НХЛ, результаты и видео голов 18 ноября: «Тампа» обыграла «Вашингтон», «Миннесота» победила «Нэшвилл». Все матчи

Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

В ночь на 18 ноября состоялись 11 игр: «Бостон» — «Лос-Анджелес» (0:3), «Флорида» — «Эдмонтон» (2:5), «Айлендерс» — «Коламбус» (5:1), «Филадельфия» — «Баффало» (4:3), «Виннипег» — «Оттава» (1:2), «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» (5:2), «Чикаго» — «Торонто» (6:3), «Сент-Луис» — «Анахайм» (8:6), «Миннесота» — «Нэшвилл» (7:3), «Вегас» — «Даллас» (3:4 ОТ) и «Сан-Хосе» — «Калгари» (2:5).

18 ноября, среда

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 03:00. UBS Arena (Нью-Йорк) Айлендерс Коламбус

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 03:00. TD Garden (Бостон) Бостон Лос-Анджелес

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 03:00. Benchmark International Arena (Тампа) Тампа-Бэй Вашингтон

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 03:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия) Филадельфия Баффало

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Эдмонтон

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 03:30. United Center (Чикаго) Чикаго Торонто

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 04:00. Canada Life Centre (Виннипег) Виннипег Оттава

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 04:00. Grand Casino Arena (Сент-Пол) Миннесота Нэшвилл

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 04:00. Enterprise Center (Сент-Луис) Сент-Луис Анахайм

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Даллас

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 06:00. SAP Center (Сан-Хосе) Сан-Хосе Калгари

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