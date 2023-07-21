Легион вопросов: как быть с лимитом на иностранцев в российском спорте?

Исследование «СЭ» на вечную тему.

Беспрецедентная ситуация, в которой оказался весь российский спорт, заставляет по-новому взглянуть на глобальные вопросы его устройства. Как в нынешнем экономическом положении не допустить стагнации огромной отрасли, в которой задействованы десятки тысяч атлетов и которая всегда была предметом гордости страны? Как в условиях изоляции избежать потери мотивации и регресса наших топовых спортсменов? Как увеличивать конкурентоспособность внутренних турниров и наращивать зрительский интерес? Для решения этих проблем требуется огромный комплекс мер и действий, включающий в себя множество нюансов и аспектов.

Один из таких — лимит на легионеров, который к тому же всегда был предметом бурных споров и дискуссий на самых разных уровнях. Ослабленный — риск заполнить места в заявках второсортными иностранцами, которые будут отбирать позиции россиян и при этом не делать рекламу самой лиге. Жесткий может обернуться завышенной рыночной стоимостью молодых отечественных игроков и их неадекватными зарплатами, что также ведет к регрессу.

Попытки найти баланс, учитывая интересы и лиги, и сборной, нередко приводили к конфликтным ситуациям в разных видах спорта. Журналисты «СЭ» и привлеченные эксперты в большом исследовании дают ретроспективу лимита на легионеров в России и проводят анализ — насколько нынешние формулы актуальны и способны отвечать современным потребностям российского спорта.

Андрей Мостовой и легионеры «Зенита»: Вильмар Барриос, Клаудиньо, Матео Кассьерра, Малком. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Футбол: впервые за долгие годы формула всех устраивает

Лимит на легионеров действовал в нашем футболе еще в 90-е. Тогда он выглядел примитивно: на поле от одной команды могли находиться максимум три иностранных футболиста. Под лимит подпадали все — и белорусы, и украинцы, без всяких оговорок. Только в межсезонье-1996/97 от ограничений решили отказаться, так как возрос поток игроков из стран ближнего зарубежья.

До середины нулевых РФПЛ (так лига называлась до 2018 года) оставалась без барьеров для иностранцев. Этим пользовались не только клубы, но и агенты, регулярно поставлявшие в наш чемпионат второсортных наемников. Постепенно усиливались разговоры о возвращении лимита. Катализатором процесса стали провальные результаты сборной России на ЧМ-2002, Евро-2004 и легендарные 1:7 от Португалии в отборе на ЧМ-2006. Уже в конце 2004-го ввели первое ограничение: максимум восемь лимитчиков в заявке на матч и до пяти одновременно на поле. Но существовала лазейка: под лимит не подпадали те, кто подписал контракт с российским клубом до 2001 года или провел хотя бы 10 матчей за свою национальную команду (при этом изначально должны были учитываться лишь последние два года, но в финальной редакции это условие пропало).

Та оговорка все испортила: клубы принялись массово закупаться в не самых передовых футбольных странах — искали новичков, за плечами у которых есть как минимум десять матчей за сборную. Это привело к фарсу: 27 августа 2005 года, уже при формальном лимите, состоялся матч «Москва» — «Динамо», в котором бразильский тренер бело-голубых Иво Вортманн выпустил в стартовом составе 11 иностранцев. Например, португальцы Манише и Коштинья, футболисты с гигантским опытом международных встреч, по тем правилам не считались легионерами. «Динамо», к слову, уступило — 1:2.

Игра вызвала широкий резонанс. За несколько месяцев до этого президентом РФС стал Виталий Мутко, и после матча «Москва» — «Динамо» он говорил в интервью «СЭ»: «Возмущает то, что с молчаливого согласия РФС и при бездействии руководства премьер-лиги удалось протащить регламент с липовым лимитом на легионеров. На поле выходят 11 иностранцев — а оказывается, что они и не иностранцы вовсе».

Слова Мутко подтвердил делом: уже в декабре 2005-го утвердили новый лимит. Исполком РФС постановил: теперь на поле — максимум семь иностранцев единовременно в одной команде. С того дня и началась история лимита, действовавшего в РПЛ до 2019 года. Менялась его формула, но не суть: то «6+5», то «7+4», то вновь «6+5». Все это время клубы и федерация периодически лишь обсуждали смягчение или ужесточение закона.

К 2015 году клубы устали от ограничений на поле, поэтому стали активно продвигать идею введения лимита по формуле «10+15» — 10 иностранцев и 15 россиян в заявке на сезон без ограничений на поле. Этот вариант устраивал всех: и команды, и лигу, и РФС. Однако лимит так и не приняли. В июле 2015-го заработали поправки к федеральному закону «О физической культуре и спорте», внесенные в так называемый «закон о легионерах». Согласно нему, с того дня определять число иностранных спортсменов (и не только в футболе) стало Министерство спорта РФ. Из-за этого вместо «10+15» в заявке лига получила «6+5» на поле. В то же время было уточнено понятие «легионер» — теперь так стали называть всех, кто не имеет права выступать за сборную России.

Переворот все-таки произошел в 2019 году при действующем президенте РФС Александре Дюкове. Формула «10+15» в итоге преобразовалась в «8+17». Подобный вариант считался компромиссным, но многие восприняли его как ужесточение. В силу новый лимит вступил с сезона-2020/21 и действовал два года. Плюсы: тренеры больше не ломали головы по ходу матчей над тем, чтобы вписаться в правила. Помогало клубам и то, что с сезона-2020/21 в РПЛ перестали считаться легионерами футболисты из Армении, Казахстана и Киргизии, а еще с 2019-го вне ограничений находились представители Белоруссии.

Однако минусов тоже хватало. Топ-клубам, например, — «Зениту», «Краснодару» и «Спартаку» — пришлось спешно разгружать составы, а «Локомотив» столкнулся с крупной бюрократической проблемой. Летом 2020-го красно-зеленые приобрели узбекского полузащитника Жасура Жалолиддинова, но из-за лимита отзаявили его уже в сентябре — он так и не сыграл за московскую команду.

После Евро-2020 РФС попытался выйти с инициативой полного упразднения лимита. Но правительство это не одобрило. Президент РФ Владимир Путин тогда дал понять, что не поддерживает идею отказа от лимита: «Я слышал в последнее время — давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно, вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная команда не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут».

Весной 2022-го послабления все-таки последовали. В РПЛ стал действовать лимит «13+12» — 13 иностранцев и 12 футболистов, воспитанных в российских школах. При этом одновременно на поле могут находиться не более восьми зарубежных игроков.

Эта формула должна была помочь российским клубам добиться лучших результатов в еврокубках, и обсуждалась она задолго до нашего отстранения от турниров под эгидой УЕФА. «Прекрасно понимаю, что на данный момент, наверное, решение выглядит странным, — говорил Дюков. — Но это стратегическое решение, которое обсуждалось продолжительное время. Мы исходим из того, что ситуация, в которой мы сейчас находимся, будет носить краткосрочный характер, а нам тем не менее нужно думать о долгосрочных перспективах и принимать стратегические решения».

Ключевое отличие действующего лимита от предыдущего не только в количестве, но и в наполнении. В нынешнем регламенте РПЛ указано, что в заявке могут находиться не более 13 легионеров, а также не менее 12 доморощенных футболистов (четверо из них — воспитанники клуба, еще восемь — воспитанники национальной ассоциации). Доморощенный игрок — это футболист, имеющий российское гражданство, который с 14 до 21 года был постоянно или с перерывами в течение не менее 36 месяцев зарегистрирован в российском клубе.

Новая формула существенно облегчила жизнь нашим командам — вписываться в лимит стало относительно просто. Конечно, повлияла и новая реальность: в частности, правило ФИФА о приостановке контрактов иностранцами, бан России в еврокубках и усложнившиеся переговоры с потенциальными новичками из-за рубежа. В сезоне-2022/23 тема лимита впервые за долгие годы почти не поднималась — это показатель того, что формат всех устраивает.

В чемпионате-2022/23 больше всего легионеров в заявке было у «Краснодара» — 11. Фото ФК «Краснодар»

В чемпионате-2022/23 больше всего легионеров в заявке было у «Краснодара» — 11 (двое из них числились во второй команде). На втором месте «Химки» — 10. До критической отметки в 13 легионеров никто не добрался, да и восемь иностранцев одновременно на поле — редкость для последнего сезона.

— Тема лимита для футбола сейчас неактуальна, — говорит бывший президент «Локомотива» и «Торпедо», известный спортивный функционер Илья Геркус. — Ее не надо трогать, есть масса куда более острых вопросов. В РПЛ нет засилья легионеров, чтобы вводить какие-то дополнительные ограничительные меры, все нормально в этом плане работает.

— Но есть «Зенит» с большой колонией бразильцев.

— Вы предлагаете менять лимит только из-за одного «Зенита»? И кому-то станет лучше? Вместо бразильцев Питер включится в борьбу за ведущих россиян, заберут Тюкавина, Пиняева, Чалова... Хорошо будет, что ли? И где их нынешним клубам искать адекватную замену?

— Может, тогда вообще отменить лимит?

— Тоже из-за одного «Зенита»? Другие в него легко вписываются. Повторю свою мысль: лимит трогать не надо. Куда важнее заняться выходом на международную арену. Жесткая политическая позиция в отношении нашей страны остается неизменной. Надеяться, что вдруг в одном месте сломается и попрет дружба, нет абсолютно никаких оснований.

