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Гендиректор «Сочи» раскритиковал судейство в матче против «Локомотива»

16:57
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал судейство в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Локомотивом» (1:3).

На 50-й минуте встречи главный арбитр встречи Василий Казарцев показал вторую желтую карточку защитнику «Сочи» Кириллу Заике, оставив хозяев в меньшинстве при счете 0:1.

«Это кубковый матч, здесь все-таки, по моему мнению, нужно было разобраться в моментах перед тем, как давать вторую желтую карточку. Мухину не выносят предупреждение, когда он Мевлю за шею обнимает в нашей штрафной, а Заике дается вторая желтая. Мне кажется, отчасти такое немного предвзятое отношение было.

Я считаю, что если бы мы в полном составе играли, то результат точно был бы другой, да мы в принципе и вдесятером могли пройти дальше. Иногда бывает так, что удача не нашей стороне, нужно было использовать свои моменты и то преимущество, которое у нас было в начале», — цитирует Рубашко ТАСС.

Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится 9 апреля.

 

Сочи — Локомотив

 

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11100217

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