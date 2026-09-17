Источник: «Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко

«Спартак» планирует продлить контракт с вратарем Александром Максименко, сообщает Metaratings.

По данным источника, красно-белые провели с 28-летним голкипером предварительные переговоры по поводу пролонгации соглашения. Спортивный блок «Спартака» желает сохранить футболиста в клубе. Сам вратарь позитивно оценивает возможность остаться в команде.

Максименко выступает за «Спартак» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за команду 243 матча, в 78 из которых сыграл на ноль. Действующий контракт голкипера со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

«Спартак» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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