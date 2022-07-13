Женская НБА запрещает своим игрокам выступать в России. У нас они зарабатывали миллионы долларов

Судебный процесс над Бриттни Грайнер все-таки заставил боссов женской НБА действовать.

Отныне американским баскетболисткам запрещено совмещать выступления в России и США. Пока это негласное правило, но, похоже, большинство игроков к нему прислушается. Так, наш чемпионат лишится звезд первой величины. Зато больше игрового времени получат местные баскетболистки. Тот же УГМК, который долгие годы доминирует не только в России, но и в Европе, сейчас активно подписывает игроков нашей сборной.

Огромная разница

После непродолжительного сезона в женской НБА (обычно это конец мая — середина октября) звездные игроки едут в Европу и выступают там за клубы из России, Турции, Испании, Польши, Израиля... В Европе лучшие баскетболистки мира зарабатывают гораздо больше. Вот цитата двукратной MVP WNBA Брианны Стюарт, успевшей поиграть в «Динамо» (Курск) и УГМК: «В 2018 году мы выиграли чемпионат WNBA, я стала MVP и заработала примерно 56 тысяч долларов, — сказала Стюарт. — Потом поехала в Россию и заработала 900 тысяч за сезон. Так что за месяц игры в России зарабатываю больше, чем за весь сезон в женской НБА. Люди не понимают, зачем я там играю, но, по-моему, ответ на этот вопрос очевиден».

Брианна Стюарт. Фото Global Look Press

В нынешнем сезоне Стюарт входит в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков WNBA и заработает в США 228 тысяч долларов. Но это даже близко не стоит с зарплатами, которые дают российские топ-клубы. Сейчас данная опция пропадет. WNBA негласно запрещает баскетболисткам подписывать контракты с российскими клубами. «Да, это правда, — отметил «СЭ» генеральный менеджер «Ники» Олег Храмкин. — Их поставили перед выбором: WNBA или Россия. Так что многих топовых легионеров, которые играли в премьер-лиге, мы больше не увидим».

Очевидно, что такая ситуация возникла из-за произошедшего с Бриттни Грайнер, которая выступала за УГМК с 2015 года. Двукратную олимпийскую чемпионку, одну из лучших игроков в истории WNBA задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля, после того как в ее багаже обнаружили гашишное масло. В России за контрабанду наркотиков Бриттни грозит до десяти лет тюрьмы. Адвокаты спортсменки надеются на наиболее мягкий из возможных приговоров, учитывая, что Грайнер полностью признала свою вину.

В прошлом сезоне, помимо Грайнер, свою карьеру в WNBA и России совмещали Элли Куигли, Эмма Мессеман, Джонквел Джонс (все — УГМК), Наташа Ховард, Эпифанни Принс (обе — «Динамо» Курск), Азурей Стивенс, Тайаша Харрис (обе — «Ника»).

Елизавета Комарова. Никита Успенский, Фото Global Look Press

Ставка на наших

Теперь комплектоваться придется по-другому. «Очевидно, что американок в ближайшие годы, скорее всего, в российских клубах не будет», — отметила «СЭ» исполнительный директор «Динамо» Курск Виктория Сгонникова.

Ставка будет делаться на россиянок. То же «Динамо», которое в прошлом году выиграло чемпионство, забирает из московского МБА форварда сборной России Викторию Штанько. Из «Надежды» в Курск переезжает разыгрывающая Елизавета Комарова, а из Сыктывкара — центровая Варвара Псарева. УГМК, в свою очередь, договорился о долгосрочном контракте с главным талантом российского женского баскетбола, самой юной дебютанткой премьер-лиги Анастасией Олаири Косу. Также Курск на Екатеринбург меняет основная разыгрывающая сборной России Ксения Левченко. Возвращается в УГМК трехкратная чемпионка Евролиги Елена Беглова, которая в прошлом году приостанавливала карьеру, а из МБА переходит чемпионка мира и Европы по баскетболу 3х3 Александра Столяр.

Также стоит отметить, что с нового сезона ужесточится и лимит на легионеров в премьер-лиге: максимум пять иностранных игроков в заявке на сезон, три — на матч. В прошедшем сезоне было шесть и четыре соответственно.