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Генеральный директор ЦСКА рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Оличем

22:37
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об условиях контракта с главным тренером клуба Ивицей Оличем.

— Могли бы объяснить ситуацию с Оличем. Когда его назначили, ЦСКА не объявлял о сроках соглашения, не сразу заявил его в РПЛ. С чем это связано?

— Технические детали улаживались. Нужно было, во-первых, согласовать все с федерацией футбола Хорватии. Там подписать соответствующие документы. У нас были определенные технические нюансы. Опять же здесь нет никак подоплек. Все по срокам с Ивицей мы договорились. У нас соглашение предполагает долгосрочное сотрудничество, но опять все понимают, что ситуация была не рядовая и для Ивицы, и для клуба, поэтому бумаги в данном случае носят исключительно формальный характер. И Ивица понимает, чего он хочет, и клуб понимает, какие должны быть результаты у команды, чтобы сотрудничество продолжилось. Поэтому мы в любом случае сядем обсудить по окончанию сезона итоги, что получилось, а что нет, и то необходимо сделать, чтобы получилось то, чего не удалось достичь.

— Могли бы детали соглашения озвучить?

— Детали я не разглашаю. Я и так вместо двух вопросов на 22 ответил.

(Севастиан Терлецкий)

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