Леонченко представил совету директоров свой план. Он выглядит популистским

В конце 2020 года в «Локомотиве» полностью сменилось руководство: от оперативного в клубе до кураторов в РЖД. Гендиректором стал бывший глава Профсоюза футболистов Владимир Леонченко. К маю этого года он подготовил стратегию развития клуба, которую представил совету директоров. «СЭ» выяснил ключевые пункты драфтовой версии плана того, как гендир хочет «встать на рельсы устойчивого роста».

На майской встрече с болельщиками председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник заявил, что уже есть драфтовая версия стратегии развития клуба. Он обещал, что финальная будет готова к концу июня. 2 июля на сайте клуба появилась новость о том, что состоялась встреча Леонченко с болельщиками, на которой был представлен рабочий вариант стратегии клуба, разработанный совместно с компанией BCG.

Один из болельщиков «Локо» в своем Telegram-канале «Нежурналист Иванов» обозначил ключевые пункты стратегии, показанной на встрече. Он не увидел чего-то эксклюзивного и новаторского. Цель — регулярно играть в Лиге чемпионов, задача — рост стоимости состава минимум до 200 (желательно — 300) миллионов евро.

Про написание стратегии от BCG мы уже подробно рассказывали. Важно акцентировать внимание на том, что сейчас мы расскажем вам не об этой стратегии, а о той, которую Леонченко подготовил для совета директоров клуба в мае.

Владимир Леонченко. Фото ФК «Локомотив»

Амбиции — цели

Цели «Локомотива» — победа в Лиге чемпионов и Лиге Европы, золото в РПЛ (минимум 3 сезона из 5). Клуб планирует стать лучшим в СНГ и войти в топ-16 во всей Европе.

Увеличить трансферную стоимость команды до 250 миллионов евро. В последние три сезона стоимость «Локомотива» была от 63 до 137 миллионов евро. А трансферный баланс хотят вывести из минуса (минус 13 миллионов евро в среднем за последние три сезона) в плюс 10 миллионов евро.

Доход от болельщиков должен вырасти в три раза — с 4 миллионов евро до 12.

Леонченко рассчитывает увеличить до 11 миллионов евро доход от независимых партнеров (сейчас — 3 миллиона евро).

А расходы на операционную деятельность вырастут с 103 миллионов евро до 125.

Амбиции.

Источники информации для стратегии: Transfermarkt, «Чемпионат», отчетность футбольных клубов и открытые источники.

Стратегия

Дальше Леонченко пытается объяснить, каким образом всего этого достичь. Были представлены три источника роста команд:

— Коммерческий (как пример — «Реал» и «Манчестер Юнайтед») — покупки игроков за счет доходов от бренда, ТВ-прав, атрибутики и независимых партнеров.

Этот вариант отмечен как нереальный, так как «Локомотив» не может создать глобальный бренд в рамках РПЛ (зато собирается выиграть Лигу чемпионов).

— Дотационный (ПСЖ и «Манчестер Сити») — покупки за счет вложений владельцев.

Такой вариант Леонченко обозначил как доступный. Но от РЖД требуются дополнительные инвестиции — по 45 миллионов евро в год.

— Органический («Аякс» и «Бенфика») — развитие игроков из собственной академии + покупка на рынке талантливых футболистов.

Этот вариант помечен как наиболее благоприятный, но при условии усиления селекции и собственной академии.

Стратегия.

Очень странный пункт на фоне того, что «Локомотив» потерял уже кучу молодых футболистов, на которых можно было хотя бы что-то заработать: оба Мухиных, Турищев, Иосифов.

Да, этим летом «Локомотив» продлил молодых Сильянова, Титкова и Касьяненко. Но, насколько нам известно, после провалов в переговорах с вышеупомянутой четверкой игроков этим предлагали уже гораздо более выгодные условия. То есть из-за своих принципов новое руководство просто потеряло нескольких перспективных игроков и ничего не изменило в структуре клуба.

Неоднозначно выглядит и заявление про усиление селекции и академии с учетом того, что в январе новые боссы избавились от директора академии Владимира Кузьмичева и одного из самых сильных скаутов страны Александра Сорочинского. Именно эти люди нашли, развили и подвели к главной команде большинство российских футболистов, которые сейчас играют в основе «Локо».

Спортивная стратегия

Затем следует много заявлений относительно спортивной стратегии: фокус на постоянном росте стоимости команды, молодая мотивированная команда, зрелищная игра с контрпрессингом и высокой результативностью, лучшая селекция в СНГ, положительный трансферный бюджет, грамотное управление контрактами, медицина на уровне лучших европейских клубов и такая же видеоаналитика.

«Локомотив» планирует формировать источник новых талантов через «партнерские отношения» с европейскими и российскими клубами.

Контракты с перспективными игроками хотят начать подписывать уже с 10-15 лет.

А продавать планируют по три-четыре перспективных игрока (видимо, в год) в Европу на 20-30 миллионов евро.

Академия должна давать два-три сильных воспитанника (видимо, тоже в год) уровня Мухина и Куликова.

Спортивная стратегия.

Коммерческая стратегия

Примерно то же самое, что и в спортивной: привлечение новой аудитории за счет регионов и молодежи, лучший премиальный сервис, программы лояльности, новая продукция, привлечение новых спонсоров, в том числе сравнимого по масштабу с РЖД.

С учетом того, что текущий контракт «Локомотива» с РЖД не выглядит рыночным, странно заявлять о том, что клуб хочет найти сопоставимого спонсора. Но это мое оценочное суждение.

Необходимые условия

Леонченко выделяет три основных пункта: упрощение оргструктуры, построение аналитической платформы, выстраивание современной инфраструктуры.

Наши источники в клубе сообщают, что последние полгода в «Локомотиве» не используют аналитические системы Wyscout и Instat (про их использование написано в стратегии), так как после увольнения штата скаутов-аналитиков клуб не позаботился о передаче логинов и паролей.

А про инфраструктуру мы очень подробно рассказывали в тексте о возможном переезде «Локомотива» из Черкизова

Основная команда и вся структура

Основа формируется из 10-12 человек 17-22 лет на рост, 5-7 игроков 23-26 лет на продажу и столько же опытных возраста 27+.

Половина команды должна состоять из игроков до 23 лет, а рост их стоимости должен составлять 40-50 процентов в год. Игра команды должна быть компактной и агрессивной с высокой результативностью. Средний возраст команды — 24 года.

Этот пункт выглядит странно с математической точки зрения. Например, берем 20-летнего Александра Сильянова. Сейчас его стоимость — 300 тысяч евро (по Transfermarkt). Исходя из стратегии, Леонченко рассчитывает, что через год его стоимость вырастет до 450 тысяч евро. Следовательно, к 27 годам Александр будет стоить чуть больше 5 миллионов евро. Наверное, надо закладывать какой-то динамический процент?

При этом нам говорят о том, что команда должна подорожать в несколько раз. Как состав может увеличить стоимость в несколько раз, если закладывается рост стоимости молодых футболистов на 50 процентов в год? Кажется, в самой стратегии есть некоторые несоответствия.

Академия должна насчитывать примерно 600 воспитанников в возрасте от 5 до 19 лет. Молодежная команда — примерно 35 человек (16-20 лет). «Казанка» — 25 человек (16-23 года, средний возраст — 20). После этих этапов игроки попадают либо в основу, либо в европейский клуб-партнер.

Спортивная стратегия.

Структура управления клубом

Во главе всего стоит совет директоров, далее генеральный директор и правление, в состав которого входят руководители трех блоков.

— Спорт:

В подчинение руководителя «спорта» — директор академии, тренер «Казанки», тренер главной команды, директор по развитию женского футбола, директор по селекции и аналитике, директор по инновациям и медицине, а также директор по лицензированию и взаимодействию с ФИФА и УЕФА.

— Операции:

Помимо руководителя, это финансовый директор, директор по трансформациям (оба специалиста могут быть вынесены в состав правления), директор по информационным технологиям, директор по безопасности, директор по юридическим вопросам, директор по работе с персоналом, директор по эксплуатации, директор по ремонту и строительству, а также директор аппарата клуба.

— Коммерция:

Руководитель плюс директор по работе с болельщиками, директор по работе с VIP-клиентами, директор по работе со спонсорами, директор по маркетингу и развитию, а также директор по созданию и дистрибуции контента.

Текущая численность работников в структуре клуба — около 600 человек, ее надо сократить. Минимум — 245, компромиссно — 318 и желательно — 354 человека.

Организация.

По нашей информации, в «Локомотиве» реально происходят серьезные сокращения, но при этом многое отдается на аутсорсинг, что далеко не всегда выгоднее, чем штатные сотрудники.

В следующей части мы расскажем о бюджете «Локомотива» и том, как Леонченко планирует всего этого достигать, какие выделяет проблемы.