиани (Арабидзе, 74), Маевский, Макаров, Понсе, Фламарион (Муллин, 46).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Чорлука, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Баринов (Куликов, 68), Жемалетдинов, Рыбчинский (Живоглядов, 82), Мухин, Эдер (Лисакович, 74), Камано (Магкеев, 82).

Предупреждения: Крыховяк, 15. Гогуа, 35. Баринов, 49. Мухин, 52. Рыбчинский, 61. Песегов, 67. Рыбус, 69. Макаров, 71.

Судьи: Панин (Дмитров). Абусуев (Санкт-Петербург), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Мосякин (Москва).

3 апреля. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».

Сразу после назначения Юрия Батуренко старшим тренером «Ротора» (де-факто — главным) в футбольном Рунете зародился слух о том, что летом в волгоградский клуб может прийти Юрий Семин. Батуренко много лет работал ассистентом великого тренера в разных командах, в том числе в «Локомотиве». И легко было предположить, что эта перестановка — подготовка почвы для Юрия Павловича. Тем более что в тренерский штаб «Ротора» вошел его сын Андрей.

Но сам Семин все отрицает. Логично: если Батуренко сохранит волгоградскую команду в премьер-лиге, то зачем нужно его менять? Шансы у «Ротора» неплохие: из зоны стыковых матчей ему будет сложно вылезти, но прямого вылета может избежать. Правда, календарь у волжан страшен: после «Локомотива» придется играть с ЦСКА, «Динамо» и «Зенитом», а в последних двух турах выездные встречи в Сочи и Казани.

Субботний матч доказал, что «Ротор» никого не боится и готов биться даже с грандами РПЛ. Батуренко сделал три замены в стартовом составе и чуть подкрутил схему — и во втором тайме хозяева выглядели неплохо. Однако все решили класс и первая половина встречи, в которой «Локо» открыл счет, а «Ротор» даже ни разу не попал в створ.

Тренд этой весны — восхищение Марко Николичем. Моду переняла и лига, признавшая его лучшим тренером марта. Заслуженно: «Локо» на старте года победил во всех матчах, пропустил лишь однажды, поднялся на третье место. Все дело в перестройке команды: теперь красно-зеленые играют с ромбом в середине поля, и, судя по результатам, Николич полностью угадал с этой тактикой.

Шикарно ворвался в большой футбол Максим Мухин — теперь уже полноценный игрок сборной России. 19-летний полузащитник настолько крут, что даже не пускал в основу выздоровевшего Баринова. Но очевидно, что Дмитрий тоже приносит пользу команде, поэтому Николич решил его попробовать на месте одной из двух восьмерок в ромбе — вместо Куликова. И Баринов не разочаровал: еще в первом тайме у него было два момента, когда он мог забить со средней дистанции.

Тяжелая травма позади! Баринов начал игру с «Ротором» в старте ?



Последний раз до сегодняшнего дня Дима выходил на поле с первых минут в матче «Спартак» — @fclokomotiv 23 августа 2020 года. pic.twitter.com/KKOga1wYso — Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 3, 2021

Сейчас уже можно говорить о том, что у «Локо» неожиданно образовалась одна из сильнейших средних линий в лиге. В первой половине сезона все было не так радужно: Алексей Миранчук ушел, Мухин еще не дорос до основы, Баринов еще не выздоровел, Камано еще не адаптировался, Крыховяк был вынужден играть глубоко, а Куликов с Магкеевым неидеально покрывали опорную зону. Теперь все иначе. «Локомотив» выглядит настолько целостно, что Николичу придется резать по живому для внедрения в состав Антона Миранчука. Он, кстати, попал в заявку и даже разминался по ходу второго тайма, но на поле так и не вышел.

?? Гол Гжегожа Крыховяка в ворота «Ротора»! Отличный заброс в свободную зону от Жемалетдинова и бильярдной точности удар поляка.



? Смотрите #РоторЛоко в прямом эфире #МАТЧПРЕМЬЕР прямо сейчас!https://t.co/5up88t6M4D — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 3, 2021

А зачем что-то ломать, когда блестяще играет Жемалетдинов? Именно Рифат — главный герой встречи. В первом тайме он вырезал изумительную результативную диагональ на Крыховяка, а во втором тайме забил роскошный мяч, который точно будет претендовать на лучший гол тура.

Итог — 2:0. Победа «Локомотива» на классе: аутсайдер вроде выглядел неплохо и даже что-то создавал, но фаворит реализовал два момента и сохранил место в тройке. «Локомотив» все еще только побеждает в 2021 году, а до «Спартака» — уже лишь одно очко.