СКА оформляет канадцу российский паспорт. Опасная тенденция, рожденная новым лимитом
СКА отвлек хоккейную Россию от дела Ивана Федотова, выдав информационную бомбу собственного производства. Клуб собирается оформить российский паспорт канадскому нападающему Брендану Лайпсику — об этом в своем Telegram-канале сообщил Роман Ротенберг. По словам армейского босса, игрок написал письмо на имя президента России Владимира Путина и хочет взять гражданство нашей страны.
СКА не первопроходец в деле натурализации иностранных хоккеистов из дальнего зарубежья. Ранее этой неоднозначной процедурой занимались в Минске и Астане с целью усилить собственные национальные команды. Для сборной России эта мера всегда воспринималась как нонсенс. Она никогда не нуждалась в заезжих мастерах средней руки, не превосходящих доморощенных игроков.
С ужесточением лимита на легионеров с пяти до трех человек место для маневра у клубов КХЛ осталось меньше. Первыми сомнительную моду на выдачу российского паспорта легионеру ввели в московском «Динамо». С этой инициативой выступил спортивный директор клуба Алексей Сопин. В настоящий момент бело-голубые завершают последние формальности по оформлению гражданства американскому защитнику Бреннану Менеллу.
Желание менеджеров снизить неприятное влияние лимита понятно — они работают на пользу своих клубов. Главное противоречие ситуации заключается в том, что решение о сокращении числа иностранцев в КХЛ было принято с непосредственной подачи ФХР, чьи первые лица имеют отношение как раз к «Динамо» и СКА.
Вокруг этой реформы разгорелось множество дискуссий. Сторонники делали акцент на том, что с ее введением появится больше мест для российских игроков. Вряд ли тогда этот аргумент подразумевал Менелла и Лайпсика как бенефициаров предстоящих изменений. По факту похоже на профанацию собственного проекта.
«Сейчас нам нужно максимально усиливать свой чемпионат, а если такой сильный хоккеист, как Брендан, получит российское гражданство, это только зафиксирует его желание играть в КХЛ», — это еще одна цитата Романа Ротенберга. С ее первой частью можно только согласиться. Проблема в том, что условные «Адмирал» и «Нефтехимик», больше всего потерявшие от ужесточения лимита, не обладают достаточным административным ресурсом, чтобы продавливать получение российских паспортов для своих иностранцев. «Амур», например, собирается зайти в предстоящий сезон с четырьмя «варягами» (и одному из них придется сидеть в запасе), поскольку даже большой бюджет не позволяет заманить на Дальний Восток достаточное количество русских игроков приличного уровня.
Расслоение в КХЛ из-за формата «жесткий лимит, но у кого-то жестче, чем у других» становится еще больше, что приводит к ослаблению конкурентной среды. Это плохо и для самой лиги, и для прогресса российских хоккеистов. Нынешнюю лазейку лучше прикрывать, пока разовые шаги не превратились в пугающую тенденцию.
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ЦСКА – Ак Барс
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