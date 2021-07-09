Каким будет «Спартак» в новом сезоне: состав, тактика, трансферы

Впечатления обозревателя «СЭ», побывавшего с красно-белыми на сборе в Австрии.

Тактика

Руй Витория во всех трех матчах на сборах играл по схеме 4-2-3-1. Собственно, ничего другого португалец попробовать не мог просто физически: в Австрию приехали всего два форварда — Мелкадзе и Роша, а потому с учетом нагрузки и необходимости ротации не было возможности перейти ни на 3-5-2, ни на 4-4-2.

Было видно, что Витория требует высокой игры от задней линии и активного прессинга. При этом нельзя не отметить, что оборона, особенно центр, проваливалась регулярно: в каждом из трех матчей «Спартак» пропустил по два гола. Здесь еще работать и работать — как индивидуально, так и над взаимодействиями.

Отметим также регулярное подключение «десятки» в атаку. Это тактическая задумка Витории, что подтвердил после второй игры Бакаев. Так у «Спартака» впереди становилось два форварда с поддержкой активных флангов. Но тут вопрос, насколько будут справляться центральные полузащитники, которым помогать при потере мяча впереди особо некому.

Игроки

Из всех приехавших на сбор молодых футболистов выделю Литвинова. Жаль, что перед третьей игрой Руслан получил повреждение и не смог принять участие в матче с хорватами. Довольно зрело по сравнению со своим первым попаданием в основу выглядел Игнатов. Старался Бакаев. Мозес, как показалось, играл очень вальяжно, решая эпизоды на классе. А вот в обороне нигериец помогал не сильно. Вернувшиеся из аренд Рассказов и Ломовицкий проявили себя неплохо. К Николаю, думаю, вообще нет претензий, а Александра Витория ставил на две позиции: левым защитником и левым вингером. Глушенков не слишком выделялся в первом матче, однако набрал форму к концу сбора и забил лучший гол команды в трех товарищеских матчах.

Перечислять всех приехавших футболистов, конечно, не стану. Отмечу лишь, что, к сожалению, далеко не о каждом можно было сказать, что парень готов рвать и выгрызать себе место в составе. Сбор без семи игроков основы как раз и предполагал такое отношение к работе и играм, но... Отдельно хочется сказать о Мелкадзе — вот у кого страсти и желания было полно. Не получая подолгу мяча, Георгий возвращался за ним назад, прессинговал, вступал в отбор у центральной линии, постоянно оказывал давление на соперников. А его обыгрыш в стенку с Мирзовым, когда он пяткой вывел Резиуана на ударную позицию, просто обязан был завершаться голом и попадать во все хайлайты. Активность и желание Мелкадзе по окончании сбора отметил даже Леонид Федун.

Трансферы

Австрийский сбор должен был дать Рую Витории понимание, с кем из игроков он продолжит работу, а кому клуб будет искать другое место трудоустройства. Однако, подводя итоги, португалец вновь сказал, что пока что решать рано.

Для схемы с четырьмя игроками в обороне у «Спартака» явно один лишний центральный защитник (при учете восстановления Маслова). Есть Джикия, Жиго, Кутепов, Маслов и Гапонов. При этом остро не хватает крайних защитников: лишь Рассказов и Айртон (и Ломовицкий с учетом его проб на этой позиции). Ах да, и Ещенко, конечно же! При выпадании кого-то начнутся проблемы. Один игрок на фланг обороны нужен непременно. По моей информации, «Спартак» уже определился с кандидатурой флангового защитника и, как только трансфер будет утвержден, рассчитывает быстро его оформить.

В центре поля есть Зобнин, Крал, Умяров и Хендрикс. При этом играть будут только двое. На подходе Литвинов, которому, думаю, Витория будет давать минуты в чемпионате. Идеально было бы убрать отсюда Хендрикса, заодно и освободив легионерскую позицию. Но уход голландца станет признанием собственного трансферного провала (какого уже по счету?), а потому он вряд ли покинет «Спартак» летом.

На флангах могут сыграть Промес, Мозес, Глушенков и Ломовицкий. А также Бакаев при схеме без «десятки». Ну а впереди народу более чем хватает, особенно если рассматривать схему с одним нападающим.

Перед «Спартаком» стоит вопрос трудоустройства Роши и Урунова, которые за красно-белых играть, очевидно, не будут. А также задача по освобождению еще одной легионерской позиции для покупки крайнего защитника (российский рынок в этом плане пуст).

Даже если Рассказов проявит себя и заиграет уверенно, входить в сезон из трех турниров с двумя с половиной профильными крайними защитниками очень рискованно. Хотя всегда есть вариант с командировкой на правый фланг обороны Зобнина.

Сезон

Руй Витория, безусловно, сделал определенные выводы из работы в Австрии, но сейчас ему нужно все будет начинать фактически с нуля. К команде уже присоединились три игрока стартового состава: Джикия, Зобнин и Соболев. Промеса ждут 9 июля, Ларссона — 10-го, Крала — 12-го. И с ними португалец еще не работал, их в своих схемах не пробовал.