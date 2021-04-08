Смолов изгоняет сочинских демонов, «Локо» сметает все на своем пути

О яркой победе «Локомотива» в Сочи с главным героем в лице Федора Смолова — репортаж обозревателя «СЭ».

Марко Николич продолжает весеннюю победоносную поступь по России, выиграв уже семь матчей подряд. «Локо» — в полуфинале Кубка, а в следующем туре чемпионата его ждет «Спартак».

Со Смоловым фотографировались даже врачи «скорой помощи»

Федор Смолов уже почти преодолел путь из раздевалки через подтрибунные помещения «Фишта» к локомотивскому автобусу, когда его окликнула группа людей в униформе. Это были врачи из «скорой помощи», дежурившей на четвертьфинале Кубка России. Они попросили о коллективном фото с форвардом московского клуба. Сиявший Смолов охотно согласился.

Каждый из двух его голов в этот теплый, почти летний вечер был шедевром. Редко сейчас случается, особенно в России, не больно-то щедрой на футбольные таланты, чтобы исход матча решило в чистом виде индивидуальное мастерство одного игрока. Нет, в современном футболе не может быть такого, чтобы одна яркая личность оказалась сильнее значительно более организованной команды; для этого коллективы должны быть примерно равными. И вот в этом случае включаются факторы таланта и куража.

Давайте по чести: давно ли многие из вас, друзья, считали Смолова, по сути, отыгранным? Разумеется, не до такой степени, как Александра Кокорина, но все же? А это, кстати, намек на то, что и странник из «Фиорентины» не сказал еще последнего слова. Но сейчас не о нем.

Сейчас — о человеке, который в первые же мгновения на поле после четырех месяцев травмы 8 марта вышел на замену в Туле и блистательным закрученным в «девятку» мячом решил исход нулевой до того игры. Но тогда это еще могло показаться делом случая. Теперь, после трех мячей в двух матчах с «Сочи», — уже нет.

В момент, когда был обнародован стартовый состав «Локомотива» и в нем обнаружился Смолов, не обратить на это внимание было невозможно. До сих пор он только выходил на замену, причем ни разу не провел на поле более получаса. Но вскоре после начала перерыва на сборные «Локомотив» сел на сбор как раз таки в Сочи, в том же федеральном центре «Юг-Спорт», где готовилась к отборочным матчам ЧМ-2022 сборная России.

Было даже несколько дней, когда национальная команда и клуб вместе жили в отеле «Камелия Swiss Resort» и по вечерам так перемешивались в лобби, что было уже невозможно понять, кто кого в данном случае представляет. Мимо шли Гильерме, Антон Миранчук, тот же Смолов — и не сразу вспоминалось, что им еще нужно здорово потрудиться, чтобы вернуться к Станиславу Черчесову.

И они трудились. Гильерме в семи матчах после возобновления чемпионата пропустил лишь дважды, оба (по разу в чемпионате и Кубке) — от Артура Юсупова. Правда, мяч в кубковой встрече, полагаю, не увеличивает шансы Маринато вернуться в сборную.

Смолов же поработал так, что Марко Николич решил выпустить его с первых минут. Кажется, дар этого форварда, как цветы, куда охотнее произрастает в тепле. Лучшие сезоны в карьере Федор провел за «Краснодар», дважды став там лучшим снайпером чемпионата. Сейчас наилучшим образом подготовился в Сочи. Вообще, парадоксально — чтобы выбить местную команду из Кубка, «Локомотив» пару недель в этом же городе и тренировался, даже после выезда в Волгоград сюда вернулся. Теперь уже понятно — не напрасно.

И по смоловским голам видно, как он готов, — на несвежих, не налитых силой ногах такое не исполняется.

Не знаю, в курсе ли был Николич об особенных взаимоотношениях Федора с сочинским стадионом. О той драме, которая заставила хвататься за голову и плакать всю страну.

Но этим матчем нападающий сделал все, чтобы изгнать своих сочинских демонов, которые с июня 2018 года почти три года не дают ему снова стать самим собой.

