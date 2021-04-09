Альтруист Глушаков, зарплаты игроков и трансферы Цорна. Подробности внутренней переписки руководителей «Спартака»
BlackMirror специализируется на публикации закрытых документов и переписок общественных деятелей, политиков и бизнесменов. На этот раз канал обнародовал архивы, касающиеся деятельности владельца «Спартака» Леонида Федуна. «Архивы состоят из почтовых архивов как Федуна, так и его супруги Заремы Салиховой, руководящей деятельностью ФК «Спартак». Архив состоит из более чем 10 тыс. писем и файлов. Хронология архива — 2016-2021 годы», — говорится в описании представленных документов.
Нас интересуют данные, связанные непосредственно со «Спартаком». Канал приводит немало занятной информации, касающейся прошлого сезона. Но обо всем по порядку. Переносимся в лето 2019 года: гендиректором красно-белых только-только стал Томас Цорн, команду тренирует Олег Кононов. «Спартак» прощается с последними представителями чемпионского состава и заявляет о намерении построить новую молодую команду.
Альтруист Глушаков
Сначала о том, как «Спартак» расставался со своими лидерами — футболистами с высокими зарплатами, которые много лет провели в клубе. Речь идет о Дмитрии Комбарове, Денисе Глушакове и Сальваторе Боккетти. На самых выгодных условиях со «Спартаком» распрощался Комбаров — он получил даже больше, чем оставалось по контракту. С Боккетти сошлись примерно на половине от оставшихся денег, а вот Глушаков, ставший в «Спартаке» изгоем, согласился всего лишь на шестую часть от положенного.
Что интересно, в документе подчеркивается, что инициатором расторжений был Кононов. По его же просьбе «Спартак» продал Фернандо, Зу Луиша, Софьяна Ханни и Луиса Адриано. Фернандо был продан дороже рыночной стоимости, Ханни — дешевле (естественно, эта сделка в отчете называется неэффективной). Всего на продажах иностранцев «Спартак» заработал 26 млн евро. Пришло время тратить.
Игроков продавал Кононов, а набирал Цорн
А потратил «Спартак» тем летом существенно больше — общая сумма составила более 46 млн евро. И здесь есть одна важная оговорка: «Условная переплата относительно рыночной стоимости на момент совершения сделок составила 17,6 млн евро. Однако ввиду роста стоимости футболистов на сегодня она составляет 7,4 млн евро».
Обращает на себя внимание еще одна подробность: если расставание с игроками инициировал тренер, то приобретение большинства игроков происходило с подачи гендиректора. Трансфер Понсе относится к селекционному отделу, Шюррле, Ларрсона, Тила и Крала — к Цорну, и только Мирзов был нужен Кононову. Интересно, что самый большой подписной бонус был как раз у Мирзова (690 тыс. евро). К примеру, у Крала — 115 тыс. евро, а у Ларссона — 287 тыс. евро.
Селекция не дала добро на Ларссона
И еще немного фактуры из отчета: «При трансферах Ларссона и Тила игрокам было дано отрицательное заключение селекционного департамента клуба, а при трансферах Мирзова и Шюррле заключение на игроков у селекции клуба не запрашивалось, однако при этом игроков изучал тренер-аналитик Кононова». Тренер-аналитик Кононова — это 23-летний на тот момент Михаил Кожевников, который после ухода из «Спартака» в клубах не работал; периодически он выступает в качестве эксперта на телевидении.
Интересно также и то, что Йоррита Хендрикса и Александра Соболева селекционный отдел предлагал еще летом 2019-го. Российского форварда «Спартак» приобрел через полгода, а голландца — еще год спустя.
Что было дальше после той масштабной закупки, мы все помним. «Спартак» здорово начал, к концу лета шел в лидерах, но в сентябре красно-белые посыпались, и Кононов покинул команду. В середине октября красно-белых принял Доменико Тедеско. Остаток первого сезона получился ознакомительным, «Спартак» занял в итоге седьмое место. Что касается трансферов, то Тил и Шюррле провалились, Мирзов в «Спартаке» не заиграл, а Понсе, Ларссон и Крал однозначно усилили команду, сейчас они на ведущих ролях.
В этом сезоне состав красно-белых усилили только Виктор Мозес и Хендрикс (Остон Урунов и Александр Кокорин уже успели прийти и уйти), и «Спартак» за шесть туров до конца идет вторым.
Состав без звезд, но «Спартак» значительно переплачивает игрокам
Также в документе приведены все зарплаты игроков. Как мы уже сказали, состав по сравнению с серединой прошлого сезона фактически не изменился, поэтому приведенные данные, по сути, являются актуальными. Футболисты разбиты на группы по статусам (как в футбольном менеджере), причем звезд в «Спартаке» нет. Самые высокооплачиваемые (они же ключевые игроки) — Роман Зобнин и Георгий Джикия. Выглядит справедливо — это лидеры и игроки сборной, вице-капитан и капитан.
А вывод следующий: «Спартак» значительно переплачивает игрокам основы относительно других топ-5 клубов РПЛ, особенно это касается ключевых игроков и игроков ротации основного состава".
В «Спартаке» также сравнили зарплаты с теми, что платят своим игрокам клубы ведущих европейских чемпионатов. Причем более показательны здесь цифры после вычета налогов. Везде «Спартак» значится в лидерах: во Франции средняя зарплата выше только у «ПСЖ», а в Германии — у «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Однако по общей трансферной стоимости игроков красно-белые значительно уступают, здесь огромная пропасть.
«Спартак» не умеет развивать игроков
Идем дальше. Слайд называется «Анализ трансферных расходов ФКСМ в ретроспективе». График сопровождается следующим комментарием: «Спартак» с 2004 года (момент прихода в клуб Леонида Федуна. — Прим. «СЭ») купил игроков на 473 млн евро, продав при этом только на 197 млн евро. Итоговый убыток от трансферной деятельности за 2004-2019 гг. составил 276 млн евро. Данный убыток сформировался не только по причине того, что «Спартак» покупал некачественных игроков, по завышенным ценам, а также по той причине, что цена игроков «Спартака» не росла ввиду неумения развивать игроков".
Дальше следует еще один вывод, основанный на данных Transfermarkt: «Находясь в «Спартаке», игроки потеряли более 50 млн евро своей стоимости, что является одним из худших показателей лиги».
И еще два интересных момента. Во-первых, Зареме Салиховой предлагали создать футбольное агентство, но она отказалась. Во-вторых, «Спартак» всерьез прорабатывал (а может, и до сих пор прорабатывает) идею запуска собственного телевидения. Цель понятна — зарабатывать значительно больше, чем отчисляют РПЛ и «Газпром-Медиа».
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