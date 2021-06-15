Отвлекаемся от Евро-2020 на родную премьер-лигу.

Южные матчи — летом, северные — зимой

Во вторник РПЛ опубликовала календарь на весь сезон-2021/22. Даты в нем пока расставлены примерные: по традиции лига будет раскрывать их постепенно, в зависимости от выступлений наших клубов в еврокубках. Но уже сейчас многое ясно.

Самая заметная деталь — пропали следы «климатического» календаря, который еще в 2017 году через «СЭ» предлагал ввести владелец «Спартака» Леонид Федун. В прошлом сезоне все было на местах: «Сочи», «Ростов», «Ахмат», «Краснодар» проводили все три декабрьские игры дома (исключение — матч «Ростова» в Грозном). То же касается и «Зенита» с его «Газпром Ареной» — единственный стадион лиги с крышей зимой принимал у себя гостей.

Что мы видим сейчас? В трех последних турах 2021 года «Зенит» сыграет только один матч на своем поле, а в период с 10 по 13 декабря поедет в промозглую Москву к «Динамо». «Ахмат» один из декабрьских матчей проведет в гостях у «Спартака». Кроме того, зимой друг с другом сыграют «Сочи» и «Краснодар», а также «Зенит» с «Ростовом». Выходит, южные команды играют между собой, хотя могли бы принимать северные клубы у себя.

Обратная проблема: «Ростов» в четырех первых турах трижды сыграет дома. Все, кто бывал на Дону летом, понимают, что в июле и августе там жарко. У «Сочи» и «Ахмата» — два из четырех первых матчей на своем поле. Можно было дать этим командам по одной игре в первых четырех турах, зато провести больше туров на юге зимой.

Примерные даты ключевых матчей «Зенита».

Примерные даты ключевых матчей «Зенита».

«Зенит»: летний вояж без Малкома и Вендела

Чемпионам России придется невероятно трудно на старте турнира. Четыре из пяти первых матчей — в гостях. Вероятно, первые две встречи «Зенит» проведет не на «Газпром Арене» из-за работ по улучшению газона после Евро-2020 и концерта группы «Руки Вверх!» 31 июля.

К тому же соперники на старте у «Зенита» непростые — «Химки», «Ростов», «Краснодар» (дома), «Локомотив», «Уфа», ЦСКА (дома). А еще важнее, что действующим чемпионам, скорее всего, придется обходиться без Малкома и Вендела: они наверняка сыграют за сборную Бразилии на Олимпийских играх (23 июля — 8 августа).

Осенний календарь у «Зенита» двоякий. С одной стороны, прямо перед матчами группового этапа Лиги чемпионов нет ни одного выезда к топ-соперникам в лиге (хотя есть домашние встречи с «Динамо» и «Ростовом»). С другой стороны, сразу после четырех из шести еврокубковых игр «Зениту» предстоят встречи с «Рубином», ЦСКА и «Динамо» в гостях, а также со «Спартаком» дома.

Примерные даты ключевых матчей «Спартака».

Примерные даты ключевых матчей «Спартака».

Примерные даты ключевых матчей «Спартака».

«Спартак»: календарь для разгона

Изюминка этого сезона — матч между «Спартаком» и «Зенитом» в Москве в 29-м туре (в Санкт-Петербурге — в конце октября). Вполне возможно, что игра станет золотой для какой-то из этих команд. За это календарю плюс.

Другие даты, которые болельщики «Спартака» всегда смотрят в первую очередь, — 17-20 сентября («ВЭБ Арена»), а также 25-28 февраля. В какие-то из этих дней состоятся московские дерби с ЦСКА. Плохо, что одно из них пройдет на морозе, да еще и сразу после длительной паузы, когда команды будут явно не в форме.

Зато старт у «Спартака» почти идеальный. Да, в первом туре выезд к «Рубину», зато следом — к «Крыльям Советов». Болельщики красно-белых уже наверняка бронируют билеты на волжский «двойник» — в Казани и Самаре летом прекрасно.

Как известно, в начале августа «Спартак» стартует в отборочном турнире Лиги чемпионов. Красно-белым для попадания в групповой этап необходимо устранить двух соперников, а значит, сыграть четыре матча. Летний календарь РПЛ располагает к тому, чтобы думать конкретно о Лиге чемпионов. Соперники «Спартака» в июле — августе: «Рубин», «Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Урал», «Арсенал», «Сочи».

Правда, осенью красно-белым будет трудно. «Спартак» в любом случае сыграет на групповом этапе — либо Лиги чемпионов, либо Лиги Европы. И, судя по всему, у москвичей возникнут сложности: сразу после 1-го тура — дерби с ЦСКА, после 3-го — матч с «Зенитом», после 4-го — встреча с «Локомотивом». Если «Спартак» сыграет в Лиге Европы, то все еще усложняется, ведь матчи этого турнира проходят в четверг, а не во вторник — среду.

Еще один важнейший матч для красно-белых пройдет 15-18 апреля на «Открытие Банк Арене» — «Спартак» примет «Рубин». Едва ли это случайность, что в середине апреля у красно-белых будет домашний матч, ведь 18 апреля 2022 года клуб отметит сто лет со дня основания. Вполне вероятно, что игру с казанцами назначат именно на этот день.