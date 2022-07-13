Женская НБА запрещает своим игрокам выступать в России. У нас они зарабатывали миллионы долларов
Отныне американским баскетболисткам запрещено совмещать выступления в России и США. Пока это негласное правило, но, похоже, большинство игроков к нему прислушается. Так, наш чемпионат лишится звезд первой величины. Зато больше игрового времени получат местные баскетболистки. Тот же УГМК, который долгие годы доминирует не только в России, но и в Европе, сейчас активно подписывает игроков нашей сборной.
Огромная разница
После непродолжительного сезона в женской НБА (обычно это конец мая — середина октября) звездные игроки едут в Европу и выступают там за клубы из России, Турции, Испании, Польши, Израиля... В Европе лучшие баскетболистки мира зарабатывают гораздо больше. Вот цитата двукратной MVP WNBA Брианны Стюарт, успевшей поиграть в «Динамо» (Курск) и УГМК: «В 2018 году мы выиграли чемпионат WNBA, я стала MVP и заработала примерно 56 тысяч долларов, — сказала Стюарт. — Потом поехала в Россию и заработала 900 тысяч за сезон. Так что за месяц игры в России зарабатываю больше, чем за весь сезон в женской НБА. Люди не понимают, зачем я там играю, но, по-моему, ответ на этот вопрос очевиден».
В нынешнем сезоне Стюарт входит в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков WNBA и заработает в США 228 тысяч долларов. Но это даже близко не стоит с зарплатами, которые дают российские топ-клубы. Сейчас данная опция пропадет. WNBA негласно запрещает баскетболисткам подписывать контракты с российскими клубами. «Да, это правда, — отметил «СЭ» генеральный менеджер «Ники» Олег Храмкин. — Их поставили перед выбором: WNBA или Россия. Так что многих топовых легионеров, которые играли в премьер-лиге, мы больше не увидим».
Очевидно, что такая ситуация возникла из-за произошедшего с Бриттни Грайнер, которая выступала за УГМК с 2015 года. Двукратную олимпийскую чемпионку, одну из лучших игроков в истории WNBA задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля, после того как в ее багаже обнаружили гашишное масло. В России за контрабанду наркотиков Бриттни грозит до десяти лет тюрьмы. Адвокаты спортсменки надеются на наиболее мягкий из возможных приговоров, учитывая, что Грайнер полностью признала свою вину.
В прошлом сезоне, помимо Грайнер, свою карьеру в WNBA и России совмещали Элли Куигли, Эмма Мессеман, Джонквел Джонс (все — УГМК), Наташа Ховард, Эпифанни Принс (обе — «Динамо» Курск), Азурей Стивенс, Тайаша Харрис (обе — «Ника»).
Ставка на наших
Теперь комплектоваться придется по-другому. «Очевидно, что американок в ближайшие годы, скорее всего, в российских клубах не будет», — отметила «СЭ» исполнительный директор «Динамо» Курск Виктория Сгонникова.
Ставка будет делаться на россиянок. То же «Динамо», которое в прошлом году выиграло чемпионство, забирает из московского МБА форварда сборной России Викторию Штанько. Из «Надежды» в Курск переезжает разыгрывающая Елизавета Комарова, а из Сыктывкара — центровая Варвара Псарева. УГМК, в свою очередь, договорился о долгосрочном контракте с главным талантом российского женского баскетбола, самой юной дебютанткой премьер-лиги Анастасией Олаири Косу. Также Курск на Екатеринбург меняет основная разыгрывающая сборной России Ксения Левченко. Возвращается в УГМК трехкратная чемпионка Евролиги Елена Беглова, которая в прошлом году приостанавливала карьеру, а из МБА переходит чемпионка мира и Европы по баскетболу 3х3 Александра Столяр.
Также стоит отметить, что с нового сезона ужесточится и лимит на легионеров в премьер-лиге: максимум пять иностранных игроков в заявке на сезон, три — на матч. В прошедшем сезоне было шесть и четыре соответственно.
Это политика Российской федерации баскетбола (РФБ), которая нацелена на возрождение сильной национальной команды. Напомним, что сборная России, которая совсем недавно регулярно выигрывала континентальное первенство, трижды была второй на чемпионате мира и дважды подряд взяла бронзу Олимпийских игр, на последние две Олимпиады не отобралась. Получить путевку в Париж-2024 также будет сложно, но уже по неспортивной причине. Из-за санкций ФИБА мы вряд ли сможем принять участие в Евробаскете-2023, где будут разыгрываться места на Игры и олимпийскую квалификацию.