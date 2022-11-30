Баскетбол
Единая лига ВТБ
Статьи
Таблицы Календарь / результаты Новости Видео Фото
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:00

Оказывается, в нашем баскетболе можно успешно играть и без легионеров. МБА показывает как

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Даниил Касаткин.
Фото ПБК МБА
Бронзовый призер Олимпиады-2012 Евгений Воронов в матче с «Енисеем».
Фото Анна Шамина (ПБК МБА)
Даниил Касаткин.
Фото Мария Залоознова (Лига ВТБ)
1/3
Российский состав под руководством Василия Карасева в погоне за большой тройкой.

Дебютант Единой лиги ВТБ приятно удивляет. Москвичи выиграли девять матчей из 14, уступив только ЦСКА, «Зениту», УНИКСу и «Парме» на выезде. При этом перед началом сезона команда потеряла Марка Тихоненко (травма спины), затем Макара Коновалова (плечо), а недавно Александра Хоменко. Экс-разыгрывающий ЦСКА получил серьезную травму колена и, вероятно, больше на сыграет в этом сезоне.

Обидно, учитывая, что Хоменко набрал отличную форму и был одним из лидером коллектива. Но и без двух основных разыгрывающих МБА уверенно переиграл «Самару» с легионерами, имеющими богатый опыт игры в Евролиге: Найтом, Риверсом и Теодором. Отметим, что самарский клуб обыгран второй раз в этом сезоне. Понятно, что глобальные выводы можно будет делать только весной, но факт, что в Единой лиге можно играть без легионеров, находит свое подтверждение.

38 дополнительных тренировок

Московский клуб начал межсезонье на месяц раньше других команд Единой лиги. Сыграли (и выиграли) этим составом Спартакиаду и заложили мощный фундамент по физической подготовке, командной и технической работе. В состав же подбирались очень мотивированные ребята. Многие получали мало игрового времени в других клубах Единой лиги (Лопатин, Платонов, Якушин, Хоменко), другие, в том числе и Даниил Касаткин, поднялись из Суперлиги. Плюс руководители МБА во главе с Игорем Кочаряном (отвечал за женскую сборную 3х3 на Играх-2022 в Токио) угадали с приглашением опытных игроков. Евгений Валиев, Антон Пушков и Евгений Воронов не только обрели в Москве вторую молодость, но и отлично влияют на командную химию.

Бронзовый призер Олимпиады-2012 Евгений Воронов в матче с «Енисеем». Фото Анна Шамина (ПБК МБА)
Бронзовый призер Олимпиады-2012 Евгений Воронов в матче с «Енисеем».
Анна Шамина (ПБК МБА)

Сбалансированным получился и тренерский штаб во главе с Василием Карасевым. Ему помогают Александр Афанасьев (долгие годы был главным тренером МБА) и Сергей Вознюк (провел несколько лет в «Зените» при Чави Паскуале). За ОФП отвечает Денис Лутиков, за индивидуальную работу — Василий Прокофьев. Услуги последнего очень востребованы. Например, Андрей Лопатин признавался в интервью тележурналу «Вид сверху», что провел 38 дополнительных занятий за календарный месяц.

«Все понимают, что физические кондиции — это настолько же важно, как и тактическая работа, — рассказывал «СЭ» Даниил Касаткин. — Поэтому все межсезонье мы имели круглосуточный доступ в тренажерный зал, делали много силовых упражнений. Нагрузка была приличная, но игроки нормально ее воспринимали. Так как все упражнения интересные, разнообразные, где-то даже неординарные. Василий Николаевич [Карасев] очень часто после тренировки оставляет игроков задней линии, старается дать индивидуальные подсказки. Это больше касается не технических моментов, а контроля игры, принятия решений, понимания баскетбола на взрослом уровне. Плюс тренерский штаб часто разбирает с нами видео. Один из помощников главного тренера может отозвать тебя буквально на пять минут и показать нарезку из трех-четырех эпизодов, в которых ты мог сыграть иначе и помочь команде. Такие моменты очень помогают расти».

&laquo;Локомотив-Кубань&raquo;&nbsp;&mdash; УНИКС. Дэрил Мэйкон с&nbsp;мячом. УНИКС обыгрывает «Локо» в режиме экономии. Мэйкон проводит лучшую игру в Единой лиге

Большой ростер

Сам Касаткин уже дважды входил в сборную недели Единой лиги (как и Лопатин), и если бы сборная России сейчас продолжала играть в квалификации ЧМ-2023, то Даниил мог бы быть одним из ключевых игроков национальной команды. После травмы двух основных разыгрывающих 23-летний защитник вынужденно действует на позиции первого номера. И делает это весьма неплохо.

Даниил Касаткин. Фото Мария Залоознова (Лига ВТБ)
Даниил Касаткин. Фото Мария Залоознова (Лига ВТБ)
Фото Мария Залоознова (Лига ВТБ)

Стоит отметить, что МБА избежал провала несмотря на потерю важных игроков — во многом из-за внушительного ростера. На контракте в первой команде 17 человек (плюс привлекается талантливая молодежь из дубля). Летом многие не понимали, зачем москвичи взяли так много новичков.

«Тоже удивился, когда подписали 17 человек, — продолжает Даниил Касаткин. — Не понимал, как все будет работать. Сейчас же пришло осознание, что сезон будет длинным, много игр. А когда идет интенсивная подготовка, то микротравм, к сожалению, не избежать. Если в лазарете оказываются три-четыре человека, главному тренеру приходится выбирать 12 человек уже из 13-14».

Да, в Москву легче пригласить сильного россиянина, чем в Красноярск, Пермь или даже Нижний Новгород (при плюс-минус равноценных условиях). Но верил ли кто-то летом, что к концу ноября МБА будет лучшей командой за пределами топ-3? Вряд ли. Честно, тоже не думал, что такой расклад возможен.

1
2
Читайте также
Британский журналист Уилсон назвал ЧМ-2018 лучшим мировым первенством, на котором он работал
Русские вратари доминируют в НХЛ. Илья Сорокин — новый претендент на звание лучшего
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ
Что происходит с медициной в Приангарье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УНИКС обыгрывает «Локо» в режиме экономии. Мэйкон проводит лучшую игру в Единой лиге
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости