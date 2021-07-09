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Каким будет «Спартак» в новом сезоне: состав, тактика, трансферы

Артем Калинин
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Сегодня, 14:00
Филлах
Футболисты «Спартака» на сборе в Австрии. Фото ФК «Спартак»
Футболисты «Спартака» на сборе в Австрии. Фото ФК «Спартак»
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Впечатления обозревателя «СЭ», побывавшего с красно-белыми на сборе в Австрии.
Руй Витория.«Спартак» зачастую легко отдает контроль над игрой соперникам". Руй Витория подвел итоги сбора в Австрии

Тактика

Руй Витория во всех трех матчах на сборах играл по схеме 4-2-3-1. Собственно, ничего другого португалец попробовать не мог просто физически: в Австрию приехали всего два форварда — Мелкадзе и Роша, а потому с учетом нагрузки и необходимости ротации не было возможности перейти ни на 3-5-2, ни на 4-4-2.

Было видно, что Витория требует высокой игры от задней линии и активного прессинга. При этом нельзя не отметить, что оборона, особенно центр, проваливалась регулярно: в каждом из трех матчей «Спартак» пропустил по два гола. Здесь еще работать и работать — как индивидуально, так и над взаимодействиями.

Отметим также регулярное подключение «десятки» в атаку. Это тактическая задумка Витории, что подтвердил после второй игры Бакаев. Так у «Спартака» впереди становилось два форварда с поддержкой активных флангов. Но тут вопрос, насколько будут справляться центральные полузащитники, которым помогать при потере мяча впереди особо некому.

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Игроки

Из всех приехавших на сбор молодых футболистов выделю Литвинова. Жаль, что перед третьей игрой Руслан получил повреждение и не смог принять участие в матче с хорватами. Довольно зрело по сравнению со своим первым попаданием в основу выглядел Игнатов. Старался Бакаев. Мозес, как показалось, играл очень вальяжно, решая эпизоды на классе. А вот в обороне нигериец помогал не сильно. Вернувшиеся из аренд Рассказов и Ломовицкий проявили себя неплохо. К Николаю, думаю, вообще нет претензий, а Александра Витория ставил на две позиции: левым защитником и левым вингером. Глушенков не слишком выделялся в первом матче, однако набрал форму к концу сбора и забил лучший гол команды в трех товарищеских матчах.

Перечислять всех приехавших футболистов, конечно, не стану. Отмечу лишь, что, к сожалению, далеко не о каждом можно было сказать, что парень готов рвать и выгрызать себе место в составе. Сбор без семи игроков основы как раз и предполагал такое отношение к работе и играм, но... Отдельно хочется сказать о Мелкадзе — вот у кого страсти и желания было полно. Не получая подолгу мяча, Георгий возвращался за ним назад, прессинговал, вступал в отбор у центральной линии, постоянно оказывал давление на соперников. А его обыгрыш в стенку с Мирзовым, когда он пяткой вывел Резиуана на ударную позицию, просто обязан был завершаться голом и попадать во все хайлайты. Активность и желание Мелкадзе по окончании сбора отметил даже Леонид Федун.

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Трансферы

Австрийский сбор должен был дать Рую Витории понимание, с кем из игроков он продолжит работу, а кому клуб будет искать другое место трудоустройства. Однако, подводя итоги, португалец вновь сказал, что пока что решать рано.

Для схемы с четырьмя игроками в обороне у «Спартака» явно один лишний центральный защитник (при учете восстановления Маслова). Есть Джикия, Жиго, Кутепов, Маслов и Гапонов. При этом остро не хватает крайних защитников: лишь Рассказов и Айртон (и Ломовицкий с учетом его проб на этой позиции). Ах да, и Ещенко, конечно же! При выпадании кого-то начнутся проблемы. Один игрок на фланг обороны нужен непременно. По моей информации, «Спартак» уже определился с кандидатурой флангового защитника и, как только трансфер будет утвержден, рассчитывает быстро его оформить.

В центре поля есть Зобнин, Крал, Умяров и Хендрикс. При этом играть будут только двое. На подходе Литвинов, которому, думаю, Витория будет давать минуты в чемпионате. Идеально было бы убрать отсюда Хендрикса, заодно и освободив легионерскую позицию. Но уход голландца станет признанием собственного трансферного провала (какого уже по счету?), а потому он вряд ли покинет «Спартак» летом.

На флангах могут сыграть Промес, Мозес, Глушенков и Ломовицкий. А также Бакаев при схеме без «десятки». Ну а впереди народу более чем хватает, особенно если рассматривать схему с одним нападающим.

Перед «Спартаком» стоит вопрос трудоустройства Роши и Урунова, которые за красно-белых играть, очевидно, не будут. А также задача по освобождению еще одной легионерской позиции для покупки крайнего защитника (российский рынок в этом плане пуст).

Даже если Рассказов проявит себя и заиграет уверенно, входить в сезон из трех турниров с двумя с половиной профильными крайними защитниками очень рискованно. Хотя всегда есть вариант с командировкой на правый фланг обороны Зобнина.

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Сезон

Руй Витория, безусловно, сделал определенные выводы из работы в Австрии, но сейчас ему нужно все будет начинать фактически с нуля. К команде уже присоединились три игрока стартового состава: Джикия, Зобнин и Соболев. Промеса ждут 9 июля, Ларссона — 10-го, Крала — 12-го. И с ними португалец еще не работал, их в своих схемах не пробовал.

Думаю, на товарищеском турнире в Москве мы увидим новые эксперименты. Времени у Витории очень мало, а работы очень много. Будет сложно, но интересно.

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