Я бы не стал заниматься самообманом. Считаю, мы теряем время. Пропускаем отбор ЧМ-2026, если осенью не стартуем в Азии, — вот это обидно. Да, могли бы в финальную часть не пустить, но в отборе поиграли бы с турнирной перспективой.

Второе: азиатские кубки. Некоторые их недооценивают, говорят, что это чушь полная. Но на наших глазах Саудовская Аравия собирает популярных футболистов, хотя и в основном миновавших пик карьеры. Конкуренция там повысится. Уже начинаешь отличать саудовские клубы. Почему бы с ними и не сыграть? Есть неплохие команды и в Корее. Почему к этому презрительно относятся?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хоккей: иностранцев меньше, вопросов больше

Лимит в пять легионеров утвержден со второго сезона КХЛ. С того времени до минувшей весны ничего не менялось. Это лучший показатель того, что принятая формула устраивала все стороны и не была насущной проблемой. Во времена расцвета лиги ее первый президент Александр Медведев пытался лоббировать ослабление лимита до семи человек. Реформаторский порыв был грамотно торпедирован патриотическим сектором во главе с ФХР.

Похвальная стабильность позволяла создавать качественный продукт, не мешая заводить молодых игроков в основные составы команд КХЛ. Кузнецов, Тарасенко, Панарин, Капризов, Василевский и другие со временем выросли в мастеров мирового уровня. Лимит никак не помешал им реализовать свой потенциал.

Долгие годы противостояние лиги и федерации не переходило в острую фазу. Стороны находили компромиссы по разным вопросам и не тянули одеяло на себя, даже отталкиваясь от того, что интересы сборной России всегда имеют приоритет. Национальная команда, в отличие, например, от футбола и баскетбола, не испытывала проблем с комплектованием и ежегодно на крупные турниры привозила звезд первой величины.

Мирное сосуществование нарушилось весной 2022 года, когда министр спорта Олег Матыцин рассказал ТАСC о предложении ФХР ужесточить лимит до трех человек. Именно министерство своим приказом утверждает ограничения по количеству иностранцев «во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта «хоккей». Нововведение родилось не на пустом месте — важное значение имел политический фактор, который базировался на скрытом от публики противостоянии больших людей, стоящих за КХЛ и ФХР. Перед серебряной Олимпиадой-2022 представителей федерации отодвинули на вторые роли, поэтому им при первом удобном случае было важно снова заявить о себе как о влиятельной силе в условиях изменившейся международной обстановки.

За идеей стояли первые лица организации. Косвенным свидетельством того, что эта реформа глубоко не прорабатывалась, стало почти полное отсутствие полемики и серьезного обоснования с цифрами. Поспешное принятие решения местами выглядело популизмом с упором на эмоциональную составляющую.

— Мы всегда боролись за лимит, и сегодня все пришло к тому, что многие игроки из Чехии, Словакии, Швеции, Финляндии уехали, — заявил осенью 2022 в интервью ТАСС глава ФХР Владислав Третьяк. — Поэтому я всегда считал, что каждая команда должна иметь трех сильных иностранцев, нежели пятерых слабых. Потому что, как правило, тренеры считают, что мы у легионеров в долгу. Им даются привилегии, их ставят в первое звено, а свои не выходят в большинстве.

— Со следующего сезона трех иностранцев иметь достаточно, — продолжил Третьяк. — Чемпионат не ослабнет. Сейчас есть время заняться своим хоккеем в связи с санкциями и неучастием в чемпионате мира, и за два-три года мы должны подтянуть российскую молодежь. Если у нас будет три иностранца, то появится больше молодых, которым мы дадим возможность раскрыть потенциал для сборных страны.

При всем огромном уважении к нашему великому голкиперу и многолетнему руководителю федерации, анализ не подтверждает его аргументацию. Молодые таланты, которые собраны преимущественно в клубах-олигархах, начинают пробиваться во взрослый хоккей через четвертое звено, где легионеры не выходили даже во времена финансового расцвета КХЛ. В чемпионском ЦСКА, родном клубе Третьяка, наигрывали юных Макарова и Полтапова, но автоматом их в большинство не ставили. Ответа на вопрос, какой именно иностранец и какому именно молодому таланту закрывает путь в основной состав, не слышно до сих пор. На ум проходит только одна история. Илья Воробьев боялся рисковать в «Металлурге» с молодежью, отдавая предпочтение опытным людям, но наличие правильного паспорта было совершенно ни при чем.

«СЭ» полгода назад провел анонимное голосование среди менеджеров клубов КХЛ по разным вопросам. Только один из 22 участников высказался за ужесточение лимита до трех человек. Остальные — за его сохранение или даже ослабление. Хотя на тот момент из-за международной обстановки ситуация с легионерами уже стала сложной и далеко не все команды выбрали полную квоту. Везти в лигу игроков, которые не помогут, никто не будет.

