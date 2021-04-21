Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после поражения от «Локомотива» (0:3) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России ответил на главные вопросы, связанные с армейским клубом.

— Сложно сказать, почему сегодня не получилось, — сказал Бабаев. — Играли достаточно неплохо, создавали моменты, хромала реализация, можно сетовать на невезение. Считаю, что счет не совсем по игре, ребята старались, подводило невезение, индивидуальные ошибки. Мы не совсем заслужили такое поражение. Надо держать удар, поздравляем «Локомотив» с выходом в финал, а сами будем стараться исправить ситуацию в оставшихся матчах.

— Гол Рондона был отменен после видеопросмотра.

— Не совсем понимаю, почему отменили гол, надо смотреть, наверное, были основания. На мой взгляд, когда забивали мяч в наши ворота, там было нарушение на Эджуке. Это, конечно, уже частности, не оправдание. Но из таких частностей и складывается результат. Считаю, что в матче с «Локомотивом» наши игроки старались как могли, результат мог бы быть другой.

— Почему ЦСКА публично поддержал Ашота Хачатурянца? Как вы относитесь к решению отстранить Михаила Вилкова?

— Если клуб высказался, то там и моя позиция тоже. Ответ очевиден. Мы все видим, что новое руководство не боится принимать непопулярные меры, реагирует достаточно быстро на серьезные ошибки. Всем дается шанс, все могут ошибаться. Когда эти ошибки повторяются от матча к матчу и есть основания полагать, что это нечто большее, чем ошибки, нас не пытаются успокоить словами, а принимают жесткие меры. Нам это импонирует. Человек не боится противопоставить себя определенным негативным явлениям и борется с ними. Поэтому мы и решили озвучить нашу позицию. Мы почувствовали, что это правильный момент. У всех клубов есть недовольство судейством. На мой взгляд, сегодня за несколько секунд до гола в наши ворота был фол против нас. Но я понимаю, что это просто ошибка. Когда речь идет о чем-то другом, то нужен руководитель, который берет на себя ответственность.

— Как вы считаете, кто-то кроме Вилкова заслуживает такого наказания?

— Я бы не хотел говорить о персоналиях. Я не знаю, почему именно Вилков. У меня нет никаких данных и инсайдов. Наверное, у руководства судейского комитета они есть. Поэтому и принято такое решение. Мы считаем, что это правильно. Если есть основания полагать, что доверие утрачено, значит, есть только такой выход.

Назначение Олича

— Результаты в ключевых матчах неудовлетворительные. Это может как-то повлиять на судьбу Ивицы Олича?

— Что значит в ключевых матчах? То есть вы считаете, что три очка с «Ротором» важнее, чем три очка с «Сочи»? По-моему, вопрос не совсем корректный. Человек меньше месяца находится в команде, а вы предлагаете делать какие-то выводы, подвергать кого-то критике. Проигрывает вся команда вместе с менеджментом и руководством, выигрывает так же. Поэтому пытаться сейчас найти крайних... Считаю, что с «Локомотивом» нам не очень повезло, с «Сочи» играли действительно плохо.

— Могли бы объяснить ситуацию с Оличем? Когда его назначили, ЦСКА не объявлял о сроках соглашения, не сразу заявил его в РПЛ. С чем это связано?

— Технические детали улаживались. Нужно было, во-первых, согласовать все с Хорватским футбольным союзом. Там подписать соответствующие документы. У нас были определенные технические нюансы. Опять же, здесь нет никак подоплек. По срокам с Ивицей мы договорились. Соглашение предполагает долгосрочное сотрудничество, но опять все понимают, что ситуация была не рядовая — и для Ивицы, и для клуба. Поэтому бумаги в данном случае носят исключительно формальный характер. И Ивица понимает, чего он хочет, и клуб понимает, какие должны быть результаты у команды, чтобы сотрудничество продолжилось. Поэтому мы в любом случае сядем обсудить по окончании сезона итоги: что получилось, а что нет, и что необходимо сделать, чтобы получилось то, чего не удалось достичь.

— Можете объяснить, с чем именно был связан выбор Олича? Потому что, по сути, никто не понимает, какой он тренер. Он никогда не работал самостоятельно, никто не понимает, какой футбол он ставит.

