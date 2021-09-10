Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

История лимита на легионеров в России. От трех иностранцев на поле до восьми в заявке

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
10 сентября 2021, 20:00
Айртон и Малком (справа) борются за мяч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Айртон и Малком (справа) борются за мяч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Хроники ограничений иностранцев.
Самюэль Жиго и&nbsp;Малком.Расслабьтесь, лимит на легионеров отменят. Но российскому футболу это не поможет

1990-е: 3 иностранца + 8 россиян на поле

Первый лимит после развала СССР появился в России еще в 1990-е. Действовал он до окончания сезона-1996. Одновременно на поле могли выходить максимум три легионера, причем ими считались футболисты из любых стран без российского гражданства — даже белорусы и украинцы. Однако возросший приток легионеров в межсезонье-1996/97 вынудил совет ПФЛ (тогда — руководящий орган высшей лиги) и исполком РФС пойти на изменения. Обсуждался проект увеличения этой квоты до пяти игроков, одновременно находящихся на поле (еще пятеро могли быть включены в запас). Но все-таки в январе 1997 года все ограничения на иностранцев в высшей лиге решили отменить совсем.

При этом в первом и втором дивизионах лимит остался — не более пяти и трех игроков на поле соответственно.

На протяжении всей первой части чемпионата России главный тренер &quot;Зенита&quot; Андре ВИЛЛАШ-БОАШ (второй слева) критиковал утвержденный перед стартом лимит на легионеров. После покупки Юрия Жиркова и Александра Кокорина петербуржцы определенно готовы к ужесточению правил игры.Лимит «5+6» вместо «6+5». Как выкручиваться клубам

2005: 5+6 на поле (с лазейкой)

Вновь о введении лимита в России заговорили после провала сборной на азиатском чемпионате мира-2002, а ранний вылет с Евро-2004 и 1:7 от Португалии только ускорили процесс. Уже в декабре 2004-го новое ограничение было утверждено: восемь иностранных игроков в заявке на матч и до пяти одновременно на поле. Но еще тогда президент РФПЛ Юрий Заварзин озвучил важную оговорку: «Под это правило не подпадают футболисты, которые провели как минимум десять матчей за национальные сборные или имеют действующий контракт с клубом РФПЛ, заключенный до 2001 года».

Смягчение размыло саму формулу: клубы покупали игроков из нефутбольных стран, заигранных за свои сборные, чтобы они не подпадали под лимит. А 27 августа 2005 года состоялся легендарный матч «Москва» — «Динамо», в котором бразильский тренер бело-голубых Иво Вортманн выпустил в стартовом составе 11 легионеров. То есть формально та игра уже прошла при действующем лимите, но все равно стала катализатором радикальных перемен.

Легионеры &laquo;Динамо&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;: Себастьян Шиманьски и&nbsp;Йоррит Хендрикс.РФС за отмену лимита. Клубы не спешат соглашаться и обсуждают продажу мест для легионеров

2006: 7+4 на поле

РФС отреагировал быстро: уже в декабре 2005 года установили новый лимит, на который повлиял в том числе невыход сборной России на чемпионат мира-2006. Исполком РФС принял решение, что с 2006 года на поле в составе команды одновременно смогут находиться семь иностранцев максимум. Это одно из эпохальных решений Виталия Мутко на посту президента РФС.

&quot;Спартак&quot; и другие клубы пока не представляют, в какой лимит надо будет вписаться в следующем сезоне.Лимиты «10+15» и «6+5»: за и против

2009: 6+5 на поле

2008-й год принес России Кубок УЕФА и бронзу чемпионата Европы. РФС связывал эти успехи в том числе с введением лимита на легионеров и решил его ужесточить. Это правило в начале чемпионата-2009 нарушил главный тренер «Зенита» Дик Адвокат. В матче с «Локомотивом» он выпустил на замену Фатиха Текке, который стал седьмым иностранцем в составе сине-бело-голубых. В регламенте не оказалось наказания за такое нарушение, и питерцы отделались штрафом в 500 тысяч рублей. Результат матча (1:1) оставили в силе.

В новом сезоне лимит в чемпионате России, скорее всего, останется прежним &ndash; &quot;7+4&quot;.Лимит «7+4»: приговор принят в третьем чтении

2012: 7+4 на поле

В первый сезон по схеме «осень — весна» российская премьер-лига вошла со смягченным лимитом. РФС вернулся к формуле «7+4», что очень не понравилось министру спорта РФ Виталию Мутко. «Это неверное, безответственное и бесперспективное решение», — резюмировал он и пообещал начать борьбу за обратное изменение лимита. Мутко добавил, что нужно было не смягчить лимит, а ужесточить — до схемы «5+6».

Нападающий &quot;Динамо&quot; и сборной России Александр КОКОРИН и другие россияне могут быть спокойны - лимит на их стороне. .Как лимит «6+5» изменит российский футбол

2015: 6+5 на поле

Мутко действительно вернул прежний лимит, хоть и не сразу. Двигателем изменений стал «закон о легионерах», согласно которому регулировать число иностранных спортсменов должно было Министерство спорта РФ. В итоге от уже вроде бы согласованной схемы «10+15» (10 иностранцев и 15 россиян в заявке без ограничений на поле) пришлось отказаться, и за три дня до старта нового сезона был утвержден уже знакомый вариант «6+5». А заодно легионерами признали всех, кто не может играть за сборную России. Клубы оказались очень недовольны: например, главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш назал этот лимит худшим из возможных решений.

Александр Дюков.Президент РФС — о новом лимите, грузинских провокациях и ВАР

2019: 8+17 в заявке

Действующий лимит принят при президенте РФС Александре Дюкове. Наш футбол наконец-то пришел к ограничениям в заявке, а не по количеству иностранцев на поле. Схема была принята более жесткая, чем обсуждалось за несколько лет до этого («10+15»). В силу новый лимит вступил с сезона-2020/21 и действует до сих пор.

Владимир Путин.Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе

2022: ???

Одной из самых обсуждаемых тем лета 2021 года вновь стал лимит. После вылета сборной России с Евро-2020 уже после группового этапа сперва обсуждалось ужесточение текущей формулы, а затем клубы РПЛ и РФС стали все активнее продвигать идею полной отмены ограничений. В августе президент РФС Александр Дюков подтвердил, что организация выдвинула предложение об отмене лимита на легионеров в РПЛ.

Однако такие вещи в России решает государство, и без одобрения Министерства спорта лимит не убрать. В свою очередь, на позицию Минспорта влияет Президент РФ. И в пятницу на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин дал понять, что не поддерживает идею отказаться от лимита: «Я слышал в последнее время — давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно, вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная команда не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Месси превзошел рекорд Пеле. Но за Криштиану Роналду ему не угнаться
Чудо-вечер Месси. Хет-трик, два великих рекорда, слезы и песни с Кубком Америки
«Лимит убивает футбол, его надо отменять». Острое интервью Глеба
Россия — Украина: время начала матча и прямая трансляция
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
31
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита