Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Разбираем календарь РПЛ: у «Зенита» — тяжелый старт, у «Спартака» — «Рубин» на столетие

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 21:00
РПЛ: календарь сезона-2021/22. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Примерные даты ключевых матчей «Зенита». Примерные даты ключевых матчей «Зенита». Примерные даты ключевых матчей «Спартака». Примерные даты ключевых матчей «Спартака». Примерные даты ключевых матчей «Спартака».
РПЛ: календарь сезона-2021/22. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Отвлекаемся от Евро-2020 на родную премьер-лигу.

Южные матчи — летом, северные — зимой

Во вторник РПЛ опубликовала календарь на весь сезон-2021/22. Даты в нем пока расставлены примерные: по традиции лига будет раскрывать их постепенно, в зависимости от выступлений наших клубов в еврокубках. Но уже сейчас многое ясно.

Самая заметная деталь — пропали следы «климатического» календаря, который еще в 2017 году через «СЭ» предлагал ввести владелец «Спартака» Леонид Федун. В прошлом сезоне все было на местах: «Сочи», «Ростов», «Ахмат», «Краснодар» проводили все три декабрьские игры дома (исключение — матч «Ростова» в Грозном). То же касается и «Зенита» с его «Газпром Ареной» — единственный стадион лиги с крышей зимой принимал у себя гостей.

Что мы видим сейчас? В трех последних турах 2021 года «Зенит» сыграет только один матч на своем поле, а в период с 10 по 13 декабря поедет в промозглую Москву к «Динамо». «Ахмат» один из декабрьских матчей проведет в гостях у «Спартака». Кроме того, зимой друг с другом сыграют «Сочи» и «Краснодар», а также «Зенит» с «Ростовом». Выходит, южные команды играют между собой, хотя могли бы принимать северные клубы у себя.

Обратная проблема: «Ростов» в четырех первых турах трижды сыграет дома. Все, кто бывал на Дону летом, понимают, что в июле и августе там жарко. У «Сочи» и «Ахмата» — два из четырех первых матчей на своем поле. Можно было дать этим командам по одной игре в первых четырех турах, зато провести больше туров на юге зимой.

Примерные даты ключевых матчей «Зенита».
Примерные даты ключевых матчей «Зенита».
Примерные даты ключевых матчей «Зенита».
Примерные даты ключевых матчей «Зенита».
Владимир Ильин, Николай Комличенко и&nbsp;другие игроки: кто сменит клубы этим летом?Таблица переходов РПЛ. Кого возьмут «Зенит» и «Спартак»? Кто уедет в Европу?

«Зенит»: летний вояж без Малкома и Вендела

Чемпионам России придется невероятно трудно на старте турнира. Четыре из пяти первых матчей — в гостях. Вероятно, первые две встречи «Зенит» проведет не на «Газпром Арене» из-за работ по улучшению газона после Евро-2020 и концерта группы «Руки Вверх!» 31 июля.

К тому же соперники на старте у «Зенита» непростые — «Химки», «Ростов», «Краснодар» (дома), «Локомотив», «Уфа», ЦСКА (дома). А еще важнее, что действующим чемпионам, скорее всего, придется обходиться без Малкома и Вендела: они наверняка сыграют за сборную Бразилии на Олимпийских играх (23 июля — 8 августа).

Осенний календарь у «Зенита» двоякий. С одной стороны, прямо перед матчами группового этапа Лиги чемпионов нет ни одного выезда к топ-соперникам в лиге (хотя есть домашние встречи с «Динамо» и «Ростовом»). С другой стороны, сразу после четырех из шести еврокубковых игр «Зениту» предстоят встречи с «Рубином», ЦСКА и «Динамо» в гостях, а также со «Спартаком» дома.

Примерные даты ключевых матчей «Спартака».
Примерные даты ключевых матчей «Спартака».
Примерные даты ключевых матчей «Спартака».
Примерные даты ключевых матчей «Спартака».
Примерные даты ключевых матчей «Спартака».
Примерные даты ключевых матчей «Спартака».
Руй Витория.Добро пожаловать в ад. Новый тренер «Спартака» пока не понимает, куда он попал

«Спартак»: календарь для разгона

Изюминка этого сезона — матч между «Спартаком» и «Зенитом» в Москве в 29-м туре (в Санкт-Петербурге — в конце октября). Вполне возможно, что игра станет золотой для какой-то из этих команд. За это календарю плюс.

Другие даты, которые болельщики «Спартака» всегда смотрят в первую очередь, — 17-20 сентября («ВЭБ Арена»), а также 25-28 февраля. В какие-то из этих дней состоятся московские дерби с ЦСКА. Плохо, что одно из них пройдет на морозе, да еще и сразу после длительной паузы, когда команды будут явно не в форме.

Зато старт у «Спартака» почти идеальный. Да, в первом туре выезд к «Рубину», зато следом — к «Крыльям Советов». Болельщики красно-белых уже наверняка бронируют билеты на волжский «двойник» — в Казани и Самаре летом прекрасно.

Как известно, в начале августа «Спартак» стартует в отборочном турнире Лиги чемпионов. Красно-белым для попадания в групповой этап необходимо устранить двух соперников, а значит, сыграть четыре матча. Летний календарь РПЛ располагает к тому, чтобы думать конкретно о Лиге чемпионов. Соперники «Спартака» в июле — августе: «Рубин», «Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Урал», «Арсенал», «Сочи».

Правда, осенью красно-белым будет трудно. «Спартак» в любом случае сыграет на групповом этапе — либо Лиги чемпионов, либо Лиги Европы. И, судя по всему, у москвичей возникнут сложности: сразу после 1-го тура — дерби с ЦСКА, после 3-го — матч с «Зенитом», после 4-го — встреча с «Локомотивом». Если «Спартак» сыграет в Лиге Европы, то все еще усложняется, ведь матчи этого турнира проходят в четверг, а не во вторник — среду.

Еще один важнейший матч для красно-белых пройдет 15-18 апреля на «Открытие Банк Арене» — «Спартак» примет «Рубин». Едва ли это случайность, что в середине апреля у красно-белых будет домашний матч, ведь 18 апреля 2022 года клуб отметит сто лет со дня основания. Вполне вероятно, что игру с казанцами назначат именно на этот день.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 32548
Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Франция — Германия, Евро-2020: где смотреть трансляцию и во сколько начало
«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
Боярский отреагировал на эфир Бузовой и Губерниева
Жест Роналду с заменой газировки на воду стоил американскому гиганту 4 миллиарда долларов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора
vs
13
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы