«Вашингтон» проиграл «Тампе», Овечкин не набрал очков

«Тампа» переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Игра прошла на «Алмами Арене» в Тампе.

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин сыграл 14 минут, сделал один бросок по воротам и один силовой прием.

«Тампа» набрала 30 очков в 21 матче и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 10-й строчке — 20 очков в 19 играх.

Следующим соперником «Лайтнинг» будет «Эдмонтон», а «Кэпиталз» сыграют с «Баффало». Оба матча пройдут 20 ноября.