Хоккеисты КХЛ просят безумные контракты по 100 миллионов в год. Это можно хоть как-то остановить?

Несколько игроков, которые 1 мая станут свободными агентами, настаивают на повышении контрактов.

Чем ближе окончание сезона, тем активнее обсуждается будущее игроков с заканчивающимися контрактами. Рынок открывается 1 мая. Клубы получат для выбора достаточно топ-хоккеистов, которые выдвинут высокие требования по контрактам. Последние дни инфополе взрывают новости о запросах отдельных игроков. Триггером стало ужесточение лимита на иностранцев в КХЛ до трех игроков. С сезона-2023/24 Минспорт и ФХР пролоббировали частичное очищение лиги от легионеров. По итогу уже сейчас, за три месяца до открытия рынка, иностранцы, понимая интерес клубов, повышают запросы до рекордных показателей.

Запросы иностранцев растут

Коллега Михаил Зислис на днях рассекретил детали переговоров вратаря Эдди Паскуале с «Металлургом». По новому контракту один из сильнейших (если не сильнейший) голкипер КХЛ хочет получать 100 миллионов рублей. Нынешняя зарплата канадца меньше почти на треть — 62. Сторона хоккеиста начала торги с завышенной суммы, учитывая в том числе скудный вратарский рынок и проблемы многих клубов на последнем рубеже. «Авангард», ЦСКА, «Трактор» — вот краткий список серьезных команд, заинтересованных в сильных голкиперах и готовых потратиться, чтобы решить проблему.

Руководство «Магнитки» ждет серьезная дискуссия с агентом Алешей Пилко и по другому клиенту. На рынок выходит лучший бомбардир уральцев Филипп Майе — канадец, которого генменеджеры клубов КХЛ в анонимном опросе «СЭ» выбрали лучшим иностранцем лиги. Высокая оценка красноречиво говорит о соответствующем спросе на франкофона. Майе, разумеется, запросит прибавку к текущему контракту в 50 миллионов. За ориентир спокойно можно взять новые соглашения Рида Буше и Корбэна Найта, которые договорились с «Авангардом» по ходу регулярки. Лидеры омичей подписали бумаги на «90+», дополнив оклад приятной бонусной частью.

Стремительно растущие цены на иностранцев параллельно с оттоком сильнейших россиян в Северную Америку спровоцировали рост запросов наших игроков. Дело не столько в принципе «а чем мы хуже». Это объективная и предполагаемая реакция оживившегося рынка. Не каждый клуб способен подписать легионера топ-уровня. Однако закрывать проблемные амплуа кем-то надо. Зарплаты вырастут как следствие повышенного спроса для качественных хоккеистов с российским паспортом. Причем на разные позиции: как для творцов в первое звено, так и для чеккеров в четвертое. Часть менеджеров, да и тренеров, до сих пор ведутся на регалии и подписывают игроков, что называется, за фамилии. Этим ловко пользуются агенты.

Запущенный — а это уже очевидно — процесс обнулит старания лиги по борьбе с завышенными контрактами звезд. Анализ самых высокооплачиваемых игроков последних трех сезонов подтверждает, что клубы расходовали деньги рациональнее и все реже устраивали фестивальные закупки. Лидеры распределились между клубами, а их зарплаты снизились. В сезоне-2022/23 никто из игроков не пробил оклад в 100 миллионов.

Ответная мера КХЛ

Каждая спортивная лига заинтересована в нарастающей конкуренции. Введенный с сезона-2020/21 потолок зарплат помог сдержать клубы-олигархи и подравнял возможности команд средней руки. Лимит в 900 миллионов поддержали не все, но большинство руководителей выступили «за». Уровень КХЛ от радикальной меры не упал. В лиге остались прежние хоккеисты — только за меньшие деньги. Перед сезоном-2023/24 действуют два процесса: рост стоимости игроков и падение уровня КХЛ из-за оттока иностранцев во время прошлого плей-офф и сокращения лимита.

В идеальном мире лиге разумно было бы отреагировать на них снижением потолка зарплат. Те же пять-семь процентов не сделают глобальной разницы, зато избавят богатейших мира сего от чрезмерных возможностей завалить деньгами свободных агентов. Многие клубы в текущей экономической ситуации уже пошли на оптимизацию затрат. Новые правила ударили бы по генменеджерам еще сильнее. Хоккеисты и агенты, понимая это, волей-неволей пойдут на уступки.

Предложенный сценарий с незначительным сокращением потолка маловероятен в современных реалиях и остается пределом мечтаний. Другими инструментами для сдерживания роста зарплат КХЛ не владеет. Лига рискует откатиться к эпохе тотальной переплаты отдельным игрокам, которые ловко воспользовались искусственным падением уровня мастерства и ужесточением лимита на иностранцев. Ничего общего с процветанием чемпионата этот процесс не имеет.