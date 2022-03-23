РФС одобрил новый лимит: не более 13 легионеров в заявке и 8 на поле

РФС одобрил для предоставления в Минспорт новую формулу лимита на легионеров

Исполком Российского футбольного союза (РФС) одобрил для предоставления в Министерство спорта новую формулу лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба РФС.

Организация предложила установить с сезона-2022/23 ограничение, согласно которому клубы-участники чемпионата смогут включать в заявку не более 13 иностранных футболистов. При этом одновременно на поле смогут находиться не более 8 иностранцев в каждой команде.

Кроме того, в случае принятия новой формулы для участников чемпионата будет установлено обязательное требование включать в заявку не менее 12 доморощенных футболистов.

В данный момент в российской премьер-лиге действует лимит на легионеров, согласно которому клубы могут включать в заявку не более 8 иностранцев. При этом все иностранцы могут находиться на поле одновременно.