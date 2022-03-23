Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:05

РФС одобрил новый лимит: не более 13 легионеров в заявке и 8 на поле

РФС одобрил для предоставления в Минспорт новую формулу лимита на легионеров
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дом футбола РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Исполком Российского футбольного союза (РФС) одобрил для предоставления в Министерство спорта новую формулу лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба РФС.

Организация предложила установить с сезона-2022/23 ограничение, согласно которому клубы-участники чемпионата смогут включать в заявку не более 13 иностранных футболистов. При этом одновременно на поле смогут находиться не более 8 иностранцев в каждой команде.

Кроме того, в случае принятия новой формулы для участников чемпионата будет установлено обязательное требование включать в заявку не менее 12 доморощенных футболистов.

В данный момент в российской премьер-лиге действует лимит на легионеров, согласно которому клубы могут включать в заявку не более 8 иностранцев. При этом все иностранцы могут находиться на поле одновременно.

3
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мифы о фитнесе и питании: как не навредить себе
Без Карпина, зато с Ибрагимовичем и Бэйлом. Что ждать от отборочных матчей на чемпионат мира-2022, от которых отстранили Россию
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — каким он должен быть?
Дюков: «Никто не заставляет клубы иметь 13 легионеров, у них может быть ни одного»
РФС опубликовал итоги заседания исполкома: основные вопросы — лимит, расширение РПЛ и Евро-2028/32
Дюков рассказал о формате нового лимита на легионеров в РПЛ
Из «Рубина» уехали почти все легионеры — что будет дальше? Инсайды «СЭ»
Хачатурянц рассказал, при каких обстоятельствах клубы РПЛ могут не доиграть сезон
Хачатурянц: «Есть случаи, при которых судья не должен назначаться на ту или иную команду»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент РФС оценил возможность сокращения числа участников РПЛ

Дюков заявил, что остается членом исполкома УЕФА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости