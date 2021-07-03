А нужен ли «Зениту» Лунев? Одоевский отбил пенальти в первом контрольном матче питерцев

Чемпионы России сыграли вничью с «Шальке» (0:0) на сборе в Австрии.

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«Шальке-04» (Германия) — «Зенит» — 0:0

Нереализованный пенальти: Пирингер (Шальке-04), 65 (вратарь)

«Зенит»: Кержаков (Одоевский, 46), Дуглас Сантос (Симутенков, 81), Чистяков, Круговой, Ракицкий (Родионов, 86), Сутормин (Скроботов, 86), Кравцов, Мостовой (Вендел, 69), Ерохин (Белохонов, 69), Дриусси (Сандрачук, 81), Малком (Ногтев, 86).

3 июля. Куфштайн. Стадион «Куфштайн Арена»

Усеченный состав

Сбор чемпионов России в Австрии стартовал 28 июня. Изначально в состав делегации вошли всего 19 футболистов, что совсем не типично для межсезонья. Но, как известно, сейчас проходят чемпионат Европы и Кубок Америки, где играют или играли футболисты «Зенита». Поэтому штаб Сергея Семака вынужден работать с усеченным составом.

На первый контрольный матч с «Шальке» в заявку попали 20 футболистов — все те, кто вошел в первоначальный список, а также Даниил Шамкин. Хавбек «Зенита» в середине июня отправился на просмотр в «Сочи», но на днях вернулся в расположение невского клуба.

Всем игрокам сборной России (Дзюба, Караваев, Оздоев, Кузяев) после вылета с чемпионата Европы был предоставлен отпуск, но он скоро истечет — уже на следующей неделе все четверо будут тренироваться с командой. Деян Ловрен вылетел с Евро позже России, так что, возможно, защитник сборной Хорватии пропустит сбор в Австрии целиком. Вильмар Барриос выступает за сборную Колумбии на Кубке Америки, и ближайшей ночью зенитовцы будут болеть за него в четвертьфинале с Уругваем. Полузащитник тоже наверняка прилетит напрямую в Санкт-Петербург.

Сердар Азмун в начале июня играл за сборную Ирана в отборочном турнире чемпионата мира, но уже прилетел в Австрию и провел первые тренировки. Однако матч с «Шальке» нападающий пропустил — пока не набрал достаточную форму.

Кто уйдет?

Не прилетели на сбор «Зенита» и Юрий Жирков с Андреем Луневым. У обоих истекли контракты, но ситуации разные. Защитник-ветеран пока лечится от травмы, полученной в матче с Бельгией, и многое будет зависеть от того, как пройдет восстановление, а также от желания самого 37-летнего футболиста. А вот с вратарем все сложнее: Луневу предлагали контракт, но его не устраивают условия. Для «Зенита» это, конечно, проблема: качественных вратарей с российским паспортом на рынке немного, а места для легионера в составе нет. Хорошо, что клуб продлил контракт с 34-летним Михаилом Кержаковым, который сейчас безусловный номер один. Его номинальный дублер — 18-летний Даниил Одоевский.

Новичков на сборе в Австрии Семак не ждет, хотя его желания клуб знает и рассматривает различные варианты усиления. Да, «Зенит» все еще без спортивного директора, но это не мешает клубу вести работу на трансферном рынке. Кстати, в Австрию прилетел и директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам Андрей Аршавин, цель его визита — встреча с руководством венской «Аустрии».

Слухи вокруг Себастьяна Дриусси все еще не утихают. До истечения его контракта с «Зенитом» остается уже год, и «Ривер Плейт» до сих пор надеется купить или арендовать аргентинца. К тому же аргентинский клуб летом покинул его основной нападающий — Рафаэль Сантос Борре. Однако Дриусси не форсирует переход, как было осенью. Напротив, Себа в отличном настроении проводит сбор, принимает участие в активностях «Зенит-ТВ» и демонстрирует готовность к сезону. Конкретных предложений по Дриусси сине-бело-голубые все еще не получали.

Малком и Дриусси на «Зенит-ТВ»: самый неожиданный прогноз на плей-офф Кубка Америки @CopaAmerica pic.twitter.com/ZwInjaeXty — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 2, 2021

С Азмуном ситуация похожая. Вероятность трансфера Сердара тоже существует, но пока в офис «Зенита» официальные письма не приходили. Для самого клуба такая относительная тишина — только плюс: тренерский штаб спокойно выстраивает работу на сборах, рассчитывая на весь костяк прошлого сезона.

Восстанавливается от травмы Маммана — аргентинский защитник вернулся из аренды в «Сочи», но тоже пока вне расположения команды. Вероятно, Маммана уйдет — в заявке «Зенита» на РПЛ просто нет места для еще одного легионера.

Привычные 4-4-2

Один переход из «Зенита» все же состоялся — защитник Данила Прохин окончательно покинул родной клуб, теперь права на него принадлежат «Ростову». Уместно отметить и трансфер 18-летнего полузащитника Ярослава Михайлова в «Шальке» — прошлый сезон он провел в молодежке «Зенита», но теперь играет за основу немецкого клуба. Михайлов уже успел даже оформить дубль за новую команду — в товарищеском матче с «Хамборном».

Сыграл Михайлов и против «Зенита», хотя на этот раз и не забил. Важно отметить, что у «Шальке» в основе было очень мало юношей, в основном возрастные футболисты, пока не покинувшие клуб после вылета из первой бундеслиги.

У петербургской команды тоже стартовый состав состоял из опытных футболистов — тех, кто доступен на данный момент. Эксперименты с тактикой Семак отложил на потом — с первых минут «Зенит» выстроился по любимой схеме тренера 4-4-2 с парой нападающих Ерохин — Дриусси. Места в центре поля заняли Кравцов и Дуглас Сантос, левую бровку закрыли Круговой и Мостовой, правую — Сутормин и Малком.

Герой Одоевский

«Шальке» начал подготовку к сезону намного раньше «Зенита» и до этой субботы провел два матча (выиграл в них с общим счетом 22:0). Но именно невский клуб в первом тайме создавал больше моментов: голкипер «Шальке» Ральф Ферманн отбил удары в упор Дриусси и Ерохина, а у Кержакова столь тяжелой работы не было. «Зенит» больше владел мячом, чаще атаковал через фланги, хотя подач было не так много, как с Дзюбой на поле.

В перерыве Семак сделал лишь одну перестановку: Кержакова в воротах заменил Одоевский — и стал героем второго тайма. Молодой голкипер уверенно провел свою 45-минутку, отлично играл при выходах один на один, отразил несколько сложных ударов, в том числе пенальти, назначенный непонятно за что (ни один повтор не дал четкого ответа на вопрос). Одоевский заслужил виртуальный приз лучшему игроку встречи.

На сбор прилетело достаточно молодежи, и Семак в конце игры предоставил многим из юношей время — на поле вышли защитники Илья Скроботов и Александр Сандрачук, полузащитники Илья Родионов и Вадим Симутенков, а также форварды Роман Ногтев и Аким Белохонов. 20 минут получил и Вендел, но бразильца сложно назвать молодым.

У «Зенита» в конце игры был шанс вырвать победу, но Дуглас Сантос попал во вратаря из убойной позиции. Матч так и завершился без голов, но, разумеется, счет сейчас не имеет никакого значения. Следующая игра на сборе у «Зенита» запланирована на 7 июля. Соперник — бременский «Вердер».