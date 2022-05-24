Расширения РПЛ не будет — а что с Кубком лиги и новым лимитом? Отвечает Александр Дюков

Большая пресс-конференция босса РФС.

Сегодня в Доме футбола состоялось историческое заседание исполкома, на котором обсуждался формат проведения следующего сезона. После вынесения всех решений президент РФС подробно ответил на вопросы СМИ.

«СЭ» собрал главные цитаты.

О расширении РПЛ

— Один из ключевых вопросов на исполкоме РФС был посвящен формату следующего сезона. Решили провести его в прежнем виде: с участием 16 клубов, которые сыграют в два круга.

Если не удастся отменить решение УЕФА об отстранении наших команд в CAS, то у нас появятся окна в календаре. РФС рассмотрел предложение ряда клубов о проведении Кубка РПЛ. Есть несколько форматов. Предложение заслуживает изучения и в ближайшее время мы все рассмотрим детально. Понятно, что это влечет больше высокоинтенсивных матчей. Также турнир интересен клубам с точки зрения дополнительных доходов.

В ближайший месяц — до 15 июля — ставится задача завершить работу по формату. Сформируются финансовая модель, телевещатель, доходы. Если договоренность будет достигнута, то РФС проведет адаптацию Кубка России, изменится формат.

Один из вариантов — 16 групп по три команды в каждой: представители РПЛ, ФНЛ-1, ФНЛ-2. Дальше — 1/8 финала. Если Кубка РПЛ не будет, то может быть рассмотрен другой формат Кубка России. Например, провести его по швейцарской системе, а дальше плей-офф.

— Какой дедлайн по изменению формата Кубка России? Станет ли турнир более привлекательным?

— У нас будет достаточно времени. Не сказал бы, что к Кубку России низкий интерес. Давайте вспомним финал в воскресенье: огромный ажиотаж, количество заявок на билеты превышает ожидания. Если вспомнить четвертьфинальные матчи, там было высокое качество футбола. Мы не считаем, что этому турниру что-либо угрожает. Видим растущий интерес к нему. В пользу этого говорят призовые — в этом сезоне победитель получит 40 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом сезоне.

Кубок России и Кубок лиги — два разных турнира. Кубок России отличает большее внимание со стороны регионов, они имеют возможность сыграть с клубами РПЛ. Уверен, что интерес к Кубку России сохранится.

— Обсуждались ли изменения внутри РПЛ?

— Рабочая группа рассматривала различные форматы. В том числе и деление на восьмерки внутри чемпионата. Но большинство клубов приняли решение сохранить текущий формат.

— Если до 15 июля рабочая группа Кубка лиги не найдет финансирование, то турнира не будет?

— До 15 июля РПЛ должна принять решение по проведению этого турнира. Если такое решение будет принято, то исполком рассмотрит и, скорее всего, поддержит это решение. Нужно дополнительное время для рассмотрения формата и достижения конкретики финансового регламента.

— Если наши клубы вернутся в еврокубки, Кубок РПЛ прекратит свое существование?

— Да.

— Говорили ли вы руководителям клубов, что по итогам этого сезона никто не вылетает?

— У нас два месяца назад состоялся исполком. У меня не было встреч с представителями клубов ни до, ни после исполкома. В прошлую пятницу была единственная встреча с представителями клубов — это все, что было. Позиция исполкома была озвучена, она в силе.

— При каких обстоятельствах РПЛ может быть расширена до 18 клубов в каком-либо сезоне?

— Этот вопрос нужно обсуждать. Если говорить о следующем сезоне, то мы получили письменное мнение большинства клубов о том, что они против. Все говорят о том, что нельзя менять правила игры после завершения чемпионата. Нарушается спортивный принцип, у болельщиков теряется доверие к турниру. Все понимают: то, что происходит на футбольном поле, уже не важно. Какие-то клубы готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса, но они не готовы делать это задним числом. Нам важно, чтобы это были клубы с полноценным финансированием, со стадионами, которые бы соответствовали требованиям РПЛ. Также важно, чтобы клубы играли в футбол. Это не обязательно атакующий футбол. Я за современный, интенсивный футбол. Очень важно, чтобы была философия современного футбола. Играть от обороны тоже можно по-разному. Если я увижу такие 18 клубов с современным стилем, то буду рад увеличить количество команд до 18. При этом я готов прислушаться к другим членам исполкома. Финансовая составляющая — тоже важный аспект. Важно, чтобы лига при увеличении команд тоже приобрела, а не потеряла. На данный момент есть ряд вопросов. Если инициативная группа подготовит взвешенное предложение, которое учитывает финансовую составляющую, то вопрос будет вынесен на обсуждение исполкома. Я вполне допускают такое развитие событий.

— Какая аргументация у телевизионного вещателя против увеличения числа команд?

— Они считают, что дополнительные матчи с точки зрения спонсорства ничего не дадут. Это профессиональный вещатель, это их позиция. Они лучше понимают ситуацию, не хочу комментировать за них. Есть позиция клубов. Вы знаете позицию «Спартака». Леонид Федун, например, считает, что увеличение команд до 18 ничего не даст «Спартаку». Это даст два дополнительных домашних матча, которые не будут интересны болельщикам. Плюс будет два выезда. Так считает не только «Спартак». Есть клубы, для которых финансовый аспект дохода не очень важен. Позиция большинства клубов — не менять правила игры по ходу чемпионата.