— Конкуренция в КХЛ снизится, — сказал год назад «СЭ» легенда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов. — У нас и так уровень мастерства низкий, это видно по плей-офф. Иностранцы — это и есть та самая конкуренция, соотношение «цена — качество». Не знаю, хватит ли у нас своих игроков. Уровень лиги и так уже упал. Я не вижу продуктивности нашего хоккея. Любое искусственное решение может привести к тому, что его уровень упадет.

КХЛ не согласилась с предложением ФХР. Первые лица лиги пытались отстоять свою позицию, но оппоненты заручились поддержкой на самом верху. Отыграть ситуацию назад оказалось невозможно.

Плоды ужесточения лимита проявились уже в нынешнее межсезонье. Резко взлетели цены на хоккеистов с российским паспортом. Клубы теперь не устраивают даже большие денежные компенсации, и они стараются цепляться за любого более-менее приличного исполнителя, не считаясь с затратами и завышая зарплаты. Рынок хороших игроков предельно ограничен. И географическое положение приводит к тому, что многие не хотят ехать дальше Казани. Это ведет к переплатам и к 80 миллионам рублей в год для неплохого, но не проверенного серьезными тестами казахстанского (а представители этой страны не считаются в КХЛ легионерами и приравнены к россиянам) нападающего Никиты Михайлиса. Со стороны «Металлурга» это уже не кажется безумием — у клубов нет выбора.

— Я всегда выступал против ограничения лимита на легионеров, — заявил «СЭ» один из ведущих российских агентов Шуми Бабаев. — Хотя сейчас мне это было бы выгодно, если речь шла только о деньгах и возможности забрать работу у агентов, которые имели дело с иностранцами. По факту получится совсем другая картина — мы забираем будущее у наших игроков, в особенности у молодых. Они, выходя вместе с мастерами высокого уровня или действуя против них, получали хороший шанс вырасти. Теперь начнем вариться в собственному соку. Все видят, что уровень чемпионата КХЛ падает. Это самая большая проблема нашей лиги. Мне же хочется, чтобы мои игроки с каждым днем становились все лучше и лучше. Для этого необходима конкурентная среда.

— Когда создавалась КХЛ, то одной из целей было соперничество с НХЛ. На протяжении долгого времени мы считались второй лигой в мире, но в последнее время откатываемся назад. Понятно, что существуют политические ограничения, препятствующие приезду легионеров. Если не вдаваться в эти моменты, получается, что мы сами закрываем путь для появления качественных иностранцев. Соответственно, уровень лиги и дальше будет падать. Без участия в международных соревнованиях кажется, что все выглядит неплохо. Но, когда мы туда вернемся, станет заметна разница. Это видно по последнему чемпионату мира. И если Латвия на багаже опытных хоккеистов, ранее выступавших в КХЛ, добралась до медалей, то у финнов уже появились проблемы. Дальше лучше не станет, поскольку в европейских чемпионатах уровень тоже расти не будет, — заключил Бабаев.

Картина нынешнего межсезонья не радует, поскольку политика лиги, направленная на выравнивание сил, в новых условиях становится малоэффективной. На ограниченном рынке почти все свободные игроки достаются трем грандам — СКА, «Ак Барсу» и ЦСКА. К ним можно добавить «Динамо», которое, не имея максимального бюджета, грамотно использует фактор Москвы. Тогда как «Амур», обладая хорошими деньгами, вынужден безальтернативно тратить их на середняков и «сбитых летчиков». При этом расслоение еще больше увеличивается из-за того, что топы занялись оформлением российских паспортов иностранцам, чтобы обойти лимит. СКА уже к старту чемпионата сделает «нашим» канадца Брэйдена Лайпсика, а «Динамо» — его соотечественника Бреннана Менелла. Такая опция, причем настолько скоростная, тоже доступна далеко не всем.

Большая интрига следующего сезона локализована уже в первые дни лета и снова ограничена тремя клубами. Для «Автомобилиста», «Авангарда», «Металлурга», «Трактора», «Адмирала» даже сама возможность комплектоваться пятью легионерами была бы в плюс, поскольку при этом позволяла брать русских за умеренные деньги.

Сейчас этот фактор не работает. Особенно если учесть, что почти всех самых талантливых юниоров страны с 11-12 лет начинают скупать топы. Только вывести их на новый уровень крайне редко помогает даже богатая инфраструктура в том же СКА. Большинству остальных команд не на кого опереться и приходится затыкать дыры кем придется.

Средний уровень клубов и, соответственно, конкуренция снижаются. В таких условиях у хоккеистов остается меньше условий для роста, который невозможен без преодоления. Что от этого получит со временем национальная команда, когда вернется на международную арену, — большой вопрос.