— Мы знаем очень хорошо, чем занимался Ивица в штабе национальной сборной Хорватии. Все это время мы общались, не скрывали этого, как и со многими нашими бывшими футболистами, но с Ивицей лично я очень много разговаривал на футбольные темы. Мне было интересно его мнение со стороны. Мы понимаем, что у него есть достаточно знаний, пусть не опыта главного тренера, но в качестве помощника он осуществлял очень важные функции. Это не просто, как принято говорить, отвечает за микроклимат в коллективе: харизма, шутки-прибаутки и за Родину вперед. То есть, поверьте, он не этим занимался в сборной. Главный тренер сборной Хорватии крайне неохотно расставался с ним, пытался отговорить. Это было не спонтанное решение, зажмурившись: «А давайте Олича, потому что он в прошлом очень большой футболист ЦСКА, которого любят болельщики клуба». Абсолютно нет, но при этом мы понимаем, что отсутствие работы в качестве главного тренера — это существенный минус. Но предпосылки для того, чтобы этот минус был нивелирован, есть. Это те причины, которые я уже озвучивал. К тому же достаточно много примеров в последнее время и в европейском футболе: ситуация немножко поменялась, появилось очень много молодых тренеров. С учетом современных технологий за месяцы можно обучиться тому, что раньше заняло бы годы. Поэтому это все различные аргументы, которые принимались во внимание, но, соглашусь с вами, конечно, все равно пока отсутствие опыта самостоятельного тренера оставляет много вопросов. Мы постараемся создать все условия, сделать все от нас зависящее, чтобы помочь Ивице в непростой начальный период, когда только пройдя через определенные препятствия, сложности, можно обрести то, чего в книжках и онлайн-программах не получишь.

Уход Березуцких

— Можете объяснить решение Василия Березуцкого покинуть клуб?

— Он все озвучил сам. Он решил сменить обстановку и отозваться на предложение Виктора Михайловича поработать в «Краснодаре». Здесь нет никакой подоплеки.

— Вы понимаете, что это со стороны выглядит странно? Василий начал работать с Ивицей, а затем ушел.

— Повторюсь, здесь не нужно пытаться искать подводные камни. Да, ребята пока в творческом поиске. Леша и Вася решили поменять обстановку. Не удивлюсь, если в следующем сезоне Василий вернется. Мы относимся к этому спокойно. Если бы это были не наши футболисты, которые столько лет отдали клубу, мы бы отреагировали более официально. В данном случае мы считаем, что они имеют право попробовать и так, и эдак. У них есть кредит доверия. Они могут определиться, какой именно работой они хотят заниматься. Пусть попробуют.

— Понимаете, насколько сильно может ударить по команде, если гонка за Лигу чемпионов будет проиграна в третий раз?

— Конечно, это будет очень болезненный удар. ЦСКА по продолжительности участия в еврокубках лидер среди российских команд. Мы с 2002 года участвуем в еврокубках. Конечно, ситуация очень непростая, мы приложим все усилия для того, чтобы ее выправить. Никто не снимает с себя ответственности. Мы представляем, что испытывают наши болельщики, и благодарим их за терпение и поддержку, несмотря ни на что. Нельзя забывать, в какой непростой ситуации мы оказались. Смена тренера, много травмированных игроков. Одна потеря Марио Фернандеса чего стоит. Плюс откровенно не везет, как сегодня. Надо делать выводы, держать удар и стараться изменить ситуацию.

Травмы

— Вы понимаете, с чем связано такое большое количество травм?

— Они все очень разные.

— Системы какой-то нет?

— Я бы не сказал, что здесь есть какая-то система. Очень сложно ее проследить. У Кучаева одна ситуация, у Марио другая. Больше всего расстраивает ситуация с Марио в связи с тем, что это потеря ключевого футболиста, а во-вторых, у Марио очень редко были мышечные травмы. На моей памяти их практически не было, и сейчас вдруг в такой решающий момент. Возможно, что в последнее время очень много матчей: и за сборную, и за клуб. Просто, наверно, не выдержал. Конечно, мы анализируем ситуацию, стараемся найти причины, но, поверьте, это не математика, здесь невозможно с точностью определить по причине перегрузки, по причине физподготовки или что-то еще. Повторюсь, у всех абсолютно разные травмы.