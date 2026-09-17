«Ростов» — «Динамо»: бело-голубые выигрывают после первого тайма

«Динамо» после первого тайма на выезде обыгрывает «Ростов» в матче 9-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил форвард гостей Константин Тюкавин. Удар 24-летнего нападающего стал для бело-голубых единственным в створ в первой половине встречи (всего 4).

Хозяева нанесли 6 ударов по воротам «Динамо» и 1 раз попали в створ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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