Когда на исходе первого тайма Смолов вопреки всему ходу игры «отправил в буфет» Ивана Миладиновича и с острейшего угла вонзил мяч под самую дальнюю штангу, все моментально стали обсуждать, те ли самые это были ворота, в которые он смазал свою печально известную паненку с Хорватией.

Не т. е. Я и сам вспомнил, поскольку был тогда на «Фиште», и потом в разговоре с комментатором матча Дмитрием Шнякиным удостоверился — серия пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 билась в левые от ложи прессы ворота.

Что ж, и они не остались Федором нераспечатанными, и тоже в четвертьфинале — пусть и немножко другого по уровню турнира. Снова правая нога, но теперь не хитрый крученый удар, а пушка страшная в «девятину». Тут тоже было попустительство защитников, и в обоих случаях был задействован Эммануэль Маммана — при первом голе не пошел на подстраховку Миладиновича, хотя обязан был; при втором — не выдвинулся вперед, чтобы лишить Смолова пространства и заблокировать его удар. Шутка ли — перед ним Федор сделал аж три касания!

Такой Федор сгодится и на Евро!

Но давайте не превращаться в старых или молодых ворчунов. Ляпы мы будем просто подмечать, однако акцент делать — на том, что заслуживает восхищения.

На том, как перед первым голом в момент то ли легкой скидки Лисаковича в верховом единоборстве с Мевлей, то ли пролетевшего мимо них обоих мяча у Миладиновича была фора перед Смоловым метра в два, и у Мамманы тоже. Но форвард на легких ногах убежал от них обоих. Как нагнал мяч уже близко к лицевой линии — и так искусно на резкой смене направления убрал с левой под правую, развернувшись на 180 градусов, что Миладинович по инерции пролетел еще пару метров и оказался не у дел.

Должен был серб, мечтающий играть за сборную России, знать, что нельзя давать Смолову перекладывать под правую? Должен. И знал. Но Федор все равно его «купил». Угол тем не менее был таким острым, что, знаю, он на мгновение усомнился, стоит ли бить. Но все-таки решился. И ввинтил мяч в угол — оттуда бы никакой де Хеа экскаватором не вытащил (и такой случай имел место, причем тоже дважды, в товарищеском матче Россия — Испания в 2017-м), не то что молодой Адамов.

Как и во втором случае.

В последний раз во внутрироссийских соревнованиях (спасибо за эту справку тому же коллеге Шнякину) Смолов оформлял дубль 30 апреля 2018 года. За «Краснодар» в матче против... «Локомотива». Отложив тогда на тур празднование чемпионства своему будущему тренеру Юрию Семину.

Это было аккурат перед домашним чемпионатом мира. Что было потом в Сочи — знают все.

Дай бог, чтобы нынешний дубль в том же Сочи ознаменовал возвращение настоящего Смолова.

Помню, как до майского сбора перед ЧМ-2018 Черчесов не вызывал в сборную арендованного тульским «Арсеналом» Артема Дзюбу — но потом, кажется, по его собственному выражению, Дзюба не дал главному тренеру шанса его не вызвать.

Если у Смолова дело и дальше пойдет так, как против «Сочи», он поступит аналогичным образом. Тем более что в этом матче он в очном соперничестве обыграл прямого конкурента, Антона Заболотного, — 2:0. Нет, понятно, что «футбол заключается в забитии голов, что ли?» — тренеры думают далеко не только о завершающем компоненте игры, даже если вопрос касается форвардов.

Но не представляю, как Черчесов не сможет проигнорировать Смолова, если тот будет продолжать так решать исходы матчей, как сейчас на «Фиште».

В ПФЛ Адамов уже забивал. Сейчас — не удалось

Ах, как смачно стукнул сидевший в ложе прессы Владимир Федотов кулаком по столу, когда Франсуа Камано по-хоккейному закатил третий мяч в пустые ворота «Сочи». На пол-«Фишта», наверное, было слышно!

Это была хорошая игра, которая соответствовала столь мощному проявлению тренерских эмоций. И молодцы сочинцы, что не опустили рук после довольно раннего — на 50-й минуте — удаления Кирилла Заики, а затем и второго гола Федора Смолова. 90 процентов команд, по крайней мере российских, на их месте поступили бы иначе. «Сочи» пошел вперед, один мяч отыграл, и это обеспечило волнительную концовку, которая могла завершиться вообще фантастикой.

