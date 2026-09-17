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Оренбург — Краснодар счет 0:0 — результат и обзор матча 9-го тура РПЛ 17 сентября 2026

У «Краснодара» третья ничья подряд и бледный вид, а после международной паузы — битва с «Зенитом»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото ФК «Краснодар»
«Быки» не смогли победить «Оренбург».
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
17 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:0
Краснодар

Упущенный перевес в два мяча в гостевом матче с «Крыльями Советов», потом спасение в домашней встрече с «Акроном» — и вот уже от комфортного преимущества «Краснодара» практически ничего не осталось. А победы выигравших накануне «Спартака» и «Зенита» усилили уровень давления на «быков». Приятного в данной ситуации для южан было мало, но с амбициозных команд и спрос соответствующий. Да и сравнивать проблемы «Краснодара» со сложностями «Оренбурга» даже как-то неудобно. Команда Ильдара Ахметзянова не только потерпела обиднейшее поражение от «Динамо», но и лишилась из-за дисквалификаций сразу четверых футболистов.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo;.Гудиев творил чудеса, но его ошибка помогла «Краснодару» спасти игру

И ничего. Уральцы, в стартовом составе которых в матче РПЛ впервые вышли Пыхчеев и белорусский новичок Лукашов, начали очень смело. А Томпсон, не желавший летом возвращаться в Россию и пропустивший старт сезона, словно горел желанием извиниться перед командой и болельщиками не только на словах, но и делом. Его выстрел из-за штрафной в первой же атаке заставил серьезно потрудиться Агкацева, после чего Станиславу удалось нейтрализовать добивание Пуэблы. Позднее аргентинец отметился качественным исполнением штрафного, заставив краснодарского вратаря вытягивать мяч из верхнего угла. Первые полчаса по моментам остались за хозяевами.

«Краснодар», оставив в запасе Воробьева с Ленини в пользу Уткина и Боселли, на данном отрезке был невероятно близок к голу, когда Батчи ускользнул от защитников. Анголец, рванув в штрафную под передачу Боселли, пробросил мяч мимо Овсянникова, но с острого угла попал в штангу. Кроме того, внимания заслуживал случившийся позже неточный выстрел Черникова с подбора. Для целого тайма — довольно скромно. Насколько хороши были черно-зеленые с Кривцовым, настолько без Никиты им все дается со скрипом. Мурад Мусаев пробует разные схемы и сочетания, однако исполнителей такого профиля и уровня в команде просто нет. А это еще и снижает КПД Кордобы, который в Оренбурге к перерыву заработал на себе два предупреждения, но реально воротам не угрожал.

Фото ФК «Краснодар»

Второй тайм начался с обмена заблокированными ударами, после чего отличная крученая подача Батчи имела все шансы стать голевой, однако Уткин у линии площади ворот не смог переправить мяч в сетку головой. Главное, что изменилось, — «Краснодар» стал стабильно контролировать мяч на продолжительных временных отрезках в позиционном нападении. А конкретики в завершении, по задумке штаба гостей, должен был добавить вышедший на заключительные полчаса Воробьев. Когда-то Дмитрий ярко играл за «Оренбург» в ФНЛ и после возвращения в РПЛ. Стадион в Ростошах для него фактически родной, но забивать на нем в качестве соперника прежде не удавалось. Даже пенальти в составе «Локомотива» реализовать не удалось. А стремление изменить ситуацию для начала вылилось в неточный удар.

Вместе с тем появление второго мощного форварда притягивало к нему часть внимания, что давало больше возможностей Кордобе. И Джон своей передачей в штрафную организовал полноценный голевой момент для Черникова, однако Овсянников перекрыл ближний угол и отбил мяч на угловой. Это было хоть что-то, тогда как атаку хозяев сумел немного оживить выход Касаджикова. Правда, выпады «Оренбурга» не доставляли проблем Агкацеву, а Голыбин из перспективной позиции промахнулся. Гостям же толком не удалось даже организовать полноценный финальный штурм.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде (в&nbsp;центре) забил победный гол в&nbsp;матче 9-го тура РПЛ с &laquo;Факелом&raquo;.Затмение Бардачева и Латышонка помогло «Спартаку» и «Зениту» перед большим перерывом. Чем ответят «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА?

На международную паузу «Краснодар» уходит лидером, но при этом изрядно потрепанным и с минимальным преимуществом над преследователями. Вице-чемпионы потеряли шесть очков в трех матчах с командами из второй части таблицы. Они словно разучились дожимать соперника в таких играх, что стало визитной карточкой после завоевания титула. Но, возможно, пауза позволит перезагрузиться. Это просто необходимо, потому что сразу после перерыва в чемпионате — битва с «Зенитом».

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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