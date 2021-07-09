Репортаж спецкора «СЭ» из Австрии.

Контраст с «Локо»

17 июля «Зенит» в Калининграде сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Если красно-зеленые отправились на первый австрийский сбор еще 14 июня, то сине-бело-голубые начали выездную подготовку к сезону лишь двумя неделями позже — 28 июня. Причем изначальный состав был усеченным: в него вошли всего 19 футболистов, почти половина из которых — молодежь.

Причины понятны: у «Зенита» множество игроков в различных сборных, а у того же «Локомотива» на Евро-2020 были задействованы только Жемалетдинов, Баринов, Рыбус и Крыховяк (Чорлука тоже, но он уже тренер). И кстати, все четверо в среду вышли в основе на контрольный матч с «Арисом».

А «Зенит» все еще не может набрать сильнейший состав. Ловрен присоединится к команде в Санкт-Петербурге, а для Барриоса только 10 июля завершится Кубок Америки — Колумбия сыграет в матче за третье место с Перу. Лунев все еще без контракта, а «Зенит» — без четкого первого номера. Истекло соглашение и у Жиркова, но он пока лечит травму, полученную на Евро-2020. Несколько дней назад в Австрию приехали Оздоев, Кузяев и Караваев, а Дзюба еще позже — во вторник. Капитан сборной России пропустил второй матч сбора с «Вердером», как и Азмун — иранец получил повреждение на предыгровом занятии.

Побочный эффект

С «Шальке» «Зенит» сыграл вничью 0:0, с «Вердером» — 2:2. Если после первого матча Семак говорил, как здорово, что болельщики могут посмотреть на молодежь и узнать новые имена, то после второго тон главного тренера изменился. Он дважды за короткий брифинг подчеркнул, что в его распоряжении ограниченный комплект футболистов: «Нужно понимать, кто есть в обойме, потому что сейчас у нас нехватка игроков — недобор до 20 футболистов».

Конечно, это не месседж руководству по поводу новичков. Просто «Зенит» оказался в сложной ситуации, причем ожидаемой. В клубе все еще весной прекрасно знали, что в Австрию приедут далеко не все основные футболисты. Но сути это не меняет — ради «Зенита» никто не будет переносить встречи и сдвигать календарь. Множество сборников — побочный эффект сильной команды.

Смотр молодежи

В результате сбор в Австрии превращается для «Зенита» в смотр молодых футболистов. Часть из них уже покинула Австрию — защитник Александр Сандрачук, полузащитники Илья Родионов и Вадим Симутенков, нападающий Роман Ногтев. Часть присоединилась к команде по ходу сбора — вратарь Давид Бязров, полузащитники Даниил Кузнецов и Даниил Шамкин. А нападающий Аким Белохонов, полузащитник Кирилл Кравцов и защитник Илья Скроботов остаются с командой с самого начала.

Семак был бы рад наигрывать командные связи после отпуска, но пока все эксперименты — вынужденные. Дуглас Сантос два матча подряд провел в опорной зоне, Вендел с «Вердером» тоже играл непривычно глубоко, а в нападении матч с «Вердером» заканчивала пара Белохонов — Кузяев.

Из молодежи на сборах выделяются двое. 18-летний вратарь Даниил Одоевский отразил пенальти и сыграл на ноль тайм с «Шальке», а матч с «Вердером» провел целиком, но хуже — пропустил дважды, неуверенно действовал на линии. А 19-летний Кравцов достойно играет в опорной зоне. Он должен был ехать на сбор с основой еще в январе, но из-за контрактных проблем остался без Эмиратов. Сейчас Кравцов уже становится полноценной частью первой команды, и во многом благодаря выходу Кирилла на поле «Зенит» перевернул ход встречи с «Вердером» во втором тайме. С опорными полузащитниками у сине-бело-голубых проблема, особенно если учитывать возможный трансфер Барриоса.

Сюрпризы в Суперкубке

До матча открытия сезона — чуть больше недели. Многие футболисты основы еще либо не прилетели, либо не набрали форму. Поэтому в матче за Суперкубок с «Локомотивом» стоит ждать молодежь. Об этом говорит еще и то, что в последнем Семак стал активнее внедрять юных игроков в состав, да и поколение у сине-бело-голубых растет сильное — недаром «Зенит» выиграл оба турнира ЮФЛ.