Денис Адамов, вратарь-новичок «Сочи», игравший с первых минут свой первый матч на таком уровне (в РПЛ он в прошлом сезоне вышел на замену вместо удаленного Матвея Сафонова и пропустил два мяча от «Динамо»), на последней добавленной минуте по команде тренера вратарей, легендарного Дмитрия «Это наш Колизей!» Бородина пошел к чужим воротам на штрафной Кристиана Нобоа.

Эквадорец подал не ахти, но вторым темпом мяч добрался на фланг, до Ибрагима Цаллагова, тот прилично прострелил. И лучше всех выскочил на эту передачу не кто-то из штатных форвардов «Сочи», а голкипер!

Оба вратаря — Адамов и Маринато Гильерме — были в форме различных оттенков желтого. И весьма забавно видеть при замедленном повторе, как они чуть ли не сливаются друг с другом, а между ними находится взмывший вверх от рук Гильерме мяч. Пришелся бы прострел на каких-то полметра дальше от ворот — как знать, чем бы все это закончилось.

Тем более что у Адамова есть уже соответствующий опыт.

4 октября 2019 года Денис, на тот момент уже основной вратарь «Краснодара-2» в ФНЛ, почему-то был отправлен в «Краснодар-3», игравший в зоне «Юг» ПФЛ ни много ни мало против «Интера». Правда, не из Милана, а из Черкесска. Самое оригинальное, что тогда Адамов в добавленное время побежал в чужую штрафную не при проигрышном счете для спасения команды, а при 2:2! И забил головой, прервав восьмиматчевую безвыигрышную серию «Краснодара-3».

А вот еще одно совпадение — ту встречу молодые «быки» (так и просится название «телята», но хотелось бы избежать обид с их стороны) завершали вдесятером. Как в среду «Сочи». Но на этом сходства заканчиваются. Потому что в четвертьфинале Кубка России Адамову забить было не суждено, зато последовала мгновенная контратака, Гжегож Крыховяк бросил мяч Камано, и француз буквально зашел с ним в пустые ворота.

Тогда-то мощный федотовский кулак и обрушился на стол ложи прессы «Фишта». «Есть еще порох в пороховницах», — невесело усмехнется главный тренер южан, когда мы созвонимся пару часов спустя, в перерыве матча «Бавария» — «ПСЖ».

Федотов в перерыве на матчи сборных заболел инфекционной ангиной и не мог полноценно участвовать в тренировках — когда ему становилось лучше, наблюдал за ними со стороны. На матч в Казань вообще не летал.

Я позвонил тренеру во вторник вечером, чтобы узнать, как здоровье, и спросить, сможет ли он быть на бровке в матче с «Локомотивом». Услышал, что решение будет принято в день игры — по состоянию, чтобы исключить малейший риск заражения игроков. Видимо, оно было каким-то промежуточным, поскольку Федотов смотрел матч не от бровки и не дома, а в ложе прессы, постоянно находясь в медицинской маске.

«Локо» после зимнего перерыва: семь из семи!

Не думаю, что это как-то всерьез повлияло на подготовку команды к игре. Вот короткая по сравнению с «Локомотивом» скамейка «Сочи» повлияла точно. Допустим, Никита Бурмистров, появившийся на месте Жоаузинью, — игрок старательный, опытный и грамотный, но все-таки замена бразильцу неравноценная. Потому что не способен принимать такие нестандартные решения, что на полуфланговой позиции в атаке необходимо. В итоге Бурмистрова Федотов и заменил после удаления Заики, чтобы выпустить на его место Маргасова. И будем откровенны: от ухода с поля Никиты команда не слишком пострадала.

Маммана, который заменил травмировавшегося (похоже, всерьез) в Казани Ивана Новосельцева, — теоретически игрок гораздо более высокого класса. Уму непостижимо: «Зенит» в свое время покупал аргентинца у «Лиона» за 16 миллионов евро!

