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6 декабря, 19:40

День, который войдет в историю КХЛ. В лиге впервые сокращают лимит на легионеров

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Количество легионеров в КХЛ уменьшится.
Фото ХК «Авангард»
Михал Криштоф.
Фото ХК «Адмирал»
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Указ об этом решении утвердил Минспорт.

6 декабря точно войдет в историю отечественного хоккея. Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге с 1 августа 2023 года. Это задокументировано в приказе, опубликованном 6 декабря на интернет-портале правовой информации. В текущем сезоне клубы КХЛ могут заявлять пять легионеров, в следующем — не больше трех. Решение было принято после обращения Федерации хоккея России.

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Конечно, это не убьет КХЛ — большинство российских клубов лиги и сейчас используют не более трех иностранцев, а для минского «Динамо», «Барыса» и «Куньлуня» лимита на легионеров вообще не существует. Но никакой пользы от этого решения нет, а на конкурентоспособности отдельных клубов оно может сильно сказаться не в лучшую сторону.

Потолок зарплат в лиге — 900 миллионов рублей в год, но несколько клубов с трудом пробивают «пол» зарплат в 315 миллионов. Понятно, что в борьбе за лучших российских игроков они уступят, и пятерка грамотно подобранных иностранцев заметно улучшит шансы андердога. Защитники Шулак и Уильямс, нападающие Елисеев, Криштоф и Червены — лучшие полевые игроки «Адмирала», одной из главных сенсаций этого сезона. Замени двоих из них на российских ветеранов — скорее всего, одной конкурентоспособной командой в лиге станет меньше.

Михал Криштоф. Фото ХК "Адмирал"
Михал Криштоф.
ХК «Адмирал»

И дело ведь не только в «Адмирале». «Локомотив» и «Ак Барс» в этом сезоне вообще обходятся без иностранцев — кто мешает тем, кто так против легионеров, последовать их примеру? Можете собрать крутой состав с минимальным количеством иностранцев — красавцы. Но не лишайте остальные клубы такой возможности.

Сейчас в российских клубах КХЛ выступают 26 канадцев, семь американцев, семь словаков, шесть шведов, три чеха, два латыша и по одному немцу, японцу, финну, французу и словенцу — всего 56 человек. Ровно по три в среднем на команду. Кому там нужно сокращение лимита?

Откровенно слабые легионеры и так не задерживаются в клубах — менеджеры предпочитают с ними расторгать контракты, чтобы сэкономить. Большинство тех, кто играет в КХЛ, — лидеры своих клубов. Например, первая четверка лучших бомбардиров лиги — иностранцы.

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С самого создания КХЛ не было такого жесткого лимита. В сезоне-2008/09 можно было заявить пять человек, но если один из легионеров — вратарь, кроме него, в команде могло быть не более трех иностранцев. При этом в заявке на матч могло быть не больше четырех иностранных хоккеистов. Затем лига пришла к тому лимиту, что действует сейчас. Со следующего сезона же легионеров в лиге, скорее всего, будет меньше 50. И есть ощущение, что на развитии молодежи это никак не скажется. Ведь настоящим талантам не помешает пробиться ни один легионер.

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