Баскетболистки УГМК Александрия Бентли, Евгения Белякова, Ксения Тихоненко и Мария Вадеева. Фото Никита Успенский

Баскетбол: время дать шанс своим

Сначала стоит посмотреть на опыт женской премьер-лиги, который весьма показателен. В завершившемся сезоне лимит составлял пять легионеров в заявке на сезон, три — на матч (годом ранее было шесть и четыре соответственно). В розыгрыше-2023/24 ограничения вновь могут ужесточиться. Это объясняется интересами сборной, которая давно не показывает высоких результатов на международной арене (хотя пока и не имеет допуск к квалификациям ЧЕ и ЧМ).

Многие годы в премьер-лиге выступали все главные звезды женского баскетбола: Бриттни Грайнер, Эмма Меессеман, Брианна Стюарт, Дайана Таурази, Кэндис Паркер, Сью Берд, Майя Мур, Бекки Хэмон... Этот список можно продолжать очень долго.

Дело в том, что после непродолжительного сезона в женской НБА (обычно это конец мая — середина октября) звездные игроки едут в Европу и выступают там за клубы из России (так было до 2022 года), Турции, Испании, Польши, Израиля... В Европе лучшие баскетболистки мира зарабатывают гораздо больше. Вот цитата двукратной MVP WNBA Стюарт, успевшей поиграть в курском «Динамо» и УГМК: «В 2018 году мы выиграли чемпионат WNBA, я стала MVP и заработала примерно 56 тысяч долларов. Потом поехала в Россию и заработала 900 тысяч за сезон. Так что за месяц выступлений в РФ получаю больше, чем за весь сезон в женской НБА. Люди не понимают, зачем я там играю, но, по-моему, ответ на этот вопрос очевиден».

Получил ли от этого какую-то пользу женский баскетбол нашей страны? Вопрос сложный. Несмотря на регулярные победы российских клубов в Евролиге (шесть титулов за период с 2011 по 2021 год), женская сборная в последнее время выступала хуже некуда. Команда, которая одно время была главным соперником США на международном уровне, по спортивным причинам пропустила две Олимпиады подряд. К отбору на ОИ-2024 Марию Вадееву и Ко не допустили по политическим причинам (могли побороться за лицензию на ЧМ-2022 в Австралии).

После начала СВО и судебного кейса Грайнер ситуация кардинально изменилась. Женская НБА запретила своим баскетболисткам совмещать выступления в США и России. Поэтому наши клубы, включая гранды, стали делать ставку на местных девушек. При этом за УГМК играли белоруски Мария Попова, Александрия Бентли (натурализованная американка) и представительница Сербии Тина Крайшник, у курского «Динамо» — словенка Ева Лизек и нигерийка Эзин Калу.

— От Алекс Бентли и Маши Вадеевой шел посыл, что мы можем выиграть даже в неудачно складывающемся матче, можем отзащищаться, можем убежать в контратаку. Он передавался всей команде, — комментировал «Известиям» итоги триумфального сезона без поражений главный тренер УГМК Дмитрий Донсков. — Но важно подчеркнуть, что наш клуб — это не только Вадеева и Бентли. Мы адаптировались в новых условиях, когда уже сложно делать ставку на звездных легионеров. Поверили в своих, в том числе в молодежь.

Отличный сезон провела чемпионка мира U-19 Виктория Завьялова, которая вряд ли получила бы столько игрового времени на позиции первого номера, когда клуб из Екатеринбурга мог подписать любую звезду WNBA. По 17,5 минуты в премьер-лиге проводила Анастасия Олаири Косу, которая считается одним из главных талантов нового поколения в европейском баскетболе. В составе МБА здорово себя проявили молодые Мария Крымова и Екатерина Кошечкина.

Также из невозрастных россиянок завершившийся сезон себе в актив могут смело записать Наталья Горбачева, Юлия Грабовская, Екатерина Гунченко, Софья Демирчян, Анна Зайцева, Виталина Зверева, Анастасия Зоткина...

— Действительно, в том году многие наши девушки получили гораздо больше игрового времени в клубах Суперлиги, что радует, — продолжает Донсков. — Но, конечно, хочется не только соперничать друг с другом, но и вернуться в еврокубки. С более сильными и мастеровитыми соперниками уровень растет гораздо быстрее.

У мужчин ситуация похожая. Перед началом сезона-2022/23 максимально возможное число иностранцев в заявках наших клубов Единой лиги ВТБ сократили с восьми до шести. Это было обоснованно отсутствием еврокубков и, как следствие — менее насыщенным календарем.

В прошедшем сезоне почти все команды Единой лиги ВТБ имели максимальное количество легионеров (за исключением столичного МБА, который принципиально выступает без иностранных баскетболистов). В основном это американцы. В составах девяти российских клубов в сезоне-2022/23 на паркет выходил 41 баскетболист с гражданством США.

Средний уровень игроков из-за рубежа снизился — виной тому отсутствие еврокубков для представителей РФ. Хотя даже в такой ситуации грандам удалось пригласить несколько топовых иностранцев. Например, «Зенит» смог подписать призера Олимпийских игр, чемпиона Европы Томаса Эртеля, а также победителей Евролиги Трея Томпкинса и Адриена Мормана. ЦСКА сохранил Николу Милутинова и Каспера Уэйра. «Локомотив-Кубань» пригласил Девона Акун-Перселла, который два года подряд был одним из лучших снайперов чемпионата Турции. УНИКС, впоследствии ставший чемпионом, смог заключить контракты с сильными американцами — Джаленом Рейнольдсом и Дэрилом Мэйконом. MVP же турнира стал македонский разыгрывающий Ненад Димитриевич, выступавший в Казани на правах аренды из «Валенсии».

— С отъездом топовых легионеров средний уровень баскетбола упал, но не критично, — рассказал «СЭ» президент РФБ Андрей Кириленко. — К тому же надо всегда искать плюсы. По уровню команд чемпионат подравнялся, повысилась интрига, россияне получили больше шансов проявить себя. Понятно, что всем тяжело без международных матчей. Еврокубки стали неотъемлемой частью жизни наших клубов, но что есть, то есть. Пока мы не можем рассчитывать на возвращение, надо стараться улучшать собственный продукт.

Действительно, в прошлом сезоне несколько молодых российских игроков показали серьезный прогресс. В первую очередь стоит отметить Даниила Касаткина, Самсона Руженцева, Александра Щербенева, Андрея Мартюка и Данилу Походяева. Тренер «Химок» Андрей Мальцев, воспитавший в системе ЦСКА многих баскетболистов, выступающих в клубах Единой лиги, выступает за ужесточение лимита.

— Сейчас в нашей команде это принципиальная позиция — играть без легионеров (В суперлиге разрешено иметь в заявке двух. — Прим. «СЭ»). Что касается Единой лиги ВТБ, то, на мой взгляд, шесть легионеров — это многовато, — подчеркнул Мальцев в разговоре с «СЭ». — Я хочу, чтобы играли Комолов, Руженцев и Астапкович, а не условные Мур, Давидовац и Кейкок. Не в обиду названным игрокам. Поверьте, мы сейчас можем потерять еще одно поколение. А потом будем расстраиваться, что нет разыгрывающих, нет легких форвардов... Я вижу динамику всех молодых, и радуют только единицы.

При этом почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов дал понять, что проблемы развития молодежи никак не связаны с действующим лимитом.

— У нас много говорят о лимитах, но все начинается с подготовки, — отмечал Иванов в сентябре 2021 года в разговоре с журналистами. — А подготовка молодых игроков у нас организована неправильно и плохо, я об этом много раз говорил Андрею Кириленко. И в футболе такая же ситуация. И никто из россиян не хочет ехать за границу, ни за какие коврижки. Там надо потеть, упираться. В России за большие деньги можно сидеть на скамейке. В баскетболе и футболе схожие ситуации. Посмотрите на сборные Словении или Франции. Представители этих команд не выступают в своих национальных чемпионатах, а все представляют зарубежные клубы. Или сборная Аргентины, в которой вообще нет баскетбольного чемпионата. А в 2004 году она взяла золото Олимпиады. Так что дело совсем не в чемпионате Единой лиги, восьми российских командах и лимите на легионеров. Нашим игрокам надо уезжать в зарубежные лиги и там набираться опыта.

По мнению того же Мальцева, максимальное количество легионеров стоило бы сократить до четырех. По крайней мере, пока российские клубы не вернут в еврокубки: «Четыре, но с условием. Пришел иностранный тренер — можно заявить только трех легионеров. Он привел иностранного помощника — двух. Пусть клубы делают ставку на русских игроков и тренеров. Растят своих звезд. Да, уровень в первые несколько лет снизится, но не критично. В КХЛ постепенно сокращают количество легионеров, но я бы не сказал, что там баталии стали менее яркими. Возможно, даже наоборот. Надо учитывать и время, в котором мы живем».

Еще важный момент: шесть из девяти российских клубов турнира возглавляли иностранцы. Из отечественных специалистов в Лиге работали только экс-тренеры национальной сборной Василий Карасев (МБА), Евгений Пашутин («Парма») и Сергей Базаревич («Самара»). Волжане смогли финишировать только выше «Астаны» (с которой, кстати, работал россиянин Олег Киселев) и «Минска», а Базаревич был отправлен в отставку. Его место займет хорват Дражен Анзулович. В сезоне-2023/24 в Единой лиге будет выступать уже 12 российских команд (добавились «Уралмаш» и «Руна»). Соответственно, увеличится и количество рабочих мест для наших баскетболистов.