Но город Сочи по-разному воздействует на игроков: кто-то, как Кристиан Нобоа или Артур Юсупов, проводят одни из лучших, если не лучшие, сезоны в карьерах, а Маммана пошел по пути Федора Кудряшова и Дмитрия Полоза. В клубах, куда те ушли, они снова заиграли здорово, но в «Сочи» были какими-то демотивированными. Вот и Эммануэль, из-за травм не закрепившись в «Зените», при схеме с тремя центральными защитниками умудрился сесть на «банку» и у Федотова, лишь подменяя по необходимости кого-то из тройки Мевля — Миладинович — Новосельцев. И имел прямое отношение к обоим голам Смолова, причем в худшем для любого тренера проявлении — недоработке эпизода.

О роли в «Сочи» его основного вратаря Сослана Джанаева известно слишком хорошо, чтобы об этом было нужно лишний раз говорить. Все представители «Сочи» пока решительно опровергают информацию «СЭ» о том, что он выбыл до конца сезона, но давайте посмотрим, как все сложится на деле. Потому что другая часть того же инсайда сработала: в стартовом составе на «Локомотив» вышел не Николай Заболотный, начавший гадать и преждевременно завалившийся в другой угол после удара Хвичи Кварацхелии в Казани, а Адамов.

Вот он не подвел. Правда, первый гол Смолова был и первым же ударом «Локомотива» в створ: к тому моменту на 44-й минуте «Сочи» по этому показателю вел 3:0 и вообще играл с преимуществом, не доводя его только до логического завершения. Хуже обычного был Нобоа — нет, в завязке комбинаций он участвовал активно, но с завершением совсем не ладилось.

Что же до Адамова, то в обоих смоловских голах его не обвинишь, а на последней минуте он пошел в чужую штрафную не самовольно. В то же время явных ошибок он не допустил, а во втором тайме пару раз выручил. Думаю, с 99-процентной вероятностью (разумеется, если не поправится вдруг Джанаев) Денис появится в стартовом составе в воскресном матче с «Зенитом».

Скамейка «Локомотива» куда мощнее — и это даже без все еще травмированного Зе Луиша. В совсем недавнем матче чемпионата с тем же «Сочи» (и с тем же счетом) дубль, например, сделал Камано — теперь он вышел на замену. Но длина лавки Николича на сей раз едва не подвела. По-моему, преждевременно он сделал тройную замену при счете 2:0 — видимо, уже будучи полностью уверенным в исходе и решив поберечь силы к воскресному «Спартаку».

Игра у «Локо» после этих замен разладилась, и неудачный пас назад Рыбчинского был использован Юсуповым. Нобоа увел за собой Баринова, перед Артуром открылось свободное пространство, которое он и воплотил в голевой удар из-за штрафной. Правда, его сила была далеко не смоловской, мяч залетел в ближний угол, и Гильерме явно не назовет этот матч своим творческим достижением.

Но так или иначе «Локо» выиграл, и после зимнего перерыва эта победа стала для него седьмой в семи матчах! Точно сформулировал накануне игры экс-локомотивец и спартаковец Динияр Билялетдинов: «Локо» весной катком идет по всем".

Вот только теперь красно-зеленым предстоит встретиться с земляками, которые, медленно в 2021 году стартовав, затем набрали такой же ход. Красно-зеленым необходимо выигрывать — тогда отрыв красно-белых сократится всего до одного очка. О важности, которую придают в Черкизове этому дерби, можно судить хотя бы по тому, что в клубе до «Спартака» уклоняются от любых интервью.

А пожелание фанатов «Сочи» (такие тоже уже есть), выраженное в баннере «Фишт» — конечная. Поезд дальше не идет", не сбылось. Сбросив не с парохода, а с паровоза современности Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова, «Локо» Марко Николича вздохнул с облегчением, получил моментальную поддержку болельщиков и разогнался до скорости «Сапсана».

Какое же дерби ждет нас в это воскресенье! Там-то, нет сомнений, и без Черчесова в VIP-ложе не обойдется. И без еще одного интереснейшего соперничества Федора Смолова — теперь с Александром Соболевым.

Аж слюнки текут.