«13+12» — новый лимит на легионеров в РПЛ

— Министр подписал приказ нового лимита на легионеров. В ближайшее дни должна произойти его регистрация. Следующий сезон мы начнем с новым лимитом. Да, есть ограничения по числу иностранных футболистов. Но сейчас никто не заставляет использовать клубы максимальную квоту легионеров. Они вправе сами определять количество иностранных футболистов.

— Какой будет реакция РФС, если ФИФА разрешит легионерам покидать клубы без какой-либо компенсации?

— Если будет принято такое решение, мы выступим против. Но субъектной стороной в споре будет не РФС, а клубы. У них будет полное право оспаривать решение в CAS.

О ситуации с продажей билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России

— Отслеживаете ли вы ситуацию с перепродажей билетов на финал Кубка?

— Хочу отметить высокий ажиотаж вокруг этого матча. В апреле мы поступили правильно, что выбрали местом проведения финала «Лужники». Я читал достаточно много критики о том, что это неправильное место, что не удастся заполнить стадион. Время подтвердило, что это решение было правильным. Спрос превосходит предложение.

Понятно, что мероприятие привлекает перекупщиков. Вы знаете, что билеты продает не РФС, а ведущий оператор — «Кассир.ру». Они предприняли все меры, чтобы избежать утечки билетов в руки профессиональных спекулянтов. Мы отслеживаем каждый случай перепродажи билетов. По нашей информации, меньше двух процентов билетов действительно попало в руки профессиональных перекупщиков. Объявления, которые они вывесили, — это либо фальшивые билеты на несуществующие трибуны, либо некие фьючерсы: вы платите деньги, а мы постараемся купить билет и вам его перепродать.

Жаль, что «Лужники» вмещают только 80 тысяч.

— Был ли РФС готов к такому ажиотажу?

— Скривлю душой, если скажу, что мы знали о том, что спрос составит 200 тысяч билетов. Предполагали, что нам удастся гарантированно продать 50-60 тысяч. Организацией билетов занимается профессиональный игрок на этом рынке. Они лучше всего готовы к продаже билетов в столь экстремальной ситуации. Да, сайт РФС упал на несколько часов, но то же самое произошло на «Кассир.ру». Если сравнивать, то похожая ситуация была в 2019 году, когда продавались билеты на концерт Metallica. В данной ситуации давайте порадуемся за наш футбол и финалистов, которые сыграют на переполненных «Лужниках». Это очень важное событие.

Про крымский футбол и сборную России

— Почему вы не включаете Крымский футбольный союз в состав РФС?

— Чтобы кого-то включить, должно быть обращение. У крымского футбола особый статус. Крымский футбольный союз находится под эгидой УЕФА. В свое время были письма, которые вводили запрет на участие крымских профессиональных клубов в российских соревнованиях. Это один из тех факторов, которые нужно учитывать. Нужно взвесить все «за» и «против». После этого исполком сможет принять решение.

В Крыму играют в футбол студенческие и любительские клубы. Там развивается футбол. Была проведена работа, чтобы крымские детско-юношеские команды могли играть с российскими. Мы были близки, чтобы договориться с УЕФА об этом. Но сейчас этот вопрос на паузе. Я уверен, что в ближайшее время мы сможем продолжить работу в этом направлении. На данный момент мы являемся членами ФИФА и УЕФА, мы исходим из этого. Мы направили апелляции на решения ФИФА и УЕФА. На данном этапе их мнения надо учитывать. Мы продолжим работу с УЕФА в этом направлении.

— Какие у вас отношения с руководством УЕФА и Чеферином?

— С Чеферином у меня хорошие рабочие отношения. Но мы не согласны с теми решениями, которые были приняты.

— Идет ли речь о том, что вы можете в будущем оставить свои посты?

— Кто об этом говорит? У меня нет планов оставлять свой пост. УЕФА и ФИФА так вопрос не ставят.

— Стало ли меньше позитива в отношениях с УЕФА? Нужно ли принимать какие-то свои шаги в условиях отстранения наших команд?

— Есть несколько сценариев развития событий. Мы исходим из того, что так или иначе этот вопрос будет решен. Пока что важным для нас сценарием будет то, что наша апелляция в CAS будет удовлетворена. На данный момент это наш базовый сценарий, мы из этого исходим. Когда вы говорите о принятии Крымского футбольного союза, вы должны учитывать этот факт.

— Контактируете ли вы с Прядкиным? Не строятся ли через него контакты с УЕФА?

— Вам правильнее будет задать вопрос Сергею Геннадьевичу. Я с ним общаюсь, но контакты в УЕФА у нас прямые. Мы их используем.

— Покинет ли Ашот Хачатурянц свой пост в ближайшее время?

— Мне об этом ничего неизвестно.

— Почему сборная отказалась от идеи товарищеского матча с Ираном? Планируются ли какие-то другие игры?

— Тренерский штаб посчитал нецелесообразным проведение товарищеского матча летом. Запрета на проведения товарищеских матчей нет. В сентябре мы планируем провести несколько товарищеских игр, в том числе на территории России. Это матчи не только с Белоруссией, есть другие команды.

— Как РФС будет сокращать расходы? Какое сокращение прогнозируете вы?

— Мы уже провели оптимизацию бюджета. Есть несколько сценариев: базовый, оптимистичный, консервативный. Во всех ситуациях предусмотрено сокращение бюджета. Проблем мы не видим. Для нас очень важно сохранить финансирование программы детско-юношеского футбола, финансирование всех наших программ. Вы знаете, что в этом сезоне 165 команд примут участие в соревнованиях Юношеской футбольной лиги. Все важные турниры мы проведем. Сохраним финансирование детско-юношеского футбола и постараемся оказать помощь академиям.