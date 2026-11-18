«СЭ» не будет освещать Гран-при Финляндии по фигурному катанию

Редакция «Спорт-Экспресс» приняла решение не писать об этапе серии Гран-при ISU, который пройдет в Финляндии 20-22 ноября.

На наш взгляд, ситуация, сложившаяся в зимних видах спорта на международной арене, ненормальна и крайне опасна. 16 ноября Финляндия приняла решение об ужесточении визового режима и режима пребывания россиян на своей территории — это в том числе ударило по спортсменам, которые не имеют возможности въехать в страну и принять участие в соревнованиях, несмотря на желание их видеть со стороны международных федераций. Тому же примеру следуют Норвегия, Эстония, Польша, Латвия, Канада, опыт может распространиться на другие страны.

Российские спортивные пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков перед турниром были реальными претендентами на медали. Две из трех российских пар практически гарантированно попадали в финал Гран-при. Наш представитель мужского одиночного катания Евгений Семененко также претендовал на выход в финал серии.

То есть политическим решением властей у российских спортсменов забрали возможные награды, призовые и шанс на улучшение своих позиций в мировом рейтинге, что напрямую влияет на результаты следующих турниров — как для самих спортсменов, так и для всех будущих участников соревнований из России. Это слишком даже для такого субъективного вида спорта, как фигурное катание.

Мы понимаем, что у ISU нет полномочий менять решения правительства Финляндии. Мы ценим то, что эта организация вернула российских спортсменов на международную арену в нынешнем сезоне, и, в отличие от некоторых других зимних видов, у россиян появилась возможность доказать свой высокий уровень на льду. После снятия ограничений наши фигуристы уже брали медали крупных турниров, как делали это всегда.

Хотя у многих российских болельщиков есть вопросы по поводу того, как происходит этот вопрос возвращения. Но об этом по крайней мере можно спорить — в юридическом ключе, в соцсетях, в кулуарах. Это нормальная бурлящая жизнь любого вида спорта. Но когда спортсменов просто лишают возможности выступить — это за гранью.

Через три месяца в Финляндии должен пройти чемпионат мира по фигурному катанию. Мы призываем спортивные организации — Международный союз конькобежцев, Международный олимпийский комитет — сделать все, чтобы российские спортсмены приняли участие в этом турнире. Они и так потеряли много возможностей соревноваться за последние шесть лет.

Понимаем, что наш бойкот — скорее символический жест, от него мир не перевернется и глава МОК Кирсти Ковентри не бросится звонить президенту Финляндии (хотя это было бы здорово). Но в нынешней ситуации мы хотим сделать хоть что-то и привлечь внимание к ситуации.

Поэтому «СЭ» не будет писать о турнире Гран-при Финляндии. Соревноваться должны сильнейшие — и не политикам решать, кто лучше катается и прыгает аксели.