Вопрос «что дальше делать с лимитом?» действительно непрост. Вряд ли его стоит ужесточать. Российские игроки сейчас в большом дефиците, подписывая крайне выгодные для себя контракты. Босс ЦСКА Андрей Ватутин прав, когда говорит, что за единичными исключениями наши баскетболисты не получат в Европе и половины того, что зарабатывают здесь. Сокращение лимита приведет к тому, что цены на местных баскетболистов еще больше вырастут. Так что важен не лимит и количество иностранцев, а новая стратегия руководителей клубов. Рано или поздно они сами должны прийти к выводу, что сейчас приглашать дорогостоящих иностранцев не имеет смысла.

Во-первых, это никогда не окупится. Например, УНИКС получил за победу в Лиге ВТБ 10 миллионов рублей (в сезоне-2023/24 этот гонорар вырастет до 15 миллионов). Это всего 1/7 годовой зарплаты Джалена Рейнольдса. А в команде, напомним, шесть дорогостоящих легионеров. Меценатство чистой воды.

Во-вторых, какой смысл приглашать готовых игроков уровня Евролиги, если, судя по всему, в ней наши клубы не будут участвовать в долгосрочной перспективе.

«Зенит» подписывает Кайла Курича и сохраняет Томаса Эртеля, чтобы вернуть чемпионство. Но насколько ценно такое золото в новых обстоятельствах, если его добудут топовые иностранцы во главе с элитным тренером Чави Паскуалем? Россияне будут выходить со скамейки, не более. Почему бы в нынешних реалиях не дать шанс проявить себя местным талантам, которых в том же Санкт-Петербурге предостаточно. Сейчас никому не нужна война кошельков, которую, кстати, в прошлом году выиграл казанский клуб, имеющий четвертый бюджет в лиге. Пора дать шанс своей молодежи. Возможно, сейчас самое подходящее время — когда на президентов не давят еврокубковые результаты.

Кстати, главные успехи в российском баскетболе достигнуты, когда в высшем дивизионе чемпионата России командам было ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь на паркете двух россиян (победа на Евробаскете и бронза Олимпиады-2012). Неужели мы можем доверять своим только из-под палки?

Элена Пьетрини летом 2023-го перешла в «Динамо-Ак Барс». Фото Global Look Press

Волейбол: близко к идеалу?

Отстранение наших команд от международных соревнований ударило по желанию некоторых иностранцев выступать в России. Но вот парадокс: тенденция на их уход сложилась не во всех видах. Яркое исключение — волейбол, где при жестком лимите на легионеров есть достаточное количество заграничных звезд.

В мужской и женской российских суперлигах клубы имеют право вносить в заявку не более двух иностранцев. При этом ими считаются и натурализованные спортсмены, не имеющие права выступать за сборную России. Есть одно исключение — белорусы. Подобный подход повышает уровень легионеров.

— Лимит у нас не суровый, он — постоянный и никогда не менялся еще с 90-х. Поэтому я не вижу причин его трогать. А какие могут быть причины? — объяснил «СЭ» генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. — Лимит в два легионера позволяет нам надеяться — да не только надеяться, но и видеть, — что все места практически заполнены легионерами только топ-класса. Это гарантирует, что они повышают уровень волейбольного чемпионата, а не понижают или усредняют. Поэтому такая стабильная политика работает. Если у нас будет 30 легионеров на наши 16 клубов, а еще будет стоять в очереди игроки экстра-класса, тогда стоит подумать, чтобы расширить лимит.

— Нынешняя ситуация изменила положение дел? Стало ли меньше легионеров? Сложнее ли подписать иностранцев?

— Меньше не стало. Сложности, безусловно, есть. Они зависят от политики правительств соответствующих стран. Но посмотрите — у нас в чемпионате все равно играют топ-игроки, причем и американцы, сразу двое из основного состава сборной США, и поляк в прошлом году играл, финн выступает «Динамо», канадец в Новосибирске играл, француз — в «Зените» из Санкт-Петербурга. То есть это люди уровня олимпийских призеров. В принципе, мы не ощущаем серьезных трудностей.

— Почему топовые иностранные игроки продолжают переходить в российские клубы несмотря на то, что наши команды не могут принимать участие в европейских турнирах?

— Престиж наших соревнований достаточно высокий. Да, еврокубки — весомые турниры, но уровень всероссийских всегда особо ценился. Сейчас он только повысился, потому что титулов для завоевания стало меньше, а уровень чемпионата еще и подрос. Зачастую еврокубок, кроме политического веса и мощного резонанса, было выиграть легче, чем медаль чемпионата России. Таких примеров множество. Кубок ЕКВ брал «Факел» с текущим 7-8-м местом в чемпионате России, Новосибирск побеждал в Лиге чемпионов, но не смог попасть в призеры чемпионата страны.

