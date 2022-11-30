Оказывается, в нашем баскетболе можно успешно играть и без легионеров. МБА показывает как

Российский состав под руководством Василия Карасева в погоне за большой тройкой.

Дебютант Единой лиги ВТБ приятно удивляет. Москвичи выиграли девять матчей из 14, уступив только ЦСКА, «Зениту», УНИКСу и «Парме» на выезде. При этом перед началом сезона команда потеряла Марка Тихоненко (травма спины), затем Макара Коновалова (плечо), а недавно Александра Хоменко. Экс-разыгрывающий ЦСКА получил серьезную травму колена и, вероятно, больше на сыграет в этом сезоне.

Обидно, учитывая, что Хоменко набрал отличную форму и был одним из лидером коллектива. Но и без двух основных разыгрывающих МБА уверенно переиграл «Самару» с легионерами, имеющими богатый опыт игры в Евролиге: Найтом, Риверсом и Теодором. Отметим, что самарский клуб обыгран второй раз в этом сезоне. Понятно, что глобальные выводы можно будет делать только весной, но факт, что в Единой лиге можно играть без легионеров, находит свое подтверждение.

38 дополнительных тренировок

Московский клуб начал межсезонье на месяц раньше других команд Единой лиги. Сыграли (и выиграли) этим составом Спартакиаду и заложили мощный фундамент по физической подготовке, командной и технической работе. В состав же подбирались очень мотивированные ребята. Многие получали мало игрового времени в других клубах Единой лиги (Лопатин, Платонов, Якушин, Хоменко), другие, в том числе и Даниил Касаткин, поднялись из Суперлиги. Плюс руководители МБА во главе с Игорем Кочаряном (отвечал за женскую сборную 3х3 на Играх-2022 в Токио) угадали с приглашением опытных игроков. Евгений Валиев, Антон Пушков и Евгений Воронов не только обрели в Москве вторую молодость, но и отлично влияют на командную химию.

Бронзовый призер Олимпиады-2012 Евгений Воронов в матче с «Енисеем». Анна Шамина (ПБК МБА)

Сбалансированным получился и тренерский штаб во главе с Василием Карасевым. Ему помогают Александр Афанасьев (долгие годы был главным тренером МБА) и Сергей Вознюк (провел несколько лет в «Зените» при Чави Паскуале). За ОФП отвечает Денис Лутиков, за индивидуальную работу — Василий Прокофьев. Услуги последнего очень востребованы. Например, Андрей Лопатин признавался в интервью тележурналу «Вид сверху», что провел 38 дополнительных занятий за календарный месяц.

«Все понимают, что физические кондиции — это настолько же важно, как и тактическая работа, — рассказывал «СЭ» Даниил Касаткин. — Поэтому все межсезонье мы имели круглосуточный доступ в тренажерный зал, делали много силовых упражнений. Нагрузка была приличная, но игроки нормально ее воспринимали. Так как все упражнения интересные, разнообразные, где-то даже неординарные. Василий Николаевич [Карасев] очень часто после тренировки оставляет игроков задней линии, старается дать индивидуальные подсказки. Это больше касается не технических моментов, а контроля игры, принятия решений, понимания баскетбола на взрослом уровне. Плюс тренерский штаб часто разбирает с нами видео. Один из помощников главного тренера может отозвать тебя буквально на пять минут и показать нарезку из трех-четырех эпизодов, в которых ты мог сыграть иначе и помочь команде. Такие моменты очень помогают расти».

Большой ростер

Сам Касаткин уже дважды входил в сборную недели Единой лиги (как и Лопатин), и если бы сборная России сейчас продолжала играть в квалификации ЧМ-2023, то Даниил мог бы быть одним из ключевых игроков национальной команды. После травмы двух основных разыгрывающих 23-летний защитник вынужденно действует на позиции первого номера. И делает это весьма неплохо.

Даниил Касаткин. Фото Мария Залоознова (Лига ВТБ) Фото Мария Залоознова (Лига ВТБ)

Стоит отметить, что МБА избежал провала несмотря на потерю важных игроков — во многом из-за внушительного ростера. На контракте в первой команде 17 человек (плюс привлекается талантливая молодежь из дубля). Летом многие не понимали, зачем москвичи взяли так много новичков.

«Тоже удивился, когда подписали 17 человек, — продолжает Даниил Касаткин. — Не понимал, как все будет работать. Сейчас же пришло осознание, что сезон будет длинным, много игр. А когда идет интенсивная подготовка, то микротравм, к сожалению, не избежать. Если в лазарете оказываются три-четыре человека, главному тренеру приходится выбирать 12 человек уже из 13-14».

Да, в Москву легче пригласить сильного россиянина, чем в Красноярск, Пермь или даже Нижний Новгород (при плюс-минус равноценных условиях). Но верил ли кто-то летом, что к концу ноября МБА будет лучшей командой за пределами топ-3? Вряд ли. Честно, тоже не думал, что такой расклад возможен.