«Акрон» — «Ахмат»: Мелкадзе получил красную карточку

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе оставил свою команду в меньшинстве в матче 9-го тура чемпионата России против «Акрона».

Футболист покинул поле на 37-й минуте при счете 1:0 в пользу тольяттинцев. Мелкадзе попал сопернику локтем по лицу. Главный арбитр Матвей Заика сначала назначил штрафной удар за нарушение, но после просмотра видеоповтора принял решение удалить игрока «Ахмата».

Матч проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)