— Почему в женском чемпионате России меньше легионеров?

— Так всегда было исторически. Вообще в женском волейболе немного другая ситуация. Там игроков топ-уровня меньше. В женском волейболе, в отличие от мужского, можно сказать, что один в поле воин. Поэтому есть элитный эшелон спортсменок, которые могут гарантировать определенный результат. В мужском волейболе даже один суперспортсмен, такой, как, например, Леон, не делает тебе результаты. Это видно. Допустим, сборная Польши с Леоном ничего не выиграла. В женском волейболе ситуация чуть другая. Одна девушка может забить за игру 50 мячей, склоняя чашу весов противостояния очень легко. Поэтому именно суперпривлекательных игроков в женском волейболе меньше. Естественно, на все чемпионаты и все команды не хватает.

— Какая сейчас тенденция: больше едут к нам или от нас в другие чемпионаты?

— Если считать чисто по количеству входящих и исходящих трансферов, то сейчас ситуация равная для ВФВ. Даже в последнее время чуть больше исходящих, но уезжают те, кто не может найти себе место в нашем сильном чемпионате, во второстепенные турниры, даже встречаются Катар, Израиль, Финляндия, Ирак. Поэтому входящие трансферы намного качественнее.

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Два легионера в мужском волейболе — комбинация близка к идеальной. Уровень российских игроков хороший, а два иностранца точечно делают команду сильнее и создают достаточную конкуренцию для наших волейболистов, серьезно не ограничивая их возможности. Это сочетание позволяло бороться нашим клубам за трофеи в Европе.

В женском же волейболе стоит рассмотреть послабление лимита хотя бы до трех иностранцев. Уровень женского волейбола в сравнении с мужским заметно слабее. Да и легионеров могут позволить только 3-4 женских клуба. В Европе у наших команд успехов меньше. Если бы к нам приезжало больше даже средних по уровню бразильянок, доминиканок, кубинок, то общий уровень женского волейбола в стране мог бы подрасти. В текущей ситуации, когда наши команды отстранены от международных соревнований, иностранки нужны даже больше. Ведь, когда мы все-таки вернемся в европейские турниры, нужно быть более конкурентоспособными.

Анна Вяхирева. Фото Соцсети

Гандбол: номинальные ограничения

В российском гандболе лимит на легионеров, в сравнении с волейболом, достаточно просторный. Каждый клуб Суперлиги может заявить пять иностранцев на сезон, но при этом одновременно выпустить на площадку можно не более трех легионеров. Опять же исключением являются белорусские игроки.

В мужской чемпионат России гандболисты топ-уровня из-за рубежа особо никогда не стремились. Основу клубов всегда составляли россияне и игроки из стран-соседей — Украины и Белоруссии. Чаще звезды российского чемпионата ехали в европейские клубы, а не наоборот. Так что с наступлением международных санкций в этом плане ничего особо не изменилось.

Иная ситуация в женском розыгрыше Суперлиги. Раньше здесь всегда можно было встретить чемпионок мира и Европы, победительниц Олимпиад. Главная российская звезда гандбола Анна Вяхирева тоже рубилась в родном чемпионате.

Однако после начала СВО положение изменилось. Наверное, главным пострадавшим оказался действующий чемпион Суперлиги клуб «Ростов-Дон». Команду одна за другой покинули все иностранки, которых у южанок было достаточно. В том числе из команды ушла обладательница золотых медалей всех крупных турниров в составе сборной Франции Грас Заади. Решила впервые в карьере попробовать себя в Европе и Вяхирева, перебравшаяся в норвежский «Вайперс».

Можно сказать, что подобное сыграло на руку главным соперникам ростовчанок последних лет — московскому ЦСКА. В нынешнем сезоне столичный клуб выиграл и Кубок, и Суперкубок России. Но и ЦСКА лишился своих легионеров. Сейчас в составе только Сара Ристовска из Северной Македонии, все остальные игроки представляют нашу страну.

Учитывая нынешнюю ситуацию с легионерами, лимит как таковой в нашем чемпионате в гандболе сейчас является чисто номинальным. Почти все команды далеки от того, чтобы выйти за установленные ограничения.

По большому счету, в гандболе лимит не работает, поэтому нет смысла ни ужесточать его, ни послаблять. Мало кто может позволить себе закрыть всю заявку по легионерам. Среди таких редких клубов был «Ростов-Дон», который не без помощи иностранок считался одним из топов Лиги чемпионов, хоть и не выигрывал этот турнир. Мужской же чемпионат пока не привлекателен для иностранцев. Топовые игроки к нам не едут, поэтому доморощенным гандболистам не приходится серьезно бороться с легионерами за места на площадке.

Данные о зарплатах легионеров в гандболе закрыты.