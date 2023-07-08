Российский паспорт — для американского хоккеиста? Защитник «Динамо» уже учит русский

Бреннан Менелл не будет считаться в КХЛ легионером.

Американский защитник Бреннан Менелл отлично проявил себя в первом сезоне КХЛ, когда выступал за минское «Динамо». В 47 матчах регулярного чемпионата-2020/21 Менелл набрал 38 (5+33) очков, а в плей-офф отметился 7 (1+6) очками в пяти играх. Успешный сезон позволил Менеллу рассчитывать на контракт в НХЛ: «Торонто» подписало однолетнее соглашение с игроком. Но в «Мэйпл Лифс» Бреннан так и не сыграл, довольствовавшись игрой в АХЛ.

Уже после начала сезона московское «Динамо» подписало Менелла, и американец выдал несколько ярких цитат, показывающих его лояльность к России: «В Америке в фильмах показывают Россию в серых тонах, как будто это плохое место, где ничего нет. Так что я был удивлен, какие тут красивые города». Не стеснялся Бреннан и оценивать вклад России во Второй мировой войне: «Если действительно изучать Вторую мировую, то знаешь, как много людей погибло, особенно русских, и какой вклад они на самом деле внесли в этой войне. Тогда начнешь понимать, что Америка помогла, но не стала причиной победы. Было два фронта — на одном сражались Британия и США, на другом — Россия».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В апреле Менелл подписал с «Динамо» новый контракт на три года — стало понятно, что американец рассчитывает остаться в России надолго. А в конце месяца спортивный директор московского клуба Алексей Сопин заявил, что Менелл может в ближайшем будущем получить российский паспорт.

В октябре американское посольство выпустило постановление, согласно которому все граждане США обязаны покинуть Россию, но у Менелла это не вызвало понимания. Игроку все нравится в «Динамо», а российский паспорт Бреннана поможет клубу взять еще одного иностранца — им может стать Эрик О'Делл, выступавший за «Динамо» в этом сезоне.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», документы на оформление гражданство Менелла были поданы сразу после прилета хоккеиста в Россию — это произошло в конце нынешней рабочей недели. Скорее всего, до начала сезона американский защитник уже станет российским гражданином — проблем возникнуть не должно. Сейчас странно говорить о перспективах Менелла в сборной России, но если наше возвращение на международную арену состоится, то кандидатуру Бреннана точно должны рассмотреть — атакующих защитников такого уровня в стране не так много.

Насколько мне известно, Менелл активно учит русский язык — примером для себя он считает защитника ЦСКА Даррена Дица, который еще во время игры в «Барысе» давал интервью на русском. Американец в «Динамо» меньше года, но уже стал своим — отличный образец для иностранцев, много лет зарабатывающих в России, но при этом не научившихся даже простым фразам.