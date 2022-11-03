Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы

«СЭ» задал 20 вопросов руководителям клубов и спортивным директорам, на которые те ответили анонимно. Результаты вас удивят.

Какой игрок — самый переоцененный? А кто — самый грязный? Кого бы вы забрали в свой клуб, если бы была возможность? Вряд ли кто-то из руководителей клубов готов с ходу открыто ответить на эти вопросы. Поэтому «СЭ» организовал анонимный опрос генеральных менеджеров клубов КХЛ, попросив их ответить на 20 главных вопросов о нынешнем сезоне.

Мы узнали, что большинство клубов — за расширение лиги, но против сокращения лимита на легионеров. Что считавшийся еще полгода назад главной звездой лиги Вадим Шипачев — самый переоцененный игрок КХЛ. Что лучший вратарь — 22-летний новичок, который еще недавно играл в ВХЛ. И еще очень много интересного.

В опросе поучаствовал 21 клуб КХЛ из 22: единственным отказавшимся по непонятной для нас причине стал «Локомотив».

Фото «СЭ»

До начала анкетирования можно было ожидать, что подавляющая часть менеджеров тактично откажется отвечать на первый вопрос. Мол, «нельзя заранее отдавать победу другому клубу», «мы верим только в своих ребят», «это неэтично» и т. д. Однако мы были приятно удивлены, когда большинство руководителей честно вручили виртуальный Кубок Гагарина СКА и «Металлургу», единолично властвующим на «Западе» и «Востоке» соответственно.

Только коронация команд Романа Ротенберга и Ильи Воробьева не заведомое желание свесить лапки и сдаться без борьбы, а скорее банальное признание их силы. В конце концов, оба лидера сейчас выглядят механизмами практически без слабых мест.

Фото «СЭ»

Предугадать MVP плей-офф куда сложнее, чем чемпиона. Но общими усилиями боссы смогли выделить четкий топ-3 кубковых бойцов, где чуть повыше остальных должен стоять Эдди Паскуале, выигравший Кубок Колдера в АХЛ вместе с фармом «Детройта». В остальном же мнения разделились. И выбивается из стройного ряда звезд лишь Дмитрий Николаев, никогда не игравший в матчах на вылет на уровне КХЛ.

Фото «СЭ»

Еще в прошлом году Марат Хайруллин был лидером скромного «Нефтехимика». Теперь 26-летнего уроженца Волжска можно точно назвать главным трансферным попаданием Романа Ротенберга, а сразу 14 менеджеров КХЛ предрекают, что он до конца сезона так и не отдаст никому первую строчку в списке бомбардиров. Не верят так боссы даже в куда более раскрученного и крайне стабильного в регулярке канадского немца Брукса Мэйсека, на котором держится первое звено «Автомобилиста». И это при том, что сейчас в гонке их разделяет всего одно очко. Не слишком ли оптимистичный расклад для вингера, который проводит в топ-клубе первый сезон?

Фото «СЭ»

Когда в СКА решили идти в сезон с тандемом Самонов — Николаев, мало кто мог подумать, что на старте регулярки армейцы вообще не будут испытывать никаких проблем с последним рубежом. Но если уровень первого все прекрасно понимали, то имя второго вообще не было знакомо широкой аудитории.

Воспитанник петербургского хоккея Дмитрий Николаев по юниорам никогда не считался будущей звездой и не привлекался в сборную страны по своему возрасту. Кажется, отсутствие шумихи вокруг помогло ему спокойно развиваться, продвигаться по клубной вертикали СКА, в конце концов получить место в основе после классного сезона в ВХЛ и потеснить с позиции первого номера куда более готового и опытного конкурента. На данный момент 22-летний голкипер — один из лидеров лиги по проценту отраженных бросков (94,4) и коэффициенту надежности (1,61).

Отчасти помогает Николаеву общий уровень команды и классная линейка защитников. Тем не менее сразу пять менеджеров не стали делать на это скидку и уже после двух полноценных месяцев в КХЛ назвали его лучшим голкипером лиги. И, надо признаться, результат в этой номинации оказался крайне неожиданным. Но куда больше удивляет, что без своих голосов не остался постепенно увядающий Василий Кошечкин, превратившийся в сменщика серебряного призера опроса Эдди Паскуале. Не тот ли это случай, когда на него полностью сработало имя?

Фото «СЭ»

В этой номинации разброс мнений получился более широким. Но вряд ли кто-то возмутится, увидев на первом месте четвертого бомбардира СКА и самого быстрорастущего российского защитника Александра Никишина, которого питерцы выменяли у «Спартака» на пакет из девятерых хоккеистов. В КХЛ достаточно давно не было отечественного защитника, который уже в 21 год мог бы определять игру топ-клуба. Габариты, умение вести силовую борьбу, классное катание, зубодробительный щелчок, хороший первый пас и роскошное видение площадки — все при нем. Тут вообще никаких вопросов.

