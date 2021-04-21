Бабаев не понимает, почему арбитр отменил гол Рондона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал отмененный гол Саломона Рондона в начале полуфинального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива» (0:3).

«Не совсем понимаю, почему отменили гол, надо смотреть, наверное, были основания. На мой взгляд, когда забивали мяч в наши ворота, там было нарушение на Эджуке. Это, конечно, уже частности, не оправдание. Но из таких частностей и складывается результат. Считаю, что в матче с «Локомотивом» наши игроки старались, как могли, результат мог бы быть другой», — заявил «СЭ» Бабаев.

(Севастиан Терлецкий)