История лимита на легионеров в России. От трех иностранцев на поле до восьми в заявке

Хроники ограничений иностранцев.

1990-е: 3 иностранца + 8 россиян на поле

Первый лимит после развала СССР появился в России еще в 1990-е. Действовал он до окончания сезона-1996. Одновременно на поле могли выходить максимум три легионера, причем ими считались футболисты из любых стран без российского гражданства — даже белорусы и украинцы. Однако возросший приток легионеров в межсезонье-1996/97 вынудил совет ПФЛ (тогда — руководящий орган высшей лиги) и исполком РФС пойти на изменения. Обсуждался проект увеличения этой квоты до пяти игроков, одновременно находящихся на поле (еще пятеро могли быть включены в запас). Но все-таки в январе 1997 года все ограничения на иностранцев в высшей лиге решили отменить совсем.

При этом в первом и втором дивизионах лимит остался — не более пяти и трех игроков на поле соответственно.

2005: 5+6 на поле (с лазейкой)

Вновь о введении лимита в России заговорили после провала сборной на азиатском чемпионате мира-2002, а ранний вылет с Евро-2004 и 1:7 от Португалии только ускорили процесс. Уже в декабре 2004-го новое ограничение было утверждено: восемь иностранных игроков в заявке на матч и до пяти одновременно на поле. Но еще тогда президент РФПЛ Юрий Заварзин озвучил важную оговорку: «Под это правило не подпадают футболисты, которые провели как минимум десять матчей за национальные сборные или имеют действующий контракт с клубом РФПЛ, заключенный до 2001 года».

Смягчение размыло саму формулу: клубы покупали игроков из нефутбольных стран, заигранных за свои сборные, чтобы они не подпадали под лимит. А 27 августа 2005 года состоялся легендарный матч «Москва» — «Динамо», в котором бразильский тренер бело-голубых Иво Вортманн выпустил в стартовом составе 11 легионеров. То есть формально та игра уже прошла при действующем лимите, но все равно стала катализатором радикальных перемен.

2006: 7+4 на поле

РФС отреагировал быстро: уже в декабре 2005 года установили новый лимит, на который повлиял в том числе невыход сборной России на чемпионат мира-2006. Исполком РФС принял решение, что с 2006 года на поле в составе команды одновременно смогут находиться семь иностранцев максимум. Это одно из эпохальных решений Виталия Мутко на посту президента РФС.

2009: 6+5 на поле

2008-й год принес России Кубок УЕФА и бронзу чемпионата Европы. РФС связывал эти успехи в том числе с введением лимита на легионеров и решил его ужесточить. Это правило в начале чемпионата-2009 нарушил главный тренер «Зенита» Дик Адвокат. В матче с «Локомотивом» он выпустил на замену Фатиха Текке, который стал седьмым иностранцем в составе сине-бело-голубых. В регламенте не оказалось наказания за такое нарушение, и питерцы отделались штрафом в 500 тысяч рублей. Результат матча (1:1) оставили в силе.

2012: 7+4 на поле

В первый сезон по схеме «осень — весна» российская премьер-лига вошла со смягченным лимитом. РФС вернулся к формуле «7+4», что очень не понравилось министру спорта РФ Виталию Мутко. «Это неверное, безответственное и бесперспективное решение», — резюмировал он и пообещал начать борьбу за обратное изменение лимита. Мутко добавил, что нужно было не смягчить лимит, а ужесточить — до схемы «5+6».

2015: 6+5 на поле

Мутко действительно вернул прежний лимит, хоть и не сразу. Двигателем изменений стал «закон о легионерах», согласно которому регулировать число иностранных спортсменов должно было Министерство спорта РФ. В итоге от уже вроде бы согласованной схемы «10+15» (10 иностранцев и 15 россиян в заявке без ограничений на поле) пришлось отказаться, и за три дня до старта нового сезона был утвержден уже знакомый вариант «6+5». А заодно легионерами признали всех, кто не может играть за сборную России. Клубы оказались очень недовольны: например, главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш назал этот лимит худшим из возможных решений.

2019: 8+17 в заявке

Действующий лимит принят при президенте РФС Александре Дюкове. Наш футбол наконец-то пришел к ограничениям в заявке, а не по количеству иностранцев на поле. Схема была принята более жесткая, чем обсуждалось за несколько лет до этого («10+15»). В силу новый лимит вступил с сезона-2020/21 и действует до сих пор.

2022: ???

Одной из самых обсуждаемых тем лета 2021 года вновь стал лимит. После вылета сборной России с Евро-2020 уже после группового этапа сперва обсуждалось ужесточение текущей формулы, а затем клубы РПЛ и РФС стали все активнее продвигать идею полной отмены ограничений. В августе президент РФС Александр Дюков подтвердил, что организация выдвинула предложение об отмене лимита на легионеров в РПЛ.

Однако такие вещи в России решает государство, и без одобрения Министерства спорта лимит не убрать. В свою очередь, на позицию Минспорта влияет Президент РФ. И в пятницу на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин дал понять, что не поддерживает идею отказаться от лимита: «Я слышал в последнее время — давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно, вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная команда не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут».