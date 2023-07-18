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Сегодня, 12:30

Чешский форвард откажется от гражданства, чтобы стать россиянином. История с двойным дном

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеист Остап Сафин
Остап Сафин.
Фото Global Look Press
Александр Чеботарев
Александр Чеботарев.
Фото ХК «Лада»
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Остап Сафин подписал с «Ладой» лишь пробный контракт, но ему уже готовы сделать гражданство.

Опять в «Ладе» происходят странные вещи. В клубе решено помочь чешскому форварду Остапу Сафину получить российское гражданство. Поразительно! Хоккеист приехал на просмотровый контракт, но, не сыграв ни одного матча, претендует на документ, который позволит ему не считаться легионером.

Но начать нужно издалека. В Тольятти сразу после того, как команда вылетела из плей-офф ВХЛ, началась жестокая борьба за власть. Позиция руководителя хоккейного клуба КХЛ, при всех недостатках, весьма выгодная, а если ты обладаешь довольно специфическим талантом, то и прибыльная. Рассказывать о ходе сражения нет никакого смысла, да и легко запутаться, какая группировка одерживала локальные победы.

Как бы это ни смешно звучало, но именно влияние питерского клуба навело порядок. На должность спортивного директора был назначен Рафик Якубов, который, во-первых, был сильно мотивирован вернуться в КХЛ, а во-вторых, большой профессионал.

Александр Чеботарев
Александр Чеботарев.
Фото ХК «Лада»

Слышал, что на предварительных переговорах его главным требованием было увольнение из клуба генерального директора Александра Чеботарева. И это условие можно считать справедливым. С Чеботаревым были связаны многие скандальные ситуации последних двух лет, беспорядок при организации хоккейного процесса, весьма спорные трансферы и расторжения. Да и не забывайте, что руководитель «Лады» был в свое время пожизненно дисквалифицирован КХЛ за различные нарушения. Да, потом наказание сняли, пожалели человека. Но ведь это не отменяет того, что он был замешан в историях.

Якубов про это все знал и заранее предупреждал, что с таким сотрудником на крупной должности успехов добиться невозможно. Но в регионах не все так просто. Даже руководители СКА не смогли повлиять на то, чтобы генеральный директор покинул свой пост. В конце концов, они-то живут в Санкт-Петербурге, а он — в Тольятти и обладает связями.

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Осталось только ждать, когда вскроется причина, по которой он так держался за место. И ожидания не затянулись.

Генеральный директор обязан решать организационные вопросы, а по этой теме к клубу были весьма серьезные претензии от КХЛ. Со скрипом шло дело с реконструкцией арены, чтобы она соответствовала регламенту, оно сдвинулось, хотя и не без сложностей. Например, «Лада» получит не новый медиакуб, а нечто другое, гораздо менее современное. Но это было лишь начало.

Заниматься техническими вещами не очень интересно, да и не прибыльно. Что-то химичить с государственными тендерами очень опасно — в любой момент могут прийти органы. Но хоккейные вещи не проверяются, по крайней мере там тяжелее доказать факт непрофессионального отношения к делу. Мы-то все понимаем, но правоохранительные органы особо не вникают в спортивную составляющую.

Хоккеист Остап Сафин
Фото Global Look Press

История с приглашением на пробный контракт чешского игрока Остапа Сафина — из серии, когда ничего доказать нельзя, но все ясно, что происходит. Сафин — средний хоккеист, который ничем не лучше ребят, уже находящихся в Тольятти, более того, он уступает большинству. Но представитель Сафина как-то убедил Чеботарева взять хоккеиста в клуб, а теперь еще идет речь и о том, чтобы Остап получил российский паспорт и прекратил считаться легионером.

Лимит на легионеров — зло. Нет никаких оправданий тому, чтобы ввели очередное ограничение. Клубы теперь значительно переплачивают российским игрокам, не получая ничего. Кто-то старается схитрить. В СКА заговорили о том, чтобы дать российский паспорт Брэндону Лайпсику, в московском «Динамо» ждут, когда паспорт получит Бреннан Менелл. Кому-то кажется это неправильным, но оба хоккеиста весьма высокого уровня. В сборную их можно не приглашать, но если есть возможность сохранить ребят в лиге, то почему бы этим не воспользоваться.

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Но Остап Сафин — это совсем другое дело. Он хоккеист уровня ВХЛ, а документы ему стали делать только для того, чтобы у Александра Чеботарева были налаженные отношения с представителем игрока.

Довольно плохая история, которая прежде всего говорит о том, что никакого порядка в Тольятти не навели. И это еще не раз аукнется.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
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