Звонок застал 66-летнего Карминати на прогулке в одном из самых живописных мест Санкт-Петербурга — Новой Голландии.

В Италии мне и Сканавино завидуют

— Как вам наша Северная столица в апреле? — первый вопрос итальянцу.

— Петербург прекрасен всегда! Это поначалу он иногда казался мне после Италии деспрессивным, с низким сером небом, нависающим прямо над головой. Но со временем я влюбился в этот город со всеми его плюсами и минусами. Сейчас в Новой Голландии я за короткое время попал под дождь и снег, потом выглянуло солнце — как будто побывал в трех разных сезонах. Где такое еще встретишь?

— Вы по-прежнему ходите в маске, хотя давно уже прошли вакцинацию?

— Мне иногда кажется, что нас только двое во всем Петербурге в них и осталось — мой товарищ, коллега по «Зениту» Андреа Сканавино и я. (Смеется.) Все остальные давно сняли. И это, конечно, резко контрастирует с Италией. Недавно летал туда на несколько дней: люди в масках, почти все закрыто, включая рестораны и бары, перемещения между городами запрещены... Про футбольные матчи даже не говорю: там они давно проходят без зрителей.

А здесь на встрече с «Химками» собралось 20 тысяч болельщиков — и то так мало только из-за рабочего дня, как мне кажется. Еще недавно ходил на баскетбол, когда «Зенит» играл против миланской команды, — так сколько народу во Дворце спорта собралось! Когда рассказываю дома про Петербург и про то, как здесь бурно течет жизнь, многие просто не верят.

Вендел, Сердар Азмун и Иван Карминати на тренировке «Зенита». Фото ФК «Зенит»

— А почему вы до сих носите маску, если давно вакцинировались? У вас низкий уровень антител?

— Нет-нет, с ними все в порядке, на днях проверяли. Но я итальянец, так что считайте, что не снимаю средства защиты из солидарности с родными и всеми соотечественниками. (Смеется.)

А если серьезно, как-то не хочется лишний раз рисковать — ни своим здоровьем, ни чужим. Я ведь постоянно нахожусь в контакте со всеми ребятами, а значит, в случае болезни могу подставить всю команду. Этого очень не хочется.

— Как вы перенесли вакцинацию?

— Все прошло гладко. Недаром же говорят, что российский «Спутник» — надежная и качественная вакцина. У нас в «Зените» уже многие привились, включая Сканавино. Как вы знаете, в паузах в чемпионате России он работает в штабе Роберто Манчини в сборной Италии. Так вот, Андреа коллеги из «Скуарды адзурры», похоже, завидуют: он-то сделал прививку, а они нет, потому что с этим у нас на родине пока есть определенные проблемы.

При этом практически весь стафф национальной команды, включая самого Манчини, в разное время подвергался атаке коронавируса. И только один Андреа — постучим по дереву — пока этого избежал.

Так что «Спутник» — это сила! А, вспомнил: есть еще один член тренерского штаба сборной, которого не затронула пандемия, но он тоже вакцинировался. Правда, не в Италии, а в Катаре.

— Как «Зенит» в целом справляется с коронавирусом, который резко изменил всю нашу жизнь?

— Все поставлено очень четко, существует жесткий регламент. Понятно, что полностью избежать случаев коронавируса в большом коллективе невозможно, и они у нас были. Но разве есть команды, где вообще никто не болел?

Считаю, что клуб, тренерский и медицинский штабы «Зенита» делали и делают все возможное для минимизации риска. А еще уверен, что в прошлом году руководством и главным тренером было принято очень грамотное совместное решение не распускать по домам наших легионеров во время вынужденной паузы в чемпионате России на фоне первой волны коронавируса. Никто никуда не уезжал, все сначала занимались по Zoom из дома, а затем маленькими группами на прекрасной базе в «Удельной». Считаю, что во многом за счет того единения и сплоченности и был уверенно выигран решающий отрезок РПЛ-2019/20.

Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»

Не понимаю, что происходит с Кокориным

— До окончания этого сезона остается шесть туров. Что может помешать «Зениту», в котором вы работаете четвертый год, в третий раз подряд взять титул?

— Знаете, я много чего в футболе видел за карьеру, поэтому не хочу рассуждать о том, что может помешать, а что нет. Нам просто надо подходить к оставшимся матчам с таким же настроем, как на «Химки». Перед встречей с нами эта команда выдала впечатляющую серию без поражений, была явно на ходу, но «Зенит» победил очень уверенно. Мне понравилось, что у ребят чувствовалась здоровая уверенность в своих силах и запас прочности.

Да еще наконец-то восстановились почти все травмированные и болевшие — когда такое было в последний раз в эту безумную коронавирусную эпоху?! Вижу, что весь коллектив подходит к шести заключительным турам более чем ответственно. И атмосфера в команде очень позитивная.

— Ваш следующий соперник — «Сочи». Вы ведь хорошо знаете сразу нескольких футболистов оттуда.

— Конечно: Заболотного, Нобоа, Мевлю, Набиуллина, Мамману. Правда, последний выпал из поля моего зрения — кажется, не выходил на поле в последнее время. Нобоа — умница, хорошо ведет игру. Заболотного заслуженно вызывают в вашу национальную команду, у него незаурядные физические данные, и с таким парнем нам, тренерам по физподготовке, одно удовольствие иметь дело на тренировках. Мевля — основной защитник сборной Словении, профессионал, классный парень. Короче говоря, симпатии к «Сочи» у меня точно есть. Но в данном конкретном случае отложу их на пару часов в сторону: нам нужно побеждать.

— И за «Зенит», и за «Сочи» выступал Александр Кокорин, который сейчас в «Фиорентине». То, что он там очень мало выходит на поле, — сюрприз или закономерность?

— Честно говоря, для меня стали неожиданностью его проблемы со здоровьем, про которые пишут итальянские СМИ. Мы ведь с Андреа успели немного поработать с Кокориным после его злоключений. У нас не возникало к нему никаких претензий, а состояние было, насколько помню, вполне приличным. Да и в «Сочи» Александр себя неплохо проявил. Теряюсь в догадках, что случилось с Кокориным позднее и почему у него во Флоренции все пока идет так натужно.

— За четыре сезона через вас прошло много игроков «Зенита», но особняком стоит Жирков. Как Юрий умудряется столько лет держать такой высокий уровень?

— Знаете, я часто ему говорю: прежде всего скажи спасибо папе и маме за такие прекрасные гены. От природы ему дано многое — плюс Юра большой профессионал. Классный футболист — не зря его и тренер сборной России Черчесов так ценит.

С годами Жирков научился прекрасно понимать свой организм, поэтому сам знает, когда нужно прибавить нагрузку, а когда лучше дополнительно отдохнуть. И Семак в этом прекрасно разбирается, ведь сам прошел в футболе все. Его огромный игровой опыт вообще сильно помогает ему теперь — как в общении с коллективом, так и в осмыслении всего тренировочного процесса. В том, что «Зенит» третий год подряд может завоевывать титул, огромная заслуга Семака — тут не может быть никаких сомнений!