Остались позади даже такая глыба, как Никита Нестеров, и монолит нынешнего «Витязя» Джереми Рой, которого босс «Витязя» Игорь Варицкий откопал где-то в Словакии, — оба получили по три голоса. А вот дальше идет чистая вкусовщина.

Фото «СЭ»

Не срослось с консолидацией и при выборе лучшего иностранца лиги. Благо здесь последним голосом одного из менеджеров клуба Западной конференции удалось вывести в единоличные лидеры Филиппа Майе. Так что драки между болельщиками «Магнитки» и «Динамо» не ждите.

Франкофон второй сезон подряд остается первым центром и самым влиятельным игроком «Металлурга». В отличие от О'Делла, добавляет ему ценности тот факт, что прошлой весной он отказался уезжать из России в разгар международной напряженности и честно отпахал в плей-офф. Кто вообще скажет, что он не заслужил звание лучшего легионера КХЛ? Словенский агент Алеша Пилко точно может гордиться своим клиентом.

Фото «СЭ»

Самый техничный игрок лиги — одна из немногих номинаций, где боссы были относительно единодушны. Сразу семь человек в ней проголосовали за наконец-то получившего по-настоящему крупный контракт Дамира Жафярова, способного в единоборствах один в один затерзать любого защитника за счет быстрых рук, маневренного катания и светлой головы. И опять здесь приходится завидовать Роману Ротенбергу, урвавшему этим летом главный кусок трансферного пирога.

Не обделили вниманием и Николая Голдобина, наладившего отношения с Ильей Воробьевым и наконец-то заигравшего в полную силу. Остальные же имена, за исключением омского Владимира Ткачева, хоть и получили всего по голосу, но больших вопросов не вызывают. Жаль лишь, что из-за травмы многие так и не успели оценить уровень Джоша Хо-Сэнга, которого в свое время по технике сравнивали с его бывшим партнером по детской команде Коннором Макдэвидом.

Фото «СЭ»

В одной из самых трудноопределимых категорий главный бегунок КХЛ нашелся довольно быстро. Каждый третий менеджер отдал должное быстрым ногам и бешеному моторчику нижегородца Кирилла Воронина, которые можно было разглядеть еще семь лет назад во Владивостоке. Со времен игры за «Адмирал» скоростные данные шустрого 28-летнего вингера не успели испортиться, и во многом именно из-за них он по-прежнему в цене на рынке. Поэтому приз в виде игрушки легендарного ежика Соника отправляется в Нижний Новгород.

За ним расположились привычно живой канадец Брендан Лайпсик и звезда «Нефтехимика» Павел Порядин. А вот далее голоса размываются сразу между десятью хоккеистами. Кстати, если техника — понятие субъективное, то скорость — величина вполне объективная и поддающаяся четкому измерению. Однако, как бы мы этого ни хотели, провести забег между всеми 13 кахаэловскими спринтерами, к сожалению, нереально.

Фото «СЭ»

Потенциальных лидеров одной из двух наших антипремий, кажется, можно было назвать без голосования. Типичного дуболома из 90-х Гарета Ханта добрая половина лиги ненавидит за сам статус тафгая, который он носит еще со времен выступления в юниорских лигах. Куда более «играющий» защитник Григорий Панин заработал репутацию паршивца КХЛ за регулярную грязь в постоянных попытках сыграть пожестче и порадовать болельщиков силовым приемом.

Чуть поодаль от них расположился Сергей Плотников, который грубит куда менее явно, чем другие хоккейные хулиганы, но бесит соперников ненамного меньше. По-прежнему ненависть вызывает Александр Радулов, чей буйный нрав с годами никуда не улетучивается. Что до габаритных защитников типа Никиты Трямкина и Андрея Педана, то приемы на грани изначально заложены в ДНК их игрового стиля. А значит, от постоянного осуждения и косых взглядов им никуда не деться.

Интересно здесь лишь узнать, чем кому-то насолил Андрей Алтыбармакян. Мы знаем нападающего «Сочи» эмоциональным, но отнюдь не самым грубым хоккеистом. Или на льду он выглядит по-другому?

Фото «СЭ»

Вадим Шипачев и Александр Радулов: ожидание — лучшие бомбардиры КХЛ, безоговорочные лидеры «Ак Барса», опора Олега Знарка; реальность — два самых переоцененных игрока лиги. Анонимная казнь казанцев в управленческих кругах на фоне текущего результата вполне читаема и логична — за летние шаги камень в Марата Валиуллина не кинет только ленивый.

