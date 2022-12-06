День, который войдет в историю КХЛ. В лиге впервые сокращают лимит на легионеров
6 декабря точно войдет в историю отечественного хоккея. Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге с 1 августа 2023 года. Это задокументировано в приказе, опубликованном 6 декабря на интернет-портале правовой информации. В текущем сезоне клубы КХЛ могут заявлять пять легионеров, в следующем — не больше трех. Решение было принято после обращения Федерации хоккея России.
Конечно, это не убьет КХЛ — большинство российских клубов лиги и сейчас используют не более трех иностранцев, а для минского «Динамо», «Барыса» и «Куньлуня» лимита на легионеров вообще не существует. Но никакой пользы от этого решения нет, а на конкурентоспособности отдельных клубов оно может сильно сказаться не в лучшую сторону.
Потолок зарплат в лиге — 900 миллионов рублей в год, но несколько клубов с трудом пробивают «пол» зарплат в 315 миллионов. Понятно, что в борьбе за лучших российских игроков они уступят, и пятерка грамотно подобранных иностранцев заметно улучшит шансы андердога. Защитники Шулак и Уильямс, нападающие Елисеев, Криштоф и Червены — лучшие полевые игроки «Адмирала», одной из главных сенсаций этого сезона. Замени двоих из них на российских ветеранов — скорее всего, одной конкурентоспособной командой в лиге станет меньше.
И дело ведь не только в «Адмирале». «Локомотив» и «Ак Барс» в этом сезоне вообще обходятся без иностранцев — кто мешает тем, кто так против легионеров, последовать их примеру? Можете собрать крутой состав с минимальным количеством иностранцев — красавцы. Но не лишайте остальные клубы такой возможности.
Сейчас в российских клубах КХЛ выступают 26 канадцев, семь американцев, семь словаков, шесть шведов, три чеха, два латыша и по одному немцу, японцу, финну, французу и словенцу — всего 56 человек. Ровно по три в среднем на команду. Кому там нужно сокращение лимита?
Откровенно слабые легионеры и так не задерживаются в клубах — менеджеры предпочитают с ними расторгать контракты, чтобы сэкономить. Большинство тех, кто играет в КХЛ, — лидеры своих клубов. Например, первая четверка лучших бомбардиров лиги — иностранцы.
С самого создания КХЛ не было такого жесткого лимита. В сезоне-2008/09 можно было заявить пять человек, но если один из легионеров — вратарь, кроме него, в команде могло быть не более трех иностранцев. При этом в заявке на матч могло быть не больше четырех иностранных хоккеистов. Затем лига пришла к тому лимиту, что действует сейчас. Со следующего сезона же легионеров в лиге, скорее всего, будет меньше 50. И есть ощущение, что на развитии молодежи это никак не скажется. Ведь настоящим талантам не помешает пробиться ни один легионер.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|40
|32
|8
|67
|2
|Локомотив
|39
|24
|15
|54
|3
|ЦСКА
|37
|24
|13
|53
|4
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|5
|Динамо М
|39
|20
|19
|47
|6
|Спартак
|40
|20
|20
|45
|7
|Динамо Мн
|39
|17
|22
|42
|8
|Витязь
|39
|17
|22
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|40
|13
|27
|30
|11
|Сочи
|37
|5
|32
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|38
|27
|11
|57
|2
|Металлург
|38
|24
|14
|52
|3
|Сибирь
|41
|24
|17
|51
|4
|Сал. Юлаев
|38
|20
|18
|47
|5
|Адмирал
|38
|21
|17
|46
|6
|Авангард
|38
|21
|17
|45
|7
|Ак Барс
|38
|17
|21
|41
|8
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|9
|Амур
|36
|15
|21
|36
|10
|Трактор
|40
|15
|25
|35
|11
|Нефтехимик
|38
|16
|22
|33
|7.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|7.12
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -