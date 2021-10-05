Интервью генерального директора калининградского «Локомотива» Александра Косырькова

В воскресенье семью матчами стартовал чемпионат России по волейболу среди женщин. Действующий победитель, калининградский «Локомотив», стартовал с уверенной победы над челябинским «Динамо-Метаром» (3:0). Интересно, что летом железнодорожники взяли еще и национальное золото в «пляжке».

Корреспондент «СЭ» поговорил с генеральным директором чемпионов России Александром Косырьковым — об ожиданиях в Европе, лимите на легионеров в волейболе и футболе и сборной.

Готовы играть с украинским клубом

— Вы действующие чемпионы России. Какая задача перед «Локомотивом» в этом сезоне? Отстоять звание, наверное, интересно, но можно ли говорить, что теперь больший фокус будет на Лиге чемпионов?

— Цели у нас всегда максимальные. Конечно, хочется в этом сезоне защитить чемпионский титул. Выиграть кубок страны — это единственный российский трофей, которого у нас пока нет. Что касается Лиги чемпионов, то здесь задача — выйти из группы, чего мы в двух предыдущих сезонах сделать не смогли. Надеюсь, что на этот раз получится. А в плей-офф уже будем двигаться шаг за шагом.

— Жеребьевка для этой задачи удачная?

— Слабых клубов в Лиге чемпионов не бывает. «Дрезднер» — неоднократный чемпион Германии, «Жешув» в последние годы регулярно входит в число призеров национального первенства. В общем, соперники серьезные. Пока не определился наш третий соперник в группе. Вариантов там несколько, в том числе и украинский «Прометей» из Днепра.

— И что вы будете делать, если выпадет украинский клуб?

— Мы готовы играть. Сборные России и Украины на мужском чемпионате Европы играли, красивый матч получился. Спорт должен быть вне политики, нам интересен волейбол. Но решение, конечно, будет принимать Европейская конфедерация волейбола.

— Объясните, почему российские клубы давно не попадают в призеры Лиги чемпионов? Мы же вроде как считаем наш чемпионат сильным. Переоцениваем?

— Турецкий и итальянский чемпионаты, пожалуй, по уровню выше российской Суперлиги. Там в составе топовых клубов играют по несколько легионеров очень высокого уровня. Но российская Суперлига в тройку лучших в Европе входит. В 2010-х годах игроки у нас были, наверное, сильнее, если брать общий уровень. Помните, как Казань выигрывала?! Две топовые иностранки — Дель Торе и Ларсон плюс Гамова... Сейчас у нас много талантливых российских игроков, но нужно время, чтобы они раскрыли свой потенциал. Надо просто немного подождать.

— Вам понятно, что произошло у представительницы того золотого поколения Татьяны Кошелевой? Почему она ушла из сборной прямо перед Олимпиадой?

— Я с большим уважением отношусь к Татьяне. Она классный игрок, очень хороший человек. И никакого конфликта в сборной у нее не было. Она, скорее всего, сама поняла, что в тот момент не могла в полном объеме помочь команде. И в такой ситуации лучше открыть дорогу молодым игрокам. Она сделала все правильно.

В Европе уже знают, что Калининград — это топ-клуб

— Как вы оцените легионеров, которые к вам приехали, — Мальвина Смажек и Бьянка Буша?

— По сравнению с прошлым сезоном наша команда точно не стала слабее. Да, мы хотели сохранить в составе Лауру Дайкему и Луизу Липпман. Но ситуация так сложилась, что они ушли. К тому же мы понимаем — для того, чтобы уровень российского волейбола становился выше, важно растить своих игроков. Вот, например, позиция связующей в России сейчас проблемная. А у нас есть молодая Дарья Рысева, которая выступает за «Локомотив» четвертый сезон. У нее была возможность поучиться у таких звезд мирового волейбола, как Бояна Дрча, Лаура Дайкема, которые играли за «Локо». И сейчас Даша получила шанс громко заявить о себе. Верю, что у нее получится и она может пополнить состав сборной России.

Если говорить о позиции диагональной, на которой играла Липпманн, то, к сожалению, в России дефицит высококлассных игроков этого амплуа. Вот и приходится эту позицию закрывать легионерами. Мальвина Смажек входит в топ-5 лучших диагональных мира, это хорошая замена Липпман. Она уже месяц работает с нами, в Калининграде ей комфортно. После трех лет в Италии Мальвина захотела сменить обстановку и, получив предложение от «Локомотива», приняла его без больших раздумий. Наш клуб на хорошем счету в Европе, ее родная Польша рядом. До дома ей три часа на машине, в любые выходные может съездить и увидеться с семьей.

— Мальвине в России действительно лучше, чем в Италии?

— В плане условия для игр, тренировочного процесса — наверняка. Она сама об этом говорила. В Европе уже знают, что Калининград — это топ-клуб, где прекрасные условия, медицина. Сейчас нам даже переговоры с игроками стало гораздо легче вести. При всем уважении — любой клуб может положить высокую зарплату игрокам. Но город, в котором они живут, бытовые условия, тем более для девушек, очень важны. У нас с этим все в порядке.

— Бьянке Буше тоже все по душе?

— Да. Правда, с ней произошел несчастный случай — на первой же тренировке получила травму руки. Но это форс-мажор, с любым может случиться. Сейчас Бьянка восстанавливается. Она одна из основных доигровщиц сборной Сербии. Впрочем, на этой позиции у нас есть и Ирина Воронкова, и Татьяна Ежак, и Мария Воробьева. Конкуренция серьезная. И место в основе той же Буше не гарантировано.

— Вы наверняка слышали, как активно обсуждают лимит на легионеров в футболе. Сама идея лимита хороша?

— Мое мнение по поводу футбола — нельзя ужесточать лимит. Но совсем отменять тоже не вариант. 4-5 иностранцев — вполне достаточно. Нужно растить молодежь, подождать, пока она станет конкурентоспособна. Купит, например, «Зенит» 11 иностранцев, будет играть в Лиге чемпионов. Для клуба это плюс, а для страны, для сборной — ничего хорошего. В волейболе лимит в два легионера — оптимальный вариант.

— Если в волейболе отменять лимит, тоже можно ожидать нашествия иностранцев во всех клубах?

— Сложно сравнивать нас с футболом. Не каждый клуб в женском волейболе способен себе купить двух иностранок, не говоря о восьми. К тому же выбор классных игроков ограничен. Их и не каждый российский клуб может себе позволить. А брать восемь легионеров среднего уровня никакого смысла нет. В этом случае мы просто закроем дорогу нашим молодым волейболистам.

В сборной могло быть больше игроков «Локомотива»

— Раз зашла речь о сборной — как вам выступления на Олимпиаде, чемпионате Европы?

— В Токио команда у нас была приличная. Были у сборной России очень хорошие игры. Победили Китай, обыграли американок, которые потом взяли олимпийское золото. Да и в четвертьфинале с Бразилией смотрелись достойно. Где-то не хватило везения, где-то психологически не выдержали. Вели 1:0 по партиям, были впереди во втором сете, но позволили соперницам переломить ситуацию. На чемпионате Европы состав был уже другой, некоторые лидеры сборной турнир были вынуждены пропустить. Но мы получили возможность посмотреть на то, что представляет собой наша молодежь. Над чем надо работать с прицелом на чемпионат мира-2022 и Олимпиаду-2024.

— Игроков «Локомотива» сборной не хватило?

— Возможно (смеется). Считаю, что в национальной команде из состава клуба-чемпиона могло бы быть и больше волейболисток. Татьяна Ежак, Валерия Зайцева, Екатерина Евдокимова, Дарья Рысева своей игрой в прошлом сезоне заслужили как минимум вызов в сборную и шанс проявить себя. Но у каждого тренера свое видение.

Федоровцева уехала рано

— Кто в чемпионате России ваши основные конкуренты?

— У нас все соперники — главные. Против нас и раньше все выходили как на последний бой. А после того как мы стали чемпионами, будет еще сложнее — обыграть чемпиона тем более каждому захочется. Но вообще главные претенденты на медали те же, что и прежде, — Казань, московское «Динамо», «Уралочка». Краснодарское «Динамо» и «Ленинградка» усилились.

— Кстати, те же «Ленинградка» и краснодарское «Динамо» приезжали на Кубок губернатора Калининградской области, где «Локомотив» стал только третьим. Что-то у вас не так пошло в начале сезона?

— Задачи победить во что бы то ни стало у нас не было. Тем более играли мы тогда далеко не в оптимальном составе. Кубок губернатора Калининградской области — это отличная возможность подготовиться к старту в Суперлиге, наладить игровые связи. Не только для нас — для всех, кто здесь играет. Этот турнир стал традиционным, на приглашение принять в нем участие команды откликаются с удовольствием. Мы радушно встречаем, дарим подарки.

— Расскажите про пляжный волейбол. Мы с вами говорили летом, что вы только-только начали его развивать. А сейчас «Локомотив» и здесь чемпион России. Как так получилось?

— Действительно, у нас в клубе появилось новое направление — пляжный волейбол. И вот в первый же год наши девчонки Маша Бочарова и Маша Воронина выиграли золото чемпионата страны, взяли серебро Кубка России. Мы не собираемся, так сказать, почивать на лаврах — у нас фундаментальный подход. Важнее всего построить систему. Есть концепция развития пляжного волейбола, готовим сейчас проект стадиона на 2500 зрителей, который поддержал и губернатор региона Антон Алиханов. Там можно будет проводить этапы Мирового тура, другие крупные турниры. В планах — строительство площадки, где играть и тренироваться можно будет круглогодично. Направление «Пляжный волейбол» появилось в калининградской школе по игровым видам спорта, тренеры проходят курс повышения квалификации. Так что будем растить новых калининградских звезд теперь еще и в «пляжке».

— Насколько я видел, у вас в этом году появилась команда «Локомотив-2», которая начала играть в Высшей лиге А. И с ней работает польский тренер, Блажей Лукаш Кшишталович. Почему он?

— К сожалению, в России дефицит квалифицированных специалистов, которые могут поставить молодым игрокам технику, тактику и готовы работать на таком уровне. У Кшишталовича большой опыт работы с молодыми игроками, на протяжении нескольких лет был ассистентом тренера сборной Польши, знает европейский волейбол. Ему есть чему научить нашу молодежь.

— Они вроде и так кое-что умеют. Вот на днях сборная взяла золото чемпионата мира среди девушек до 18 лет, и, так понимаю, там были ваши представительницы.

— Да, Анастасия Капралова и Анастасия Жаброва, и мы за них очень рады. Это первая победа сборной России в этой возрастной категории с 1993 года. Но это вовсе не значит, что те же Жаброва и Капралова уже все умеют. Им еще учиться и учиться. И у них в Калининграде будет такая возможность.

— Что скажете об отъезде 17-летней Арины Федоровцевой в турецкий «Фенербахче»? Не рано ли наша молодая звезда уехала играть за границу?

— Наверное, рано. Ей бы пару лет поиграть в России. В Казани с ней работали индивидуально, могли бы подтянуть какие-то игровые элементы, и она наверняка заиграла бы еще сильнее. Но Арина уехала в топ-клуб, где на легионеров ложится огромная нагрузка. И времени на индивидуальную работу уже не останется. Сомневаюсь, что главный тренер «Фенера» Зоран Терзич будет с ней оставаться после тренировок, отрабатывать прием, который ей еще нужно улучшать. От Арины, как и от всех легионеров, будут требовать в первую очередь результат. В России ситуация была бы иной.