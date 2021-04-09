Альтруист Глушаков, зарплаты игроков и трансферы Цорна. Подробности внутренней переписки руководителей «Спартака»

Telegram-канал BlackMirror опубликовал данные из почтовых архивов руководителей московского «Спартака». Рассказываем о самом интересном.

BlackMirror специализируется на публикации закрытых документов и переписок общественных деятелей, политиков и бизнесменов. На этот раз канал обнародовал архивы, касающиеся деятельности владельца «Спартака» Леонида Федуна. «Архивы состоят из почтовых архивов как Федуна, так и его супруги Заремы Салиховой, руководящей деятельностью ФК «Спартак». Архив состоит из более чем 10 тыс. писем и файлов. Хронология архива — 2016-2021 годы», — говорится в описании представленных документов.

Нас интересуют данные, связанные непосредственно со «Спартаком». Канал приводит немало занятной информации, касающейся прошлого сезона. Но обо всем по порядку. Переносимся в лето 2019 года: гендиректором красно-белых только-только стал Томас Цорн, команду тренирует Олег Кононов. «Спартак» прощается с последними представителями чемпионского состава и заявляет о намерении построить новую молодую команду.

Альтруист Глушаков

Сначала о том, как «Спартак» расставался со своими лидерами — футболистами с высокими зарплатами, которые много лет провели в клубе. Речь идет о Дмитрии Комбарове, Денисе Глушакове и Сальваторе Боккетти. На самых выгодных условиях со «Спартаком» распрощался Комбаров — он получил даже больше, чем оставалось по контракту. С Боккетти сошлись примерно на половине от оставшихся денег, а вот Глушаков, ставший в «Спартаке» изгоем, согласился всего лишь на шестую часть от положенного.

Финансовые документы «Спартака». Фото Telegram-канал BlackMirror

Что интересно, в документе подчеркивается, что инициатором расторжений был Кононов. По его же просьбе «Спартак» продал Фернандо, Зу Луиша, Софьяна Ханни и Луиса Адриано. Фернандо был продан дороже рыночной стоимости, Ханни — дешевле (естественно, эта сделка в отчете называется неэффективной). Всего на продажах иностранцев «Спартак» заработал 26 млн евро. Пришло время тратить.

Финансовые документы «Спартака». Фото Telegram-канал BlackMirror

Игроков продавал Кононов, а набирал Цорн

А потратил «Спартак» тем летом существенно больше — общая сумма составила более 46 млн евро. И здесь есть одна важная оговорка: «Условная переплата относительно рыночной стоимости на момент совершения сделок составила 17,6 млн евро. Однако ввиду роста стоимости футболистов на сегодня она составляет 7,4 млн евро».

Финансовые документы «Спартака». Фото Telegram-канал BlackMirror

Обращает на себя внимание еще одна подробность: если расставание с игроками инициировал тренер, то приобретение большинства игроков происходило с подачи гендиректора. Трансфер Понсе относится к селекционному отделу, Шюррле, Ларрсона, Тила и Крала — к Цорну, и только Мирзов был нужен Кононову. Интересно, что самый большой подписной бонус был как раз у Мирзова (690 тыс. евро). К примеру, у Крала — 115 тыс. евро, а у Ларссона — 287 тыс. евро.

Селекция не дала добро на Ларссона

И еще немного фактуры из отчета: «При трансферах Ларссона и Тила игрокам было дано отрицательное заключение селекционного департамента клуба, а при трансферах Мирзова и Шюррле заключение на игроков у селекции клуба не запрашивалось, однако при этом игроков изучал тренер-аналитик Кононова». Тренер-аналитик Кононова — это 23-летний на тот момент Михаил Кожевников, который после ухода из «Спартака» в клубах не работал; периодически он выступает в качестве эксперта на телевидении.

Интересно также и то, что Йоррита Хендрикса и Александра Соболева селекционный отдел предлагал еще летом 2019-го. Российского форварда «Спартак» приобрел через полгода, а голландца — еще год спустя.

Что было дальше после той масштабной закупки, мы все помним. «Спартак» здорово начал, к концу лета шел в лидерах, но в сентябре красно-белые посыпались, и Кононов покинул команду. В середине октября красно-белых принял Доменико Тедеско. Остаток первого сезона получился ознакомительным, «Спартак» занял в итоге седьмое место. Что касается трансферов, то Тил и Шюррле провалились, Мирзов в «Спартаке» не заиграл, а Понсе, Ларссон и Крал однозначно усилили команду, сейчас они на ведущих ролях.

В этом сезоне состав красно-белых усилили только Виктор Мозес и Хендрикс (Остон Урунов и Александр Кокорин уже успели прийти и уйти), и «Спартак» за шесть туров до конца идет вторым.

Состав без звезд, но «Спартак» значительно переплачивает игрокам

Также в документе приведены все зарплаты игроков. Как мы уже сказали, состав по сравнению с серединой прошлого сезона фактически не изменился, поэтому приведенные данные, по сути, являются актуальными. Футболисты разбиты на группы по статусам (как в футбольном менеджере), причем звезд в «Спартаке» нет. Самые высокооплачиваемые (они же ключевые игроки) — Роман Зобнин и Георгий Джикия. Выглядит справедливо — это лидеры и игроки сборной, вице-капитан и капитан.

А вывод следующий: «Спартак» значительно переплачивает игрокам основы относительно других топ-5 клубов РПЛ, особенно это касается ключевых игроков и игроков ротации основного состава".

Финансовые документы «Спартака». Фото Telegram-канал BlackMirror

В «Спартаке» также сравнили зарплаты с теми, что платят своим игрокам клубы ведущих европейских чемпионатов. Причем более показательны здесь цифры после вычета налогов. Везде «Спартак» значится в лидерах: во Франции средняя зарплата выше только у «ПСЖ», а в Германии — у «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Однако по общей трансферной стоимости игроков красно-белые значительно уступают, здесь огромная пропасть.

Финансовые документы «Спартака». Фото Telegram-канал BlackMirror

«Спартак» не умеет развивать игроков

Идем дальше. Слайд называется «Анализ трансферных расходов ФКСМ в ретроспективе». График сопровождается следующим комментарием: «Спартак» с 2004 года (момент прихода в клуб Леонида Федуна. — Прим. «СЭ») купил игроков на 473 млн евро, продав при этом только на 197 млн евро. Итоговый убыток от трансферной деятельности за 2004-2019 гг. составил 276 млн евро. Данный убыток сформировался не только по причине того, что «Спартак» покупал некачественных игроков, по завышенным ценам, а также по той причине, что цена игроков «Спартака» не росла ввиду неумения развивать игроков".

Дальше следует еще один вывод, основанный на данных Transfermarkt: «Находясь в «Спартаке», игроки потеряли более 50 млн евро своей стоимости, что является одним из худших показателей лиги».

И еще два интересных момента. Во-первых, Зареме Салиховой предлагали создать футбольное агентство, но она отказалась. Во-вторых, «Спартак» всерьез прорабатывал (а может, и до сих пор прорабатывает) идею запуска собственного телевидения. Цель понятна — зарабатывать значительно больше, чем отчисляют РПЛ и «Газпром-Медиа».