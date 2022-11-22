Решение, которое бьет под дых КХЛ. Сокращение лимита на иностранцев понизит уровень лиги

Со следующего сезона каждая команда сможет заявлять лишь по три легионера на матч.

Без практики на международном уровне спортивным и, в частности, хоккейным руководителям впору было задуматься о процветании внутренних чемпионатов. Это одновременно создание качественного продукта для болельщиков и плодородных условий для развития игроков. Молодежь по-настоящему растет, когда играет с лучшими. Недаром МЧМ и другие топ-турниры стали толчком для многих парней. И повышение внутренней конкуренции в КХЛ виделось правильным шагом в условиях международного бана.

Первые шаги сделали в правильном направлении. Увеличили количество матчей в регулярке. Теперь каждая команда проводит по 68 игр — это огромный плюс для поддержания интереса к турниру. Плей-офф начнется с 1 марта. Получается, для шести команд сезон закончится в конце февраля, а еще для восьми — в начале весны. Ради трех клубов — казахстанского «Барыса», белорусского «Динамо» и китайского «Куньлуня» — часть городов лишится большого хоккея к марту, что довольно спорно.

Хватало более противоречивых движений. Летом активно продвигалась идея сокращения лимита на иностранных игроков. С тезисом: надо доверять нашим кровинушкам, а не легионерам, которые отнимают время у молодых россиян. На сезон-2022/23 сохранили прежнюю квоту. Каждая команда может заявить на матч пять иностранцев. История на этом не закончилась. Недавно Минспорт уточнил, что в следующем чемпионате легионерскую заявку сократят до трех игроков.

«Наша позиция является максимально взвешенной, есть резоны со стороны Федерации хоккея России по снижению количества легионеров. Решение по трем легионерам формализовано, оно будет в следующем году. Есть определенные процедуры, связанные с регистрацией приказа в министерстве юстиции. Но понимание о совместных действиях у нас есть», — цитирует ТАСС министра спорта Олега Матыцина.

Идею сокращения лимита лоббирует ФХР. Главный аргумент за переход на трех иностранцев — доверяйте местным! Оптимизация импортной рабочей силы ударит по и без того ослабленному отъездом топовых финских, шведских и чешских легионеров чемпионату. Сейчас лига цепляет отдельными сюжетами. Появляются новые таланты, переживают вторую, третью или десятую молодость некоторые ветераны. Впечатляют тренерские команды, такие как «Торпедо», «Адмирал», московское «Динамо». Но общий уровень мастерства и творчества снизился. Печально, но это так.

Брукс Мэйсек. ХК «Автомобилист»

Когда хоккей в стране хромает на одну ногу, чиновники предлагают пробить лоу-кик по другой. Утверждая, что это поможет раскрыть внутренний потенциал. Недавно «СЭ» проводил большой опрос генеральных менеджеров КХЛ. Только один руководитель проголосовал за сокращение лимита. Большинство управленцев устраивает текущее положение. Слова благодарности тем, кто выбрал полный отказ от лимита. Это показывает, что идея Минспорта и ФХР не находит одобрения среди самих клубов. Стороны существуют в полном дисконнекте. Но позиция клубов, понятное дело, уязвимая. Федерация и Минспорт сказали: «Надо!» — клубы ответили: «Хорошо!» И никого не интересует, как тот же «Адмирал» заполнил заявку качественными игроками, когда топ-клубы собирают талантливых юнцов с детских школ по всей стране. Часть команд продолжит комплектовать состав по остаточному принципу.

Никто из сторонников сокращения лимита адекватно не пояснил, почему клубам и КХЛ это «надо». Без лозунгов, категоричности и крайностей. А с развернутой программой, исследованием, статистикой и обсуждением с непосредственными исполнителями. То есть с клубами. А самое главное — не выдали ключевой контраргумент в противовес НХЛ, которая отказалась от лимита и придерживается принципа «у нас играют лучшие». Между сокращением иностранной заявки и вводом в состав молодежи нет прямой зависимости. Тренеры, которые не хотят, не умеют или не видят смысла работать с молодежью, выберут «сбитых летчиков», а юнцы продолжат полировать лавку.

Любые преобразования должны внедряться с умом и учетом мнения всех заинтересованных сторон. Совершенно непонятно, чем условные Мэйсек и Буше, Червены и Криштоф, Рейдеборн и Паскуале, О'Делл и Мерфи мешают развиваться юным талантам. Искусственная опека молодежи не сделает из них новых Овечкиных, Малкиных и Панариных. Каждый должен доказать игрой, самоотдачей и отношением к делу то, что тренеру надо заявить его в первое-второе звено, а не Мэйсека, Буше или Червены. Сейчас большинство клубов сами понимают, что путь в светлое будущее лежит в том числе через развитие юнцов. Только вот незадача: сильнейшие все равно стремятся за океан. Потому что в НХЛ играют лучшие. Никакого лимита. Лучшие из лучших. Замкнутый круг. И для чего нам ужесточать лимит? Тем более сейчас, когда сборная отрезана от турниров всех возрастов.

Перед текущим сезоном КХЛ отстояла прежнюю квоту на легионеров. Новую битву, похоже, здравый смысл проигрывает. Вместо повышения пола зарплат и выравнивания среднего бюджета клубов лига потеряет около 25 сильных игроков. Особенно удивительно говорить о сокращении лимита, когда нынешние руководители вдумчиво относятся к выбору иностранцев. Редко увидишь, чтобы клуб привозил откровенно лишнего легионера. Скаутинг стал качественнее, а цена ошибки — выше. А теперь, видимо, возрастет еще серьезнее, когда в заявку на матч разрешат внести только трех иностранцев. Сильных игроков все меньше, но вы развивайтесь.