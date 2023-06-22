Паскуаль остается в «Зените». Испанский тренер намерен вернуть чемпионство в Санкт-Петербург

Все российские баскетбольные топ-клубы удержали главных тренеров.

По информации «СЭ», главный тренер «Зенита» Чави Паскуаль отработает свой трехлетний контракт с клубом до конца. Это можно назвать важным событием для болельщиков сине-бело-голубых, учитывая, сколько слухов ходило вокруг испанского тренера в это межсезонье. В силу обстоятельств Чави не получил предложения, которое устраивало бы его на 100%, поэтому максимально мотивирован вернуть чемпионство сине-бело-голубым. У «Зенита» практически сформирован состав на новый сезон Единой лиги ВТБ, но несколько легионерских позиций все же требуют усиления.

От «Эфеса» до «Реала»

Сериал инсайдов вокруг Паскуаля возобновился в марте этого года и продлился несколько месяцев. Различные медиа (в том числе авторитетное Mundo Deportivo) и инсайдеры практически каждый день наперебой сватали Чави в «Барселону», «Реал», «Анадолу Эфес» и даже «Монако», которое при Саше Обрадовиче впервые вышло в «Финал четырех» Евролиги и уверенно выиграла чемпионат Франции.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

И если вариант с монегасками выглядел фантастическим, то «Анадолу» действительно был в поиске сменщика Эргина Атамана, который еще зимой заявил, что продолжит тренерскую карьеру в Греции. Двукратные чемпионы Евролиги вполне могли выплатить неустойку за Паскуаля «Зениту» (в СМИ речь шла о сумме в 200 тысяч евро), но по информации «СЭ», до детальных переговоров дело так и не дошло. Да и переезд в Турцию — явно не предел мечтаний испанца. В итоге стамбульцы остановились на тренере «Тюрк Телекома» Эрдеме Джане. При нем команда из Анкары заняла первое место в регулярном чемпионате турецкой лиги, дошла до полуфинала плей-офф, а также вышла в финал Еврокубка. Ранее Джан был ассистентом Желько Обрадовича и Игора Кокошкова в «Фенербахче», поработал в тренерском штабе «Юты». Так что Джан вполне заслужил возможность попробовать себя в европейском топ-клубе.

Если говорить про испанские гранды, то вариант с «Реалом», видимо, отпал еще в мае, когда Чус Матео привел «сливочных» к чемпионству в Евролиге. Хотя есть сомнения, что «Реал» вообще рассматривал кандидатуру каталонца Паскуаля, который сделал себе имя в родной «Барселоне». Агент тренера Вадим Михайловский подчеркивал, что никаких контактов с представителями «Королевского клуба» у него не было.

Другое дело «Барселона», которая давно горит желанием вернуть Чави. Напомним, что Паскуаль восемь лет возглавлял сине-гранатовых, собрав множество трофеев: четыре победы в чемпионате Испании (2009, 2011, 2012, 2014), три Кубка Испании (2010, 2011, 2013), четыре Суперкубка Испании (2009-2011, 2015), и самое главное — привел каталонский клуб к пока последней победе в Евролиге-2009/10. В том же году он был признан лучшим тренером турнира.

С того успеха прошло уже 13 лет. За это время «Барса» потратила на зарплаты игрокам 337 миллионов евро, но так ничего и не выиграла в Европе. Тем временем с 2006 года клуб убыточен — например, в 2021 году убытки достигли 34,6 миллиона евро в сезон. По окончании сезона-2022/23 футбольный клуб просит баскетбольный ужаться. Поэтому «Барса» прощается со своей главной звездой Николой Миротичем, а Шарунас Ясикявичюс, судя по всему, остается на посту главного тренера. Литовец согласился на серьезное понижение зарплаты, да и «грохнул» «Реал» в финале чемпионата Испании (3:0). А победа в ACB в Испании котируется, возможно, выше Евролиги. Так что сейчас клубу точно не до дополнительных расходов, которые всегда необходимы при смене главного тренера.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дюжина на контракте

Поэтому тот факт, что Паскуаль отработает свой трехлетний контракт с «Зенитом», — вполне логичное решение. Здесь Чави имеет солидную зарплату, к его решениям максимально прислушиваются и всегда готовы помочь. Например, в сезоне-2022/23 боссы сине-бело-голубых в середине сезона сменили половину легионеров, чтобы у тренера был реальный шанс защитить титул. И несмотря на все проблемы, Паскуаль был близок к успеху.

Все решило одно владение в Казани. Напомним, что в решающем седьмом матче полуфинальной серии с УНИКСом «Зенит» выигрывал «+1» и владел мячом за 5 секунд до конца. Но капитан команды Андрей Зубков допустил глупую потерю, а УНИКС воспользовался своим шансом и вышел в финал. Велимир Перасович впервые обыграл Паскуаля в серии (4:1), а в финале смог дожать «Локомотив-Кубань».

В новом сезоне мы вновь увидим соперничество Перасовича (продлил контракт по схеме «1+1») и Паскуаля (наверняка, у Чави есть большая мотивация взять реванш). Отметим, что ЦСКА также не стал увольнять Эмила Райковича, а «Локо» — Александра Секулича. Так что все российские топ-клубы остались при своих наставниках.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

И Паскуаль, похоже, в лучшем положении. ЦСКА вступает в новую перестройку, лишившись двух лидеров (Николы Милутинова и Алексея Шведа). УНИКС пока не договорился о новом контракте с MVP плей-офф Ненадом Димитриевичем. Македонец вполне может пополнить один из клубов Евролиги. Под вопросом будущее в команде и другого лидера — американца Дэрила Мэйкона, у которого есть опция выхода из контракта. Да и российский костяк заметно поредел.

У «Зенита» же на контракте уже 12 игроков (включая двух новичков Георгия Жбанова и Тимофея Герасимова). Плюс Томас Эртель, который с высокой долей вероятности не станет пользоваться опцией выхода из своего соглашения. Поэтому летом Паскуалю надо найти качественные замены Трею Томпкинсу и Адриану Морману в переднюю линию. Также у него будет возможность подписать еще одного легионера, если клуб не станет предлагать новый контракт Калебу Хоумсли.