Досталось и кризисному «Авангарду», который представлен в списке игроков с ярлыком «переплачено» Владимиром Эдуардовичем Ткачевым и Сергеем Толчинским. Кто избежал порки, так это Максим Шалунов и челябинский Владимир Ткачев, до сих пор не оправдывающие свои деньги. Впрочем, если бы не провал Казани, им могло бы достаться куда больше внимания.

Фото «СЭ»

Интересно, кому так неприятен «Нефтехимик»? Олег Леонтьев ставит своей команде яркий комбинационный хоккей, и соперникам приходится непросто — в матчах против нижнекамцев всегда стоит ждать быстрых выпадов и мощного форчека. Андрей Мартемьянов витиеватый хоккей не любит, но и против его «Сибири» мало кто горит желанием играть. У новосибирцев много хоккеистов, которые «залезают под кожу». Зато никто не против сыграть против «Ак Барса», «Автомобилиста», «Локомотива», московского «Динамо».

Фото «СЭ»

Вы тоже задаетесь вопросом, кто тот человек, что проголосовал за Евгения Кетова? Мы знаем, но умеем хранить секреты. А по поводу лидерства Сергея Мозякина вопросов быть не должно: вряд ли в обозримом будущем кто-то сможет побить его бомбардирские рекорды.

Если нахождение Кетова в этом списке еще можно объяснить, то что там делает Александр Овечкин? Конечно, капитан «Вашингтона» — абсолютная легенда, но ведь в КХЛ он сыграл всего 31 матч в локаутном сезоне-2012/13. Что, так запало в душу?

Фото «СЭ»

О мощном броске Антона Бурдасова было известно давно, но за последние два сезона он подтвердил наличие «пушки» мощной статистикой — по 23 гола за регулярку. Продолжает ужасать соперников Бурдасов и в «Тракторе». Не удивляет и наличие в топе Михаила Григоренко с Ридом Буше. А вот бросок Хайруллина, кажется, недооценили: кому Марат накидал 14 шайб в этом сезоне?

Фото «СЭ»

Помечтать и примерить в свой состав любого игрока КХЛ — что может быть заманчивее? Абсолютного топа здесь нет: по два менеджера хотят забрать себе Никишина, Паскуале, Яшкина и О'Делла. Но есть и совсем неожиданные варианты, например, Даниил Моисеев и Максим Соркин. И что, кому-то действительно нужен Вадим Шипачев образца нынешнего сезона?

Фото «СЭ»

«Торпедо» Игоря Ларионова покорило даже тех, кто всегда скептически смотрел на уровень игры в КХЛ. Наблюдать за атакующим хоккеем нижегородцев — одно удовольствие, а то, что в клубе делают результат с помощью молодых игроков, радует вдвойне.

Конечно, всем интересен проблемный «Ак Барс» Олега Знарка, но не меньше — монструозный СКА Романа Ротенберга. А что «Салават Юлаев» и «Локомотив»? Или «Куньлунь»?

Фото «СЭ»

Как и в предыдущих вопросах, голосовать за себя не запрещалось, и кто-то действительно воспользовался этим. Помимо Ротенберга и Есмантовича хочется отметить высокие позиции генменеджера «Витязя» Игоря Варицкого. Он год за годом ухитряется привозить в не самый обеспеченный клуб классных легионеров и находит перспективных молодых россиян.

Фото «СЭ»

Прошедшим летом вопрос с лимитом на легионеров был одним из самых обсуждаемых. Говорили даже, что уже принято сокращение с пяти до трех иностранцев на следующий сезон. Но пока решения нет, и если в этом моменте что-то будет зависеть от клубов, то их ответ очевиден.

Пять клубов — наши герои, которым не нужен лимит. Тем более сейчас нет никакого смысла искусственно ограничивать клубы: качественных легионеров, готовых в нынешних условиях ехать в Россию, не так много.

Фото «СЭ»

Здесь расклад позиций понятен: большинство — за сохранение нынешнего потолка зарплат, но не самым богатым клубам выгоднее было бы его сокращение. Тогда некоторые лидеры топов выходили бы на рынок, а уровень команд — еще более подравнялся. Богатым клубам же, разумеется, было бы выгодно увеличение потолка зарплат.

Фото «СЭ»

Кто-то уточнял, что расширение лиги можно произвести за счет возвращения «Лады», «Югры» и «Кузни», и распределение голосов дает понять, что против камбэка тольяттинцев выступать будут немногие. Главное, чтобы новички соблюдали современные требования КХЛ.

Фото «СЭ»

Не уверены, что менеджеры регулярно находят в своем графике место для матчей НХЛ, но с главным они определились точно: Коннору Макдэвиду равных нет. При этом аж пять человек проголосовали за Александра Овечкина. Радует и экскурс в историю с выбором Уэйна Гретцки. Но как же быть с отсутствием, например, Кирилла Капризова или